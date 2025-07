Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 8 al 14 de julio

ARIES

Esta semana, Urano (el planeta de la innovación, la libertad y los cambios inesperados) entra en el signo de Géminis este 7 de julio, y su energía renovadora te envuelve por completo. Tu mente estará especialmente activa y aguda, procesando ideas a gran velocidad. La creatividad y la necesidad de romper la rutina se intensifican, al igual que tu deseo de explorar nuevos horizontes, ya sea a través de viajes, estudios o encuentros con personas que amplíen tu visión del mundo.

Por otro lado, la luna llena del 10 de julio en Capricornio puede hacerte más susceptible a tensiones o emociones en el entorno profesional o académico. Si surgen roces o malentendidos, procura no tomarlos como algo personal; en lugar de reaccionar, observa y reflexiona.

TAURO

Inicias una etapa en la que todo lo relacionado con tus fuentes de ingreso cobrará mayor relevancia. La influencia de Urano puede generar altibajos en tu economía, pero esto responde a tu deseo de encontrar ese giro inesperado que te conduzca hacia la prosperidad. El cambio de Urano al signo de Géminis el próximo día 7 marca una oportunidad para que brilles a través de tus habilidades y talentos. Por su parte, la luna llena del día 10 en Capricornio te invitará a cuestionar y redefinir tus creencias más profundas.

Es un momento ideal para realizar un ritual que te conecte con tu fuerza interior y te permita comprobar el poder transformador que habita en ti.

GÉMINIS

El pasado 6, Urano (planeta de la libertad, los cambios inesperados y la innovación) ingresó en tu signo, Géminis. Esta energía llega como un impulso necesario en medio de los desafíos que estás enfrentando. Bajo su influencia, tu presencia se vuelve más poderosa y visible; proyectas una seguridad que los demás notan de inmediato. Es un tiempo en el que nadie puede limitarte ni cortar el camino hacia lo que sueñas: estás destinado a moverte con autonomía y a romper cualquier cadena que intente detenerte.

Por otro lado, la luna llena del día 10 en Capricornio activa tu sensibilidad e intuición, permitiéndote percibir con mayor claridad todo lo que ocurre a tu alrededor. Estarás más receptivo a las emociones propias y ajenas, y eso te dará una ventaja para tomar decisiones sabias desde un lugar más profundo.

CÁNCER

El próximo 7 de julio, Urano entra en el signo de Géminis, marcando un periodo de despertar interior. Esta energía planetaria te impulsa a mirar dentro de ti, a sacar a la luz aquello que has mantenido oculto o reprimido. Es momento de reflexionar sobre tu libertad personal, identificar qué vínculos o patrones limitantes necesitas soltar y dar pasos hacia una vida más auténtica y plena. Urano te invita a pensar en ti, en tu evolución y en la posibilidad de reinventarte.

Por otro lado, el día 10 la Luna —tu regente— alcanzará su fase llena en Capricornio. Esta lunación te inspira a tomar con seriedad los compromisos que has asumido, especialmente en el ámbito de las relaciones o sociedades. La energía de esta Luna te empuja a actuar con madurez, constancia y enfoque en lo que realmente deseas construir. Es un llamado a estructurar tus sueños con disciplina y avanzar con paso firme.

LEO

Muchos nacidos bajo el signo de Leo comenzarán a asumir roles de liderazgo en causas de gran impacto social, político o económico. A partir del 7, con el ingreso de Urano en el signo de Géminis, tu visión se transforma: despierta en ti un espíritu rebelde que lucha por la paz, la equidad y los derechos de todos los seres vivos.

Te conviertes en una figura inspiradora, en la voz que muchos necesitan cuando no saben cómo enfrentar la injusticia. La luna llena del día 10 en Capricornio te invita a hacer una pausa, reflexionar y alinear tus deseos con los ideales de tu comunidad, tus amistades o cualquier colectivo con el que compartas un propósito. Es momento de pensar en cómo mejorar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean.

VIRGO

Esta semana, el día 7, Urano entra en el signo de Géminis, lo que marcará un giro importante en tu vida profesional o en la manera en que generas ingresos. Esta energía planetaria te empuja a romper con lo establecido, a buscar nuevas formas de trabajar y a replantearte si realmente estás haciendo lo que amas o si solo te mantienes por obligación o necesidad.

Es momento de reinventarte, de explorar caminos diferentes, ideas frescas o incluso una nueva vocación. Si lo que haces no te llena o no te da lo que mereces, es hora de cambiar. Tienes talentos y capacidades únicas: comienza a desarrollarlas y enfócate en aquello que te apasiona. El éxito llegará cuando pongas tu energía en lo que realmente disfrutas.

