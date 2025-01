Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de enero

Aries

Los sueños serán una guía para ayudarte a alcanzar tus metas, por lo que es importante que los observes con atención. En los próximos días, podrías tener visiones o sueños que te revelarán cómo lograr tus objetivos. Si has pasado por una decepción o engaño reciente, no te apresures a dar una segunda oportunidad. Aún necesitas tiempo para sanar y cuidar de ti mismo.

Es esencial que priorices tu bienestar, te diviertas y te enfoques en ti antes de iniciar una nueva relación. No permitas que surja a la fuerza, solo para olvidar a una expareja, ya que esto no es lo que realmente necesitas.

Tauro

En el ámbito laboral, se avecinan cambios y un aumento de estrés debido al trabajo acumulado y tareas pendientes. Además, hay un viaje en camino y una oportunidad de reunir a tu familia. Aprovecha estos días para compartir más con ellos, ya que a veces los descuidas. Es importante que les dediques tiempo y cariño.

En cuanto a tu bienestar emocional, la depresión puede sentirse muy intensa, especialmente por las noches, cuando sientes que te falta algo en tu vida, aunque puedas tener pareja. Si es así, es fundamental que te reencuentres contigo mismo y comiences a cuidar de tu propia felicidad. Recuerda que la verdadera felicidad reside en ti, no en los demás.

Géminis

No te enfoques únicamente en lo negativo que te ha sucedido; también debes reconocer las cosas buenas y aprender de ellas. Deshazte de los obstáculos que te impiden alcanzar tus metas. Deja de dar amor sin esperar nada a cambio, ya que los tiempos cambian, y si te conformas con lo mínimo, te faltará algo más en el futuro.

Quiérete, valórate y no te conformes con poco, porque mereces mucho más de lo que crees; solo necesitas creerlo. Si tienes pareja, cuídala mucho, ya que podrían surgir conflictos debido a malentendidos y falta de tiempo.

Cáncer

Te sacrificas demasiado por personas que no te valoran, y al final, ni siquiera te agradecen. Recuerda que la reciprocidad es esencial: dar y recibir. Si no recibes nada de esa persona, no vale la pena seguir en la misma situación.

No te hagas preguntas innecesarias ni te preocupes por cosas que no son sobre la persona que te importa. Está bien desconfiar, ya que las experiencias difíciles que has vivido te han llevado a dudar incluso de tu propia sombra.

Leo

No dejes que las personas arruinen los días en los que te despiertas lleno de felicidad. Aléjate de aquellos pesimistas e inoportunos que solo buscan desestabilizarte. Habrá momentos de frustración, ya que las metas que te propusiste no se han cumplido como esperabas, pero recuerda que aún estás a tiempo, solo no te rindas.

Si no te esfuerzas, no te quejes. Mira a las personas tal como son; solo así podrás entender si realmente tienen buenas intenciones contigo.

Virgo

Si estás en una relación, te espera una etapa positiva, pero también habrá celos y situaciones incómodas que necesitarás manejar pronto. Es importante ser más honesto con tu pareja y no ocultarle cosas, ya que si estas salen a la luz, podrían generar grandes conflictos.

Aléjate de las amistades que, en lugar de apoyarte, solo buscan hacerte daño. Debes entender que un verdadero amigo o amiga no te perjudica ni te miente, sino que te dice las cosas directamente, aunque te duela, porque busca tu bien.

Libra

Se avecinan chismes de familiares, pero no dejes que te afecten. Recuerda que tu vida es tuya y puedes vivirla como desees; nadie tiene derecho a intervenir, salvo que te mantengan. Este primer mes del año marca el inicio de una etapa complicada, donde podrían tratar de hacerte la vida difícil.

Además, dos de tus amistades empezarán a sentir atracción por ti. Si te gustan y te generan interés, adelante, sin miedo, porque no hay nada que perder. Pero si no sientes lo mismo, no crees falsas expectativas en quien busca algo serio contigo, ya que solo te expondrás a que el karma te pase factura rápidamente.

Escorpión

Presta más atención a tu alimentación este mes, ya que podrías ganar peso si no te cuidas. No permitas que los comentarios de personas con malas intenciones te afecten, especialmente aquellos que se presentan como amigos pero en realidad son enemigos. Si tienes pareja, ten cuidado con una amistad de él o ella que podría estar influyendo negativamente, sembrando dudas sobre ti.

Además, cuidado con una decisión importante que deberás tomar en los próximos días; podría no ser la correcta, así que es recomendable que busques consejo antes de actuar. Se avecinan días de reflexión en los que empezarás a liberar todo lo que te ha estado lastimando y que te ha impedido avanzar. También, una de tus amistades sufrirá un accidente, así que mantente atento.

Sagitario

No dejes que los comentarios de tus amistades te hagan dudar de tus planes y metas. Recuerda que las personas pueden ser envidiosas y, con tal de desviarte, te harán tomar caminos que no son los que habías planeado. Las relaciones prohibidas no son para ti, así que evítalas, ya que podrías terminar siendo víctima de un engaño en el futuro.

Comenzarás a ver la luz y sentirás la llegada de bendiciones a tu vida. No pierdas el rumbo y busca siempre la manera de aprovechar las oportunidades que realmente valen la pena.

Capricornio

Próximamente, algunos familiares organizarán una fiesta en la que no serás invitado o invitada. Además, te enterarás de rupturas amorosas y de amistades que se alejan, lo que podría causarte sorpresa. Un familiar te buscará por alguna razón, y podrías sufrir la pérdida de objetos. También, habrá confrontaciones en tu relación debido a celos.

Ten cuidado con caídas y golpes, ya que podrías sufrir un accidente. Un amigo o amiga te pondrá al tanto de un chisme que circula sobre ti. En estos días te sentirás con mucha energía y deseos de disfrutar, así que no dudes en buscar a alguien que te ayude a canalizar esa energía. Si estás en una relación, es el momento de fortalecerla y enfocarte en ella.

Acuario

Es importante que busques la manera de reconciliarte con las personas que alguna vez lastimaste, ya que, de lo contrario, podrías sentir que no avanzas. En el ámbito laboral, un negocio comenzará a prosperar, pero es mejor que lo manejes por tu cuenta, sin involucrar a terceros. No guardes rencores del pasado; es momento de cuidar tu orgullo, ya que en ocasiones ha sido la causa de distanciamientos y sufrimiento.

Aunque tu carácter puede ser fuerte y cambiante, también es cierto que cuando amas, lo das todo sin reservas. Este primer mes del año traerá la oportunidad de un viaje, y podrás disfrutarlo al máximo, pasándola muy bien.

Piscis

Una amistad del pasado regresará pidiendo disculpas por sus errores y aceptando sus culpas. Es momento de dejar de lado el orgullo y considerar darle una segunda oportunidad. Ten precaución con cambios de última hora en los negocios, ya que podrían afectarte de diversas maneras. Este no es el momento para centrarte en el pasado; enfócate en lo que tienes a tu alcance y en tu bienestar.

Existe la posibilidad de un viaje y de conocer a alguien con quien has estado en contacto a través de redes sociales, pero ten cuidado y no confíes a la primera. El amor se construye con el tiempo, así que no apresures las cosas. También hay probabilidades de que disfrutes de un viaje y mucha diversión.

Con información de Nana Calistar.

EE