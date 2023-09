La 65 entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, está en cuenta regresiva. Esta noche, desde el Teatro Degollado de Guadalajara, se conocerán a los más de 20 ganadores que se llevarán a casa la estatuilla dorada.

“Huesera”, el filme de terror de Michelle Garza Cervera, encabeza la lista de nominaciones con 17, entre ellas Película y Dirección, seguida por “El norte sobre el vacío”, de Alejandra Márquez, con 16 y “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, de Alejandro González Iñárritu, con doce.Esta es la primera vez, después de más de 60 entregas, que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó salir de la Ciudad de México y eligió a la entidad que cuenta con el festival de cine más añejo en el país, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Al borde de la cancelación

La entrega 2023 del Ariel estuvo a punto de no realizarse por problemas económicos. La historia comenzó cuando, durante la pasada ceremonia de premiación, Leticia Huijara, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, anunció de manera sorpresiva una pausa para la misma ante la falta de solidez económica.

Si en 2016 la Academia había recibido 10 millones de pesos por parte del gobierno, para el 2022 el Imcine sólo dio en especie más de un millón de pesos, traducidos en las estatuillas entregadas a los ganadores.

La también actriz anunció semanas después que en definitiva se suspendían todos los procesos del Ariel 2023, al no contar con los recursos de logística necesarios y mucho menos para la ceremonia. El aviso llevó a que cineastas, actores y actrices, así como productores como Guillermo del Toro, se pronunciaran en contra de las acciones gubernamentales. El realizador y ganador del Oscar por “La forma del agua” expresó en sus redes sociales que, con el fin de no parar la ceremonia, él estaba dispuesto a pagarla.

El antecedente más parecido había sido durante el sexenio de Vicente Fox, cuando la entonces presidente de la Academia, Diana Bracho, tuvo que presentarse ante Consuelo Sáizar, titular de la Secretaría de Cultura federal, para que soltara el dinero asignado para la entrega y que no había llegado. Lo consiguió.

En esta ocasión los titulares de Cultura e Imcine le dijeron a la Academia que no habría más dinero y que podían aplicar al Focine, programa de fomento y apoyo al cine nacional, el cual no está asentado en la ley. “Pero no hay garantía de que lo den”, dijo en su momento Huijara.

En febrero, la compañía EFD dio un aporte económico con lo que se levantó la convocatoria para esta ceremonia. Y la Academia, conformada por cerca de un millar de miembros de todas las áreas del cine, comenzó a recibir la cuota anual de su gente. Es así que esta noche, tras meses de ajetreo, la ceremonia del Ariel hace sus maletas para mudarse del Palacio de Bellas Artes, su sede por años, para llegar al Teatro Degollado.

Agencias

Daniel Giménez Cacho, el actor va con el premio a Mejor Actor por la cinta “Bardo”. CORTESÍA

Nominados como Mejor Actor y Actriz

Puede darse que esta categoría dé un premio póstumo, si es que en la votación resulta triunfadora Martha Aura, quien falleció el año pasado.

La actriz fue elegida por su trabajo en “Coraje”, cinta por la cual también obtuvo, en vida, el Mayahuel a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara del año pasado.

En el filme dirigido por su hijo Rubén Rojo, da vida a una actriz que va perdiendo la vista y, con eso, oportunidades para seguir arriba de un set. Fue su último trabajo cinematográfico y curiosamente, representa su primera nominación al Ariel.

La categoría también contempla a dos monstruos de la actuación: Arcelia Ramírez y Julieta Egurrola, por “La civil” y “Ruido”, respectivamente. Y ambas lo hacen por personajes con motivos parecidos, que es la búsqueda de sus hijas en un país azotado por la violencia y el narcotráfico.

La primera ha tenido un año de ensueño al ser homenajeada en los festivales de Guadalajara y Morelia y hacer teatro. Ahora está en su octava nominación al Ariel, premio del cual tiene una por “Perfume de violetas” (2001). Entre sus nominaciones pasadas se encuentran sus trabajos en “Cilantro y perejil”, “Potosí” y “Verónica”.

