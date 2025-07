Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo el 8 al 13 de julio

Aries

La carta del As de Oros te invita a ser más reservado con tus planes. Es momento de actuar con discreción, soñar en grande y avanzar con humildad, pues esa combinación te llevará al éxito. Esta semana es ideal para replantear proyectos y recibir un ingreso inesperado, posiblemente relacionado con una deuda pasada. No le des demasiada importancia a los comentarios ajenos; no todos comprenden tu nivel de pensamiento, así que mantén tu enfoque y claridad mental.

Tauro

El Diablo aparece para recordarte que no abandones tus objetivos. Persevera en tus estudios y negocios, pero también aprende a identificar y alejar a las personas que solo generan envidia o retrasos en tu vida. Es un buen momento para hacer una limpieza en tu entorno personal. Esta carta también favorece los contratos y acuerdos importantes. Sin embargo, alerta sobre enemigos cercanos: protégente física y emocionalmente.

Géminis

El As de Copas señala que debes guardar silencio sobre tu vida personal; las envidias surgen muchas veces por lo que tú mismo compartes. Esta carta sugiere retomar los estudios y finalizar todo lo que comiences. Es un buen momento para construir una base sólida, como invertir en una casa o consolidarte en el trabajo.

Cáncer

La carta de El Mundo te impulsa a tomar decisiones que mejoren tu vida. No pierdas de vista tus metas laborales o personales, y reestructura todo lo que necesite orden. Mantente enfocado en ser la mejor versión de ti mismo. Evita contar tu vida privada y aléjate de chismes. Deja atrás rencores y heridas del pasado. Para sentirte mejor, enfócate en tu bienestar físico: ejercicio y alimentación sana serán claves.

Leo

Con El Mago como guía, confía en tu poder para alcanzar tus metas. Aún necesitas algo de tiempo para ver resultados, pero no te desanimes. Esta carta marca una etapa de éxito potencial, aunque también te advierte sobre personas desleales o traicioneras. Mantente firme, pero cauteloso en tus relaciones personales y profesionales.

Virgo

El Juicio simboliza que es hora de resolver asuntos importantes para tu futuro: documentos, trámites legales o temas internacionales. Estás en un periodo de crecimiento económico y una sorpresa positiva podría alegrarte los días. Esta carta también habla de una etapa de evaluación interna que traerá transformaciones importantes. Puede haber una pérdida menor o preocupación material, pero tu capacidad para ver el panorama completo te ayudará a superar cualquier bajón emocional.

Libra

La carta de la Rueda de la Fortuna te aconseja dejar de sobrepensar y enfocarte en resolver los problemas en el presente. Anticiparse solo agota tu mente. Mantén pensamientos positivos para atraer bienestar a tu vida. En el ámbito laboral, evita confiar demasiado en los demás; mejor guarda discreción sobre tus metas. Esta carta anuncia un giro favorable en tu vida, con oportunidades de abundancia material y un nuevo ciclo para lograr equilibrio. Es un buen momento para retomar los estudios.

Escorpión

El Loco te invita a asumir la vida con más responsabilidad y visión hacia el futuro. Es hora de decidir qué quieres lograr y empezar a actuar con mayor madurez. Cuida tus finanzas, evita gastos innecesarios y enfócate en el ahorro. Si estás pensando en someterte a alguna cirugía médica o estética, es mejor esperar hasta después del 17 de julio, cuando las energías estarán más favorables. Atrévete a dar ese salto de fe: se avecinan nuevos comienzos.

Sagitario

La carta de La Fuerza augura buenas noticias en temas laborales o contratos. Sin embargo, debes liberarte de la energía negativa de la envidia que arrastras desde hace tiempo. Sé prudente con tus palabras y evita confiar demasiado en los demás. Un viaje podría ayudarte a despejarte y sentirte renovado. Esta semana, tu fortaleza interna será esencial para avanzar con seguridad. Deja de lado la soberbia y permite que el corazón guíe tus pasos.

Capricornio

El Emperador señala que estás avanzando por el camino correcto hacia tus metas. Es crucial que no pierdas el enfoque y trabajes con disciplina. Al mismo tiempo, esta carta te sugiere dejar atrás el orgullo y seleccionar cuidadosamente a quienes te rodean, especialmente en el ámbito sentimental y amistoso. Toma el control de tu vida con determinación: se anuncian encuentros clave con personas influyentes que pueden abrirte puertas importantes.

Acuario

El Sol te llena de energía positiva: la suerte está de tu lado. Asegúrate de no autosabotearte con pensamientos pesimistas. La prosperidad llegará, y cualquier cambio o decisión laboral que tomes será favorable. Sé cauteloso al expresar tus opiniones: a veces es mejor guardar silencio. La luz de El Sol te guía hacia días llenos de vitalidad, alegría y claridad. Mantén la mente abierta y mira más allá de lo evidente.

Piscis

La Templanza te recuerda la importancia de bajar el ritmo y evitar los excesos emocionales. La vida puede ser más simple si tú lo decides. Reflexiona bien antes de actuar o hablar. Esta carta te pide paciencia y balance para adaptarte a todo lo nuevo que llega a tu vida. Busca estabilidad en tu presente y no te dejes abrumar por las múltiples opciones laborales o personales que se presenten. Encuentra armonía dentro de ti.

MF