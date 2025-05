Por fin ha llegado la tan esperada Karate Kid: Leyendas, y los fanáticos de la franquicia han mostrado su entusiasmo por este largometraje a través de redes sociales, para aquellos que no han visto la película aun, la mayor especulación es sobre si Johnny Lawrence (interpretado por William Zabka) hace alguna aparición en la cinta.

Para comenzar, es notable decir que la película desafortunadamente no cuenta con una escena post créditos, no obstante, esto no exenta que el largometraje cuente con algunas sorpresas, a continuación te contaremos un poco sobre lo que podrías esperar al acudir a tu la sala de cine más cercana.

Como se logró visualizar en el tráiler de la película Mr. Han (Jackie Chan) y Daniel LaRuso (Ralph Macchio) contarán con la importante tarea de entrenar a un joven artista marcial llamado Li Fong (Ben Wang), quien busca ganar un importante torneo de karate en Nueva York.

Aunque el descenlace de esta historia podría sentirse como el final de esta franquicia en la pantalla grande, una escena especial que se ha incluido en la película, nos ha demostrado todo lo contrario. En dicha escena, podemos ver que Li Fong envía una pizza desde el restaurante donde trabajaba a Daniel LaRusso y en ese momento, aparece Johnny Lawrence, quien le propone a Daniel poner una pizzería con el nombre “Miyagi-Dough”, lo que hace referencia por supuesto al emblemático personaje del Señor Miyagi.

