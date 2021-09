Natalia Téllez pensó que tardaría más tiempo en quedar embarazada, según reveló la conductora al dar detalles de esta nueva etapa en su vida y reveló durante el programa de "Netas Divinas" el sexo de su bebé.

"Lo que creo es que hay que defender el derecho a decidir”

Ante la expectativa de las "tías" Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, "Nat", —como la llaman cariñosamente— Natalia contó que desde inicios de este año la idea de ser mamá le comenzó a rondar por la cabeza, pero pensó que tardaría uno o dos años en quedar embarazada, por lo que inició dos proyectos confiada en que esto no ocurriría pronto, sin embargo pasó.

Natalia Téllez, de 35 años, reveló que ella jamás ha hablado en contra de la maternidad, como varios cibernautas mencionan en redes sociales; sin embargo, dijo que ante la ausencia de su madre, tuvo que pensar muy bien si ella estaba preparada para ser ese gran apoyo que necesita un hijo.

"Lo que creo es que hay que defender el derecho a decidir, lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando yo la pérdida más grande ha sido no tener a mi mamá, entonces yo decía: 'no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja suficientemente adulta, ¿cómo voy a traer a alguien al mundo? Si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás'", confesó.

¿Cuál es el sexo del bebé de Natalia Téllez?

Durante el programa Natalia reveló el sexo de su bebé: será niña.

"Nos gusta Emilia, Lucía, Miranda", dijo Téllez sobre los posibles nombres de su hija. A quien por cierto le dio mucha emoción la noticia fue al papá de Natalia, quien no podía creerlo, pero a través de sus ojos, Nat se dio cuenta de la alegría que le causó saber que será abuelo.

Además, se reveló el momento en el que Natalia muestra que ya se le nota su pancita de tres meses de embarazo.

Así reveló Natalia Téllez que espera un bebé

Natalia Téllez emocionó a sus seguidores en redes sociales al compartir la noticia de que está embarazada, a través de una fotografía con la prueba de embarazo, la conductora de 35 años informó que será próximamente mamá.

"Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría!", escribió en el mensaje que acompañó con una fotografía junto a su pareja, el fotógrafo Antonio Zabala.

Con información de SUN.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC