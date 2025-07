Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de julio de 2025

Aries

Tienes todo para estar bien, pero a veces eres tú mismo quien se pone el pie. Te ilusionas, te lanzas con todo... y luego tu carácter te sabotea. Puedes ser el alma más noble o la persona más difícil, según cómo amaneces. Es tiempo de aprender a controlar ese impulso antes de explotar con quien no lo merece.

Tauro

Si estás en pareja, podrían surgir tensiones por comentarios, familiares incómodos o malentendidos. Nada grave si hay comunicación, pero si no se hablan las cosas, podrían terminar distanciándose. Evita los extremos: ni explotes ni te calles por evitar conflictos.

Géminis

Te sientes estancado y eso te frustra, porque sabes que puedes con más. Pero quejarte no resuelve nada. Exige, mueve tus piezas y deja de esperar que todo se acomode solo. Lo que sueñas no está lejos, solo necesitas tomar el control.

Cáncer

Tu cuerpo empieza a cobrarte el estrés que traes cargando. Dolores, insomnio y ansiedad podrían aparecer si no haces una pausa. Deja de absorber cargas ajenas y empieza a soltar lo que ya no tiene remedio. Tu paz también necesita espacio.

Leo

No hagas cambios impulsivos solo por necesidad de movimiento, porque podrías perder más de lo que ganas. Escucha tu intuición antes de actuar. Llega alguien nuevo a tu vida que te dejará una gran lección. Y ojo con lo que comes: tu cuerpo necesita atención, no castigos disfrazados de comida rápida.

Virgo

Se acerca alguien que te va a descolocar para bien. Tiene justo eso que no sabías que necesitabas. No corras, pero tampoco cierres la puerta antes de tiempo. Te toca algo bueno, pero primero tienes que dejar de pensar que no lo mereces.

Libra

Se activa la energía del dinero y los proyectos empiezan a fluir. Podrías arrancar algo que te saque del apuro, pero no te lances sin revisar bien el terreno. Por hambre no se comen piedras, ni por prisa se invierte a lo loco.

Escorpión

El amor podría aparecer cuando menos lo imagines y de una forma poco convencional. Tal vez alguien que conoces por redes o una conexión inesperada. No vivan en la misma ciudad ni se parezcan mucho, pero ahí está la chispa. ¿Le das una oportunidad o sales corriendo?

Sagitario

Tienes fe en tus sueños, pero necesitas pasar del pensamiento a la acción. El universo te apoya, sí, pero tú también debes moverte. No sigas fingiendo sentimientos donde ya no hay emoción. El amor se siente, no se actúa por compromiso.

Capricornio

Podrías sentir algo fuerte por alguien comprometido. Detente. No te metas en líos que sabes cómo empiezan, pero no cómo acaban. Mejor enfócate en ti, en sanar heridas viejas y en dejar de repetir patrones que solo te lastiman.

Acuario

Tu sinceridad es poderosa, pero no todos saben recibirla. Una amistad podría sentirse herida por algo que dijiste sin mala intención. Está bien ser directo, pero también se vale cuidar el cómo lo dices. A veces ser honesto no significa ser hiriente.

Piscis

No te creas todo lo que te dicen. Hay personas disfrazando envidia de consejos y sembrando dudas solo para desestabilizarte. Confía en ti, en lo que has logrado y en lo que sabes que vales. Mantente firme, porque lo que has construido no se lo debes a nadie más.

Con información de Nana Calistar.

