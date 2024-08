Nana Calistar: Horóscopos para HOY 3 de agosto

Aries

Recuerda que las apariencias pueden ser engañosas; evita hacer comentarios negativos si no conoces bien la situación. Si alguien decide no quedarse en tu vida, déjalo ir, ya que no tienes tiempo para perder con esa persona. No te enredes con alguien que solo aparece cuando necesita algo de ti y desaparece en otras ocasiones.

Valora a quienes realmente lo merecen y no te desgastes por quienes no lo hacen. Tu ingenuidad puede llevarte a problemas serios; deja de pretender lo que no eres y muestra tu verdadero yo.

Tauro

En estos días, podrías tener la oportunidad de reencontrarte con amistades que no has visto en mucho tiempo, y recordarás momentos difíciles que vivieron juntos. Si te quedaron cosas por decirles en su momento, escríbelas en una carta y luego quémala para liberarte de esa energía negativa. Ten cuidado con las personas del pasado que regresan, ya que podrían traerte problemas serios. El fin de semana se presentará lleno de reencuentros familiares y nuevos romances.

Además, podrías experimentar un cambio en tu situación laboral y recibir una noticia inesperada que podría entristecerte. Será un momento en el que necesitarás ser más astuto para lograr un cambio positivo en tu vida.

Géminis

Presta atención a posibles dolores estomacales que podrían ser causados por gastritis o colitis. Es posible que tengas sueños premonitorios. Recibirás noticias de alguien muy especial que vive en tierras lejanas. Empezarás a notar avances en tu camino, pero es importante que te tomes las cosas con calma; no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendan.

Has estado involucrado en muchos problemas que no son de tu incumbencia al tratar de ayudar a miembros de tu familia, y al final eres tú quien enfrenta las consecuencias.

Cáncer

Cuidado con aquellos que parecen amigos pero en realidad son enemigos disfrazados, ya que podrían traicionarte en el momento menos esperado. Pronto comenzarás a disfrutar más de la vida; has enfrentado muchas dificultades y es momento de confiar más en ti mismo. No te dejes llevar por sentimientos falsos que solo surgen por el temor a la soledad; recuerda que has venido solo a este mundo y también te irás solo, así que no temas a la soledad.

Si estás en una relación que ha pasado por momentos difíciles, busca maneras de acercarte más a tu pareja y no permitas que se pierda lo que han construido juntos. Una situación que ocurrirá en estos días te hará darte cuenta de los errores que cometiste.

Leo

Se presentan excelentes oportunidades en diversas áreas de tu vida, especialmente en el ámbito sentimental, donde lograrás encontrar la estabilidad y el equilibrio que tanto has deseado. Sin embargo, podrías enfrentar una infección o experimentar dolor en el brazo o la pierna, así que ten cuidado con posibles accidentes.

Es crucial que dejes de lado las distracciones y te enfoques con determinación en tus metas y sueños. Enfrentarás situaciones complejas, por lo que es importante no gastar más de lo que tienes para evitar acumular deudas difíciles de saldar.

Virgo

Ten cuidado con dos amistades que están hablando mal de tu familia. Es momento de cambiar tu actitud hacia ti mismo; es hora de crecer y darte cuenta de que puedes alcanzar lo que te propones. Empezarás a planear un viaje. Si estás en una relación, podrías enfrentar una separación o problemas que los distancien.

Es importante que reflexiones sobre las caídas que has tenido; a menudo te encariñas con situaciones o personas que no te valoran y te tratan mal. A veces, muestras mucho interés por alguien pero te decepcionas rápidamente. Tienes tendencia a ser perfeccionista y olvidas que los pequeños detalles son los que realmente cuentan.

Libra

Cada nuevo comienzo trae consigo una oportunidad para realizar cambios. Podrías entrar en una etapa de incertidumbre sobre tu dirección; reflexiona sobre lo que realmente deseas y necesitas antes de dar el siguiente paso. En cuanto a tus finanzas, experimentarás una mejora significativa en las próximas semanas, con la llegada de dinero que te ayudará a saldar algunas deudas.

Ten cuidado con los chismes provenientes de familiares, ya que podrías herirlos con tus comentarios. No confundas tus sentimientos; es posible que desarrolles un interés romántico hacia una amistad que te está tratando bien. Además, una amistad con piel clara podría involucrarte en un problema importante.

Escorpión

Ya no es el momento de mirar atrás; es hora de enfocarte en tu futuro y en lo que quieres lograr. Es el momento de empezar de nuevo, dejando atrás los errores y personas que te han dañado. Recuerda que solo tienes una vida y solo tú tienes el derecho de vivirla, así que aprende a ser feliz tanto en soledad como en compañía. No sigas buscando cariño, amor y atención de quienes no valoran tu presencia.

Respétate, valórate y amate a ti mismo, porque nadie lo hará por ti. Quien realmente te quiera luchará por ti y te valorará. En los próximos días, podrías conocer nuevos amores a través de redes sociales o amistades.

Sagitario

Hay grandes posibilidades de que el negocio que tienes en mente prospere, solo necesitas ponerte en acción. No prestes atención a los comentarios negativos que solo buscan perjudicarte. Un nuevo amor está a punto de llegar, mientras que una relación actual podría terminar más pronto de lo que esperas.

Evita caer en provocaciones o en situaciones que te pongan de mal humor o te hagan perder la calma. Recuerda que puedes lograr lo que te propongas siempre que pongas el esfuerzo y la dedicación necesarios.

Capricornio

Una amistad se enfermará en los próximos días, pero no será algo grave. Enfoca tus energías en tus metas y sueños, y en alcanzar el equilibrio necesario entre lo que deseas y cómo lograrlo. Tu amor a distancia enfrentará desafíos.

Si tienes pareja, busquen formas de pasar más tiempo juntos para fortalecer la relación. Si sientes que tu relación se ha vuelto inestable, es porque han dejado de ser quienes eran al principio.

Acuario

Cuidado con una amistad que ha estado deprimida, ya que su estado de ánimo podría afectar el tuyo y causar desordenes emocionales. En el trabajo, enfrentarás estrés, pero también reconocerás el afecto que muchas personas a tu alrededor tienen por ti. Se avecinan cambios en tu entorno laboral y la llegada de una nueva persona. Controla los celos, la desconfianza y el orgullo, ya que solo te amargas a ti mismo.

Presta atención a tu alimentación, ya que tiendes a subir de peso con facilidad. Dos amores se alejarán de tu vida. No te limites a vivir el presente; aprovecha cada momento al máximo y no te dejes afectar por comentarios negativos. Recuerda que estás aquí para ser feliz.

Piscis

Una amistad se alejará debido a chismes de terceros. Los reencuentros con personas del pasado podrían llevarte a cometer errores nuevamente. Si estás en una relación, presta atención a los celos infundados y la sobreprotección. Cuida tu alimentación y considera hacer más ejercicio, ya que tu salud podría estar afectada.

Hay posibilidades de que alguien empiece a desarrollar sentimientos por ti; podría ser la persona adecuada para tu vida, así que date la oportunidad de conocerla mejor. Prepárate para cambios repentinos en tu estado de ánimo y posibles problemas de salud, como una infección en las anginas o dolor en el cuerpo.

Con información de Nana Calistar.

