Nana Calistar: horóscopos de hoy miércoles 18 de septiembre

Por medio de su blog, Nana Calistar, una reconocida figura del ámbito de la astrología, develó lo que le depara a cada signo del zodiaco este miércoles 18 de septiembre.

Piscis

En el campo del amor, piscis recibirá noticias de romances pasados. Para aquellos que están solteros, lo más probable es que conozcan a una nueva persona que les cambiará la percepción que tienen de la realidad.

La experta recomendó tener extremo cuidado en la administración del dinero, es posible que la organización de un viaje surja a la brevedad, sin embargo, al organizarlo hay que cuidar el bolsillo y considerar las deudas que hay que pagar.

Nana también advirtió que piscis debe poner especial cuidado en lo que dice, pues sus palabras se le podrían regresar. Además, debe aprender a ser más desconfiado de las personas a su alrededor, pero no dejar de lado una actitud optimista, pues es lo único que este signo necesita para lograr sus metas.

Escorpión

Deja los prejuicios de lado, la primera impresión no lo es todo, algunas personas podrían sorprenderte. En tus relaciones procura no dar más de lo que debes, pues puedes salir lastimado. Cuida tu dinero de los gastos hormiga y cree más en ti mismo, puesto que tú eres la única persona que puede luchar por tus sueños.

Acuario

Como bien dicen por ahí, la verdad siempre sale a la luz, por eso acuario podría enfrentar las consecuencias de sus mentiras, aunque sean piadosas. Deberá relajar su mal humor, de lo contario, podría generar malentendidos entre sus familiares.

Acuario se encuentra en una etapa en la que su bienestar es su prioridad, por ello, también debe evitar mendigar el amor y la atención de los otros, hay que darse su lugar.

Virgo

No puedes controlar las cosas que no están en tus manos, mejor deja ir esos sentimientos de rencor hacia las personas que te han lastimado. Si tienes una relación, lo más probable es que estés pasando por una mala racha con tu pareja, acércate más a ella y lucha por lo que han construido juntos. Presta atención a las oportunidades que la vida te está brindando.

Sagitario

Es momento de que sagitario se ponga las pilas con todo, pues tiene varias áreas de oportunidad. A este signo le puede ir muy bien en el ámbito económico y aumentar sus ingresos si se lo propone, además, aquellos que han estado enfermos comenzarán una buena racha.

La experta en astrología recomienda a sagitario abrir su corazón a las personas que le han demostrado un mayor interés y lo han acompañado en muchos momentos.

Libra

Libra tiene una personalidad bondadosa, por ello se enamora y entrega fácilmente. Una nueva oportunidad amorosa toca tu puerta, sin embargo, comienza a exigir más de tus parejas y no te dejes manipular por nadie.

Tu nobleza es peligrosa, pues muchas personas que juegan a ser tus amigos en realidad pueden traicionarte, presta mucha atención.

Habrá cambios en ti, probablemente estés distraído, pero no cometas un error que podrías lamentar después.

Leo

Te espera una gran noticia, para tomarla con la mejor actitud, aprende a hacer lo que realmente quieres, pues solo así serás feliz.

Ten cuidado con los pequeños accidentes como caídas y golpes. Si tienes pareja, ten cuidado con tus decisiones, pues puedes cometer errores al reclamar asuntos del pasado, mejor déjalos donde pertenecen y disfruta del tiempo que pasan juntos.

Capricornio

El romance toca la puerta de capricornio, sin embargo, este signo debe manejar la situación con pinzas. Para empezar, es probable que una de las amistades de capricornio se aleje de él, pues desde hace tiempo siente una atracción que ya no puede contener. Por otro lado, aparecerá la oportunidad de amores de una sola noche, pero capricornio, no te comas lo que no es tuyo y date a respetar.

Olvídate de los amores que no fueron para ti, ya lo pasado, pisado. Si tienes pareja, lo mejor es no comentar nada, presta mucha atención a las traiciones, pero solo observa. Por otro lado, no olvides a las verdaderas personas que debes procurar en tu vida, no enaltezcas a personas que no lo merecen.

Sé perseverante en tus metas y planes, pues habrán grandes posibilidades de crecimiento personal que te convertirán en una persona más responsable.

Cáncer

Olvídate del sentido de culpabilidad por errores que tú no cometiste. Estarás en una etapa de reflexión, ten en cuenta todo lo que tiene un gran valor en tu vida. En los últimos días has estado muy deprimido, por ello, la recomendación es alejarte de las cosas que puedan provocarte más tristeza, por el contrario, acércate a lo que te hace feliz y lo que te llena de vitalidad. Mucho ojo con tu pareja, puede que alguien le esté coqueteando en redes sociales.

Géminis

Cuídate de las envidias, pon restricciones en las visitas que puedas tener en casa. No te mortifiques por los chismes que puedan rondar por ahí ni prestes atención a gente que no vale la pena. Hay una buena oportunidad de negocio en puerta, aprovéchala. No te olvides de ser tú mismo.

Tauro

Hay un poco de temor en el área de los negocios y el trabajo, sin embargo, no te debes desanimar, eso sí, cuida los errores que puedas cometer en el ámbito laboral. Si tienes pareja, no busques momentos de confrontación, recuerda que la gente se cansa, mejor aprovecha los mejores momentos.

Aries

Concentra tu energía en mejorar tu situación laboral y sentimental, deja de lado la idea de que la vida es injusta y busca que las personas a tu alrededor se sientan orgullosas de ti. Recuerda que las oportunidades pueden expirar, mejor aprovéchalas en su momento, deja de quejarte y trabaja por lo que quieres. Si tienes pareja, ten cuidado con la gran verdad que podría salir a la luz.

