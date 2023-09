La cantautora española Natalia Jiménez, estrena su nuevo sencillo El Pobre, una alegre interpretación de la música ranchera que la artista realiza acompañada del tradicional mariachi, pieza que ya cuenta con un muy mexicano y colorido video, con el cual hace un homenaje a la música y las tradiciones de cultura y la charrería mexicana.

“Porque tú, eres pobre solo tienes dinero, mala suerte eso no es lo que quiero, tienes todo, todo menos a mi... Porque tú, escondido tras esa sonrisa, no hay una alma bajo esa camisa, me das pena, ahora llora por mi”, versa la letra de este nuevo sencillo en la voz de Natalia Jiménez, una de las figuras femeninas más importantes de la música en español y nuevo fenómeno de la música regional mexicana.

Natalia Jiménez. ESPECIAL/SONY MUSIC.

El Pobre es un tema inédito de la autoría de Natalia Jiménez, Mario Domm del reconocido grupo Camila y el reconocido Cheché Alara, quien es también el productor y productor ejecutivo de la canción. En este tema además participa el Mariachi San Telmo del mismo Cheché Alara.

El Pobre presenta un colorido y muy mexicano audiovisual grabado en el muy tradicional Lienzo Charro Zermeño en Guadalajara, Jalisco, México, con una gran producción, en donde Natalia Jiménez interpreta el tema rodeada en todo momento de caballos, las escaramuzas Alteñitas de Guadalajara, el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, además de múltiples y reconocidos charros y adelitas.

El Pobre es el segundo sencillo después de Creo en mí lanzado hace unos días y uno de los tres temas inéditos que presentará el próximo álbum de la artista "Antología 20 Años", un recopilatorio en nuevas versiones de la trayectoria de Natalia Jiménez, que además de los tres temas inéditos contará con una lista de los éxitos de Natalia desde el inicio de su carrera con La Quinta Estación hasta la actualidad.

Natalia Jiménez tiene una voz potente y una versatilidad musical que la han convertido en una aclamada artista internacional y que la han llevado a ser considerada como una de las mejores voces de habla hispana.

En la actualidad se encuentra en su gira internacional Antología 20 Años Tour, que ha sido todo un éxito. Este sábado 9 de septiembre se presentará en Guadalajara en el Auditorio Telmex, mientras el pasado fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México logró un impresionante sold out con el que dijo que cumplió “uno de los sueños más grandes de mi vida profesional”.

Durante los próximos meses Antología 20 Años Tour seguirá en escenarios mexicanos y europeos. Durante su espectáculo, Jiménez presenta todos sus éxitos como solista así como temas inolvidables de los inicios de su carrera junto a La Quinta Estación.

La cantante después visitará República Dominicana, España, Estados Unidos y continuará así hasta finalizar la gira a mediados del 2024.

Con información de Sony Music.

XM