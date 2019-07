Natalia Téllez revela el motivo de su salida de "Hoy"

Natalia Téllez habló sobre las razones que la motivaron a su salida del programa Hoy.

La conductora contó en Netas Divinas que deseaba ampliar sus horizontes y alejarse de un camino que se estaba tornando depresivo.

Téllez enfatizó que contrario a lo que mucha gente le dijo, a ella no le atrapó estar en un programa tan seguido.

"El año pasado, que yo estaba en un programa en la mañana, es súper masivo, es súper visto, cuando yo dije 'me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy', mucha gente decía 'pero es que el cuadro', pero yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso, puedo estar o no, pero mi búsqueda, espero, jamás vaya para allá", confesó.

Natalia siempre quiso estar en "Netas divinas", pues le interesó el perfil de las mujeres que integran el programa y la dinámica del mismo.

"Yo siempre quise estar en Netas, porque dije 'son mujeres, son perfiles, me interesa estar, y estoy porque me interesa, no es porque 'ay, cuadro, esto va a salir en Unicable…', si es así siento que lo puedes hacer, pero te lleva a un camino muy depresivo, que es lo que yo sentí el año pasado".

Para muchos seguidores de Hoy, Natalia Téllez le inyectaba frescura al matutino, sin embargo, ella prefirió abandonar un camino que no la hacía sentir bien.

"Te lleva a un camino muy depresivo, es lo que yo sentía el año pasado, no tiene llenadera", manifestó.

jb