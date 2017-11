Natalia Téllez habla de su sueldo en "Hoy"

Los tiempos han cambiado y el sueldo de los conductores de televisión ya no es el mismo de las grandes luminarias como Verónica Castro, pero tampoco es un mal pago lo que le ofrecen a los conductores de "Hoy", dijo Natalia Téllez.

A su paso por la alfombra de la inauguración de la tienda H&M en un inmueble del Centro Histórico de la Ciudad de México, al cuestionarle El Universal sobre la reciente declaración de Jorge "El Burro" Van Rankin de que su sueldo era muy poco, la joven conductora respondió: "¡¡¡Pues a él por mal portado…!!! No… no es cierto, es que la gente que tiene dinero con sueldos estratosféricos en la tele, pero ahora no es así, yo considero que no es un mal pago, tampoco es como la gente cree que eres millonario.

"Creo que también los medios han cambiado muchísimo, en la televisión han cambiado muchas cosas, creen que eres muy rico como la época de Verónica Castro y las grandes luminarias, pero para mí -80 mil pesos- es un sueldo perfecto".

De su paso en el programa "Hoy" abundó sentirse feliz, "´Hoy´ es mi casa y me la paso increíble, 'Hoy' es el regalo más maravilloso que me han dado y ya me acostumbré al horario, pensé que no iba a suceder, pero ya me acostumbré y me divierto, creo ser como soy y eso es muy padre porque al final lo que aportas es ser como somos".

De su contrato refirió:

"Me dieron contrato para siempre porque me amaron, no, no es cierto. Me dieron un contrato de exclusividad y ni siquiera lo he checado por cuánto tiempo, eso es lo que tengo que checar ahora que me lo preguntas...".

Sobre su estancia en "Hoy" apuntó: "Yo creo que las cosas tienen un ciclo, van más allá de nosotros, tampoco se pueden controlar las cosas. Así como cuando estuve en otro programa y se cumplió el ciclo, lo sentí como algo natural. Tu vida está ahí o no, tampoco me preocupa, estoy haciendo radio, tengo mi columna en ´El Heraldo´, una cantidad de casting y ya veremos por dónde vienen –proyectos-, pero no estoy desempleada ni nada, por el momento, pero no tengo miedo".

De su ex pareja Christian Uckermann, que también asistió a la inauguración del H&M, apuntó no haberlo visto durante la pasarela, pero tampoco piensa regresar con él.