Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de mayo de 2025

Aries

Vive intensamente cada momento, sin dejar que el miedo o las críticas negativas te detengan. No te reprimas ni te quedes con deseos no cumplidos; tu propósito es ser feliz. Tienes un corazón empático y cambiante, y aunque te duele no poder ayudar como quisieras, es importante que priorices tu bienestar. Aprender a enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es necesario. Solo cuando estás bien contigo puedes realmente ofrecer algo valioso a los demás. No dejes que los juicios externos definan tu camino. Recuerda que viniste a disfrutar la vida, no a cargar con las responsabilidades ajenas.

Tauro

Se avecinan cambios positivos en el ámbito económico que te permitirán resolver algunas deudas pendientes. En el amor, podrías conocer a alguien nuevo a través de redes sociales o amistades cercanas. Es importante que controles los celos, la desconfianza y el orgullo, ya que solo te generan malestar emocional. Este es un buen momento para trabajar en tu actitud y adoptar una visión más positiva, incluso si las cosas no avanzan como esperas. Mantén la calma y la confianza en que todo irá tomando su rumbo a su debido tiempo. Tu bienestar emocional influye en todo lo que te rodea.

Géminis

Sé cauteloso con las promesas que haces, ya que podrías fallar a personas importantes para ti. Si esa persona especial no demuestra interés genuino, tal vez estás insistiendo en un lugar que no te corresponde. No inviertas tu tiempo en alguien que no está dispuesto a apostar por ti. Aprende a valorar más los hechos que las palabras, ya que las acciones revelan las verdaderas intenciones. Además, una relación a distancia podría enfrentar desafíos que pondrán a prueba su solidez. Es momento de actuar con claridad, cuidar tus vínculos y elegir lo que realmente te aporte bienestar.

Cáncer

Tu perspectiva sobre la vida será clave para avanzar en tus proyectos, pero no olvides atender tu lado emocional. Hay heridas del pasado que aún te afectan y te hacen temer volver a enamorarte y perderte en el proceso. A veces puedes ser muy directo al expresarte, lo que sin querer hiere a quienes te rodean; es importante que moderes tu carácter y comuniques con más empatía. También es momento de cuidar tu salud, ya que tiendes a subir de peso si no llevas una alimentación balanceada. Prioriza tu bienestar físico y emocional para lograr un equilibrio duradero.

Leo

Presta atención a tu imagen personal, ya que podrías estar siendo objeto de críticas por ciertas actitudes que no están dejando una buena impresión. Aunque es importante no dejarte afectar por los comentarios malintencionados, también debes mantenerte enfocado y no desviarte de tu camino. Tienes muchas posibilidades de concretar ese negocio que llevas tiempo pensando, pero necesitas tomar acción y comprometerte de lleno. No permitas que la negatividad de otros te frene; céntrate en lo que quieres lograr y demuestra con hechos tu capacidad. La clave está en confiar en ti y seguir adelante con firmeza y claridad.

Virgo

No confundas la amabilidad de una amistad con sentimientos amorosos; es importante que analices bien tus emociones antes de actuar. Cada inicio trae consigo la posibilidad de cambio, y podrías encontrarte en una etapa de incertidumbre donde no sabrás con claridad qué rumbo tomar. Reflexiona sobre lo que realmente quieres y necesitas antes de dar el siguiente paso. Es probable que enfrentes conflictos internos y cambios de ánimo durante el fin de semana, al punto de que ni tú te soportes. Evita tomarte las críticas demasiado a pecho, ya que sueles ser duro contigo mismo. Aprende a soltar un poco.

Libra

Es momento de iniciar de cero, de personas errores que te han dañado y mermado tu existencia , ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate shingos que nadie lo va a hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio

Escorpión

Deja de cargar con problemas ajenos y enfócate en tu vida; has descuidado tu bienestar por querer ayudar a todos. Es momento de priorizar tu felicidad y alejarte de situaciones que no te hacen bien. Recuerda que tu carácter no es innato, sino moldeado por las personas y experiencias que te han rodeado. No permitas que nadie te haga caer y expresa siempre lo que sientes con honestidad. En lo emocional, podrías sentirte decepcionado o decepcionada, pero cuando sueltes la necesidad de buscar, llegará alguien que transformará tu mundo y te ayudará a sanar esas heridas del pasado.

Sagitario

Una amistad podría enfermar en los próximos días, pero no será algo grave. Recibirás un dinero extra, pero es importante que no lo gastes en cosas innecesarias. Ten cuidado con caídas y golpes que podrían ocurrir con facilidad. Se te presentará una oportunidad de cambio laboral que te traerá beneficios. No tengas miedo al amor; aunque te hayan herido y tú también hayas causado dolor, esas experiencias son lecciones valiosas que te ayudarán a evitar los mismos errores en el futuro. Aprende de todo lo vivido y sigue adelante con más sabiduría.

Capricornio

Deja de dudar y ve tras lo que realmente quieres y sientes. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y disfrutar de nuevas experiencias. Aunque el amor ya no sea una necesidad en tu vida, podría ayudarte a sanar viejas heridas y a lidiar con la soledad. Si ya estás en una relación, es importante que trabajes en controlar los celos innecesarios y la sobreprotección, ya que estos comportamientos pueden dañar lo que has construido. Aprende a confiar y a disfrutar de la relación sin que el miedo o la inseguridad interfieran.

Acuario

En el amor, podrías empezar a desarrollar sentimientos por alguien que conoces en una red social, pero ten en cuenta que la soledad a veces puede hacerte tomar decisiones precipitadas. Es hora de perdonarte por los errores y fallos del pasado; ya no sigas cargando con culpas que no te corresponden. Este es un momento para nuevos comienzos, para cerrar ciclos y aprovechar nuevas oportunidades. No dejes que amores del pasado regresen a tu vida, ya que solo traerán complicaciones y dolores innecesarios. Enfócate en lo que realmente te hace bien y te impulsa hacia adelante.

Piscis

Podría surgir una oportunidad de que alguien empiece a sentir algo por ti, y podría ser la persona indicada para tu vida. Date la oportunidad de conocerla mejor. No descuides tu alimentación, ya que tiendes a subir de peso si no te cuidas. Se aproxima un evento social, así que prepárate para brillar. Las personas van y vienen, pero quienes realmente importan son aquellas que han estado contigo en los momentos difíciles. Las amistades de fiesta solo sirven para eso, así que aprende a diferenciar entre una amistad genuina y una que solo está en los buenos ratos.

Con información de Nana Calistar.

