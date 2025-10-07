Horóscopo Negro para HOY 7 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril).

Has decidido cambiar el chip, levantarte de todo lo que te venía pesando y comerte con crema todas las críticas y las miradas de los demás. El último mes no ha sido nada fácil, pero a partir de ahora… uf, Aries. Agárrate.

TAURO (21 abril-20 mayo).

La Luna llena en Aries pone tus emociones a mil. El inicio de semana será intenso, como si te hubieras tomado cinco cafés seguidos. Pero ojo, no va a ser un drama, ya te lo aseguro.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

La Luna ilumina lo oscuro y se van a caer caretas, vas a ver actitudes que no esperabas… y sí, puede doler un poco, pero al final es liberador.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Esta semana se vienen viajes, movimiento y cambios en tu rutina que te sacarán un poco de tu zona de confort. Puede que cosas que antes hacías acompañado o que delegabas en otros, ahora te toque afrontarlas a ti solita.

LEO (23 julio-22 agosto).

Esta Luna te pide que te levantes, que dejes de esperar a que las cosas pasen y que pases a la acción. Se acabó lo de quedarte de brazos cruzados, eso un Leo nunca lo hace.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

La Luna llena en Aries va directo a tu lado más práctico: pone toda tu atención en tu dinero y tu estabilidad. Hay temas que te preocupan, facturas, pagos, pero esta Luna te da la fuerza.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Lo único que te puedo decir es: exprime cada segundo, disfruta cada instante, porque no hay nada peor que arrepentirse después de no haber estado presente.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Tienes que confiar en el proceso, aunque te cueste. Ya sé que eres impaciente, que quieres ver resultados ya mismo y que si algo no fluye al ritmo que quieres, sientes que tienes que empujarlo.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Ojo, Sagi, la Luna también trae verdades incómodas. Puede que descubras que hay una relación que nunca fue sana, y que lo mejor es dejarla atrás antes de que te siga drenando.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Con Mercurio entrando en Escorpio este lunes, Capri, vas a tener que recordar algo importante: pedir ayuda no es de cobardes, es de valientes. No cargues solo con el peso del mundo.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Te vas a sentir más despierto, más lúcido y más sincero que nunca. Eso sí, esta Luna también puede despertar tensiones en algunas relaciones: tanto para bien como para mal.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Si hay algo que no entiendes del todo, pregunta las veces que haga falta. Dos, tres, cuatro. No pasa nada, lo importante ahora es tener la mente clara y tomar las decisiones correctas.

Con información del Horóscopo Negro.

AO