LIBRA

Se inicia una nueva etapa en tu vida, marcada por una transformación profunda en tu manera de pensar y de comprender la realidad. Tu visión sobre la existencia, el mundo y su propósito comienza a ampliarse. Surge en ti una fuerte inquietud por aprender, por nutrir tu mente con nuevos conocimientos, explorar nuevas culturas, viajar y descubrir otras formas de vivir.

Sientes que has estado limitado por una rutina que ya no te representa, atrapado en una zona de confort que dejó de aportarte inspiración. Ahora reconoces que más allá de esos límites autoimpuestos, existe un universo lleno de experiencias, belleza y sabiduría que te está esperando.

ESCORPIO

Con el ingreso de Urano en Géminis este 7 de julio, sentirás un sacudón energético que activará con fuerza tu mundo interior. A partir de esta semana, tu intuición se afina y se potencia tu capacidad de percepción. Estás en un momento en el que todo lo que tocas puede transformarse; tu mente es un canal poderoso para manifestar lo que deseas y atraer lo que imaginas. Tu conexión con lo oculto, lo enigmático y lo espiritual se intensifica, llevándote a explorar dimensiones que otros apenas intuyen.

SAGITARIO

El ingreso de Urano al signo de Géminis este 7 de julio marca un giro en tu forma de pensar, especialmente en lo relacionado con el aprendizaje, la comunicación y tus vínculos más cercanos, como pareja o socios. Esta energía te impulsa a cuestionar cualquier estructura que limite tu autenticidad. Te vuelves más consciente de lo que significa amar libremente, sin condiciones, sin ataduras, sin manipulación.

Urano despierta en ti una profunda necesidad de libertad interior. Quieres expresarte sin filtros, vivir tu espiritualidad de manera auténtica y personal, sin dogmas impuestos. No estás dispuesto a seguir roles que ya no encajan contigo. Ahora comprendes que solo tú tienes el poder de decidir cómo vivir tu verdad.

CAPRICRNIO

A partir de hoy, 7 de julio, Urano comienza su tránsito por el signo de Géminis, lo que marca un llamado claro a cuidar de tu sistema nervioso y tu salud mental. Evita entrar en conflicto contigo mismo por pensamientos o creencias que no te aportan claridad; en lugar de resistirte, permítete fluir con los cambios, especialmente en el ámbito laboral.

La luna llena del próximo día 10, que se manifestará en el signo de Capricornio, activará con fuerza tu mundo emocional esta semana. Podrías sentirte más vulnerable o inseguro de lo habitual, pero recuerda: estas sensaciones son transitorias. Aprovecha este momento para reflexionar sobre qué cosas te están alejando de tu bienestar interior. Es un periodo ideal para meditar, soltar lo que no suma y reconectar con lo que realmente te hace sentir en paz.

ACUARIO

El día 7, Urano ingresa al signo de Géminis, despertando esa parte infantil, juguetona y espontánea que todos llevamos dentro. Este tránsito te invita a conectar con tu alegría y creatividad, pero también puede remover recuerdos y situaciones de tu niñez que aún necesitan ser atendidas y sanadas. Es un momento para liberar viejas heridas y liberarte de aquello que te limita, permitiéndote avanzar hacia una vida adulta más plena y feliz. Te sentirás impulsado a rebelarte contra todo lo que en el pasado te causó dolor y a buscar tu propia verdad. Además, la luna llena del día 10 intensificará estas energías transformadoras.

Por otro lado, en Capricornio, esta energía moviliza lo que has mantenido oculto por mucho tiempo, esas cargas emocionales profundas que has llevado en silencio. Acuario, es momento de soltar ese peso que ya no te pertenece y dejarlo ir, para liberarte y encontrar paz interior.

PISCIS

El día 7, Urano ingresa al signo de Géminis y a partir de esta semana te impulsará a abordar los temas familiares desde una perspectiva diferente. Las formas en que has intentado apoyar a tu familia hasta ahora no han dado los frutos que esperabas.

Este cambio te llevará a cuestionar lo establecido y a tomar decisiones radicales para guiar a tus seres queridos hacia caminos más armoniosos y tranquilos. Además, la luna llena que ocurrirá el día 10 en Capricornio fomentará la conexión con amigos cercanos, brindándote un espacio para compartir preocupaciones y recibir consejos valiosos.

