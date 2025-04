William Levy queda libre y cuenta su versión del incidente en un restaurante

La imagen de William Levy bajo los efectos del alcohol, así como donde aparece esposado de manos y pies con el uniforme de la penitenciaria y presentado ante un juez, le han dado la vuelta al mundo a través de redes sociales; el actor cubano, un rostro conocido en las telenovelas mexicanas, fue detenido y posteriormente liberado en Florida tras ser arrestado el lunes en la noche por mala conducta, intoxicación pública y por allanamiento de morada.

El actor de 44 años fue llevado a la cárcel principal del condado de Broward, situada en la ciudad de Fort Lauderdale, a unos 45 kilómetros al norte de Miami.

El arresto se produjo en la localidad vecina de Weston, según datos del sistema de prisiones del condado de Broward. La foto del arresto muestra al actor demacrado, con una barba canosa y con el ceño fruncido.

De acuerdo con información de Televisa Espectáculos, el actor fue liberado bajo fianza luego de pasar la noche en la cárcel del condado de Broward en la Florida. La fianza fue de 500 dólares en total.

Según las declaraciones que algunos testigos dieron a la revista "People", todo habría ocurrido durante una comida que el actor tuvo con algunos amigos. Cuando pidieron la cuenta, Levy consideró que la cantidad era exagerada y se hizo de palabras con algunos empleados del lugar; incluso, hay quienes afirman que pasaron a las agresiones físicas.

Sin embargo, la versión de William es diferente y, tras su salida de prisión, no sólo negó las acusaciones en su contra; también los rumores de que golpeó a los encargados: "No, no, bueno, hay cámaras. Yo todo el tiempo intenté aguantar. Al final, yo fui quien terminó por salir", dijo al programa "El Gordo y La Flaca".

Levy también calificó de falsas las versiones que indican que se fue del restaurante sin pagar la cuenta y sobre el cargo de allanamiento, dejó entrever que este habría sido inventado.

"Bueno, había que llevarme por alguna razón", agregó.

Esta no es la primera vez que el protagonista de "Sortilegio" y "La Tempestad" se ha visto vinculado en conflictos que incluyen a la policía.

Anteriormente, elementos de seguridad acudieron en al menos cuatro ocasiones a la residencia que compartió con su expareja Elizabeth Gutiérrez, por presuntas disputas domésticas.