Egurrola, en tanto, cuenta también con un premio de tres posibles. Lo ganó en 1997 por “Profundo carmesí” y se quedó nominada por “Principio y fin” y “Crónica de un desayuno”.

Karla Souza accede a la categoría por su papel en “La caída”, filme sobre los abusos hacia las mujeres, en este caso enmarcado en el contexto del deporte de los clavados. La actriz de “Nosotros los nobles” ha dicho que el filme ha ayudado a que quienes pasen por lugares similares, no tengan miedo y denuncien.

Natalia Solián, por la multinominada “Huesera”, cierra la categoría. Interpretar a una mujer que muestra los miedos por los que pasa una mujer al ser madre, no fue fácil porque también era confrontarse a sí misma de algo que no se habla por tabú.

Karla Souza, la actriz llega a su primera nominación al Ariel con la cinta “La caída”. ESPECIAL



Mejor actor

Dice Daniel Giménez Cacho que hubo un día, en plena filmación, en que simple y sencillamente no supo cómo interpretar a su personaje de documentalista en “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”. Le dieron un tiempo y no daba, hasta que decidió confiar y entendió que sólo debía dejarse llevar.

Con cinco premios Ariel en sus vitrinas, es de los actores más galardonado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Los consiguió por “Cronos”, dirigida por Guillermo del Toro; “Profundo carmesí”; “Aro Tolbukhin, en la mente del asesino” y “Colosio, el asesinato”. Esta es su décima nominación.

En la categoría de Mejor Actor, también están los experimentados Álvaro Guerrero por “La civil” y Hernán Mendoza por “La caja”.

Guerrero forma parte del mundo en que una mujer busca desesperada a su hija, sabiendo que además de no poder encontrarla, pone en peligro su vida. Y Hernán es alguien que de pronto parece ser una persona que es ampliamente buscada por un presunto hijo.

Gerardo Trejoluna con “El norte sobre el vacío”, es el cuarto candidato. Le toca interpretar al hombre que, hace algunos años, defendió a su rancho de un grupo de narcos que se lo pedían. El hombre original falleció no sin antes hacerles frente a los mafiosos y causarles algunas bajas. Cuauhtli Jiménez cierra la categoría por “Finlandia”, en la que interpreta a un muxe. La cosa no fue sencilla, porque por respeto debía aprender del comportamiento de este grupo oaxaqueño en el cual los hombres adoptan roles femeninos, incluida su ropa y manera de comportarse.

Para el actor de “El señor de los cielos” en su debut en los Ariel, a diferencia del resto de sus colegas, que ya saben lo que es estar desfilando por la alfombra roja y ver su nombre proyectado al anunciarse la categoría.

¿El posible ganador? La crítica dice que está entre Giménez Cacho y Trejoluna. La decisión está en los académicos.

Álvaro Guerrero, el experimentado actor buscará la estatuilla por “La civil”. ESPECIAL

Toma nota

La ceremonia a detalle

Lo que se premiará: 24 categorías dedicadas a todos los rubros que conforman una película; también se da estatuilla a cortometrajes y película iberoamericana.

24 categorías dedicadas a todos los rubros que conforman una película; también se da estatuilla a cortometrajes y película iberoamericana. Galardones especiales: Cada año se reconoce la trayectoria de miembros de la comunidad cinematográfica con el Ariel de Oro. Este año será entregado a los cineastas Marcela Fernández Violante, quien por cuestiones de salud no asistirá, y Juan Mora. También se reconocerá al Departamento de Imagen de Sonido de la Universidad de Guadalajara.

