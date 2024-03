Raúl Jiménez asegura que fue correcta la decisión de llevarlo a Qatar

En las últimas semanas, algunos jugadores de la Selección Mexicana decidieron salir a declarar en contra de Gerardo Martino, exentrenador del Tri, señalado como el máximo responsable del fracaso de quedar eliminados en fase de grupos de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Una de las decisiones más polémicas de la convocatoria para esa justa mundialista fue la de incluir a Raúl Jiménez, entonces delantero del Wolverhampton, por encima de Santiago Giménez, goleador del Feyenoord, aunque para el 'Lobo de Tepeji", su asistencia fue la decisión correcta.

"Hice todo yo también para ir. Fui a México a rehabilitarme con los fisios de la Selección; estuve un tiempo allá, regresé acá (a Inglaterra), seguí la rehabilitación, aproveché cuando la Selección tuvo la gira de Europa para estar con ellos, hice todo para estar y me recuperé bien de eso para poder estar. Al final no estuve como me hubiera gustado, como empecé el ciclo mundialista, pero bueno, creo que estaba en buen momento para ir" confesó el actual delantero del Fulham en entrevista con el "Burro" Jorge Van Rankin para "Caliente TV".

¿Qué opina Raúl Jiménez de la llegada de Julián Quiñones al Tri?

El canterano americanista aseguró que desde su tiempo en Coapa está acostumbrado a competir por un lugar.

"Estaba (Matías) Vuoso, (Christian) Benítez, cuando llega el 'Piojo' (Miguel Herrera) trajeron a Narciso Mina, que decían que me quitaría el lugar y yo me quedé con ese lugar. Después llega Gabriel Rey, pero siempre fui yo el que jugaba con alguien más. El que esté tiene que competir para ganar el lugar, todos queremos que la Selección sume y el que entra de cambio tiene que hacerlo mejor" agregó Raúl.

¿Estuvo bien que Santiago Giménez no fuera a Qatar?

Hace un año y medio, previo al Mundial, la batalla por la delantera de la Selección Mexicana la protagonizaron Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez, Henry Martín y Raúl Jiménez. Finalmente, el canterano celeste se quedó fuera de la lista.

"En ese momento estábamos Henry, Funes Mori y yo. Ahí al final la duda era si yo estaba bien o no. Me llevé muy bien con Funes Mori, pero faltaron decisiones que ahí al final se tomaron bien o mal, pero yo te digo, en ese momento 'Santi' lo estaba haciendo muy bien con goles en el Feyenoord pero bueno, decisiones que toma el entrenador", concluyó Jiménez.