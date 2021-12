A unas cuantas semanas de dar a luz, Natalia Telléz muestra su pancita en redes sociales. Es a través de Instagram, que la conductora ha documentado su embarazo, plasmando imágenes de su felicidad al lado de Antonio Zavala, su pareja. Sin embargo, la foto que publicó este jueves llamó la atención de sus seguidores por su avanzado estado de gestación.

Aunque no es muy afecta a la Navidad, Téllez se ha declarado lista para pasar esta fiesta. En el programa Netas Divinas Téllez externó por qué no es tan fan de las fechas. "Lo que siento es que la Navidad no es tan especial, a mí no me encanta porque tienes muchas expectativas y porque la gente luego se pelea. De pequeña yo tenía una expectativa muy alta y nunca era así, además la gente gasta mucho y engorda", comentó.

"Me van a odiar mucho, porque yo no crecí con la tradición de Santa Claus y de hecho yo no le voy a decir de Santa Claus a Emilia", contó. Mientras que Paola Rojas y el resto de sus amigas revelaron que ellas se encargarán de que la bebé de Natalia se enamore de la Navidad y tenga presente las costumbres y tradiciones", confesó en la emisión.

Una vez que dé a luz, la conductora se enfocará en la promoción de la versión en español de la serie "I Love Lucy". Leonardo Zimbrón, uno de los productores del proyecto titulado "Todo por Lucy", indicó que desde un inicio trabajó por varios meses con el grupo de escritores para el acabado final. "Todo por Lucy " se filmó este año durante la pandemia, con fecha de estreno en 2022 vía Amazon Prime Video.