Cada año se reconoce la trayectoria de miembros de la comunidad cinematográfica con el Ariel de Oro. Este año será entregado a los cineastas Marcela Fernández Violante, quien por cuestiones de salud no asistirá, y Juan Mora. También se reconocerá al Departamento de Imagen de Sonido de la Universidad de Guadalajara. Al tú por tú: Prácticamente “Huesera”, “Bardo”, “La caída” y “El norte sobre el vacío” se verán las caras en las categorías de Película y Dirección.

Prácticamente “Huesera”, “Bardo”, “La caída” y “El norte sobre el vacío” se verán las caras en las categorías de Película y Dirección. El futuro: Emili Berjón, hija de la actriz Arcelia Ramírez, se encuentran nominada en la categoría de Revelación Actoral, por su trabajo en “Trigal”. En la misma situación están las adolescentes Déja Ebergengi (“La caída”) e Isabel Luna (“Huesera”) y el niño Diego Armando Lara (“El reino de Dios”), así como el septuagenario campesino Eustacio Ascacio (“Zapatos rojos”).

Emili Berjón, hija de la actriz Arcelia Ramírez, se encuentran nominada en la categoría de Revelación Actoral, por su trabajo en “Trigal”. En la misma situación están las adolescentes Déja Ebergengi (“La caída”) e Isabel Luna (“Huesera”) y el niño Diego Armando Lara (“El reino de Dios”), así como el septuagenario campesino Eustacio Ascacio (“Zapatos rojos”). Dobleteando: La película de animación “Home is Somewhere Else”, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos está considerada en Largometraje de Animación y Largo Documental; y “Huesera” está en Mejor Película y Ópera Prima.

La película de animación “Home is Somewhere Else”, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos está considerada en Largometraje de Animación y Largo Documental; y “Huesera” está en Mejor Película y Ópera Prima. Lo iberoamericano: “Argentina, 1985” (Argentina), “1976” (Chile), “As bestas” (España), “Carajita” (República Dominicana) y “Los reyes del mundo” (Colombia) compiten por la estatuilla dedicada al cine de la región.

Habrá cierres viales hoy por la entrega de los Premios Ariel

Por primera vez en más de 60 años, la entrega de los Premios Ariel, a lo más prestigioso de la industria del cine mexicano, se llevará a cabo en Guadalajara, teniendo como sede el Teatro Degollado, ubicado en el corazón del Centro Tapatío.

Ante ello, personal operativo de la Comisaría de la Policía Vial llevará a cabo distintos cierres viales en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en calles aledañas al inmueble, para resguardar la integridad peatonal de los asistentes a la edición 65 de esta entrega de reconocimientos.

El evento tendrá lugar hoy y se prevé que la inhabilitación de las siguientes vialidades inicie a las 10:00 horas del mismo día en los siguientes cruces:

Av. Hidalgo, entre calle Liceo y Calzada Independencia (la circulación por el túnel vehicular permanecerá abierta).

Calle Degollado/Belén, entre Avenida Juárez y calle Independencia.

Calles Pino Suárez y Venustiano Carranza, entre avenida Hidalgo y calle Independencia.

Por ello, y con el objetivo de prevenir accidentes y contratiempos, la Policía Vial hace un llamado, especialmente a los automovilistas, a considerar el uso de rutas alternas, así como atender indicaciones de las distintas autoridades presentes en la zona.

Se prevé ir reabriendo la circulación al término del evento y conforme se vaya desahogando el recinto, estimando quede reincorporada en su totalidad pasada la media noche del domingo, según confirmó la Policía Vial a través de la Secretaría de Seguridad.

Toma nota

Sigue de cerca la premiación

Dónde verla: Canal 22 desde las 19:30 horas. Transmitirá parte de la alfombra roja y la ceremonia.

Canal 22 desde las 19:30 horas. Transmitirá parte de la alfombra roja y la ceremonia. A nivel local Jalisco TV iniciará con un programa especial desde las 17:00 horas.

En redes: Las cuentas de twitter y Facebook de la Academia irán dando a conocer los pormenores de la entrega.

CT