Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de marzo de 2025

Aries

Es importante que tengas cuidado con los cambios de ánimo, ya que si tienes pareja, podrías afectarla con tus malas energías y enojo; existe la posibilidad de un cambio de lugar de residencia o un viaje próximamente. Además, se presenta una oportunidad de negocio relacionada con ventas o alimentos, lo que promete traer buenos resultados y una mejora en tus finanzas.

Una amistad podría terminar una relación, y tal vez necesite tu apoyo durante este proceso. También es probable que te llegue un rumor sobre alguien del pasado, pero no dejes que te afecte, ya que ese capítulo ya está cerrado.

Tauro

Recuerda siempre tu esencia y tus metas, no permitas que nadie te haga perder tu rumbo ni te haga dudar de tu lugar. Enfrentarás explicaciones que no tendrán sentido, provenientes de personas que intentarán justificar sus errores, sabes cuándo alguien no es sincero, y no dudarás en señalarlo. Es fundamental que aprendas a valorar quién eres y no permitas que nadie te haga sentir menos.

Estás por ingresar en una etapa llena de altibajos: habrá días en los que sentirás que ni el sol puede calentarte, y otros en los que serás el centro de atención, apreciado por todos. Ten cuidado con las oportunidades que se te presenten en estos días, ya que, si no actúas a tiempo, podrías quedarte sin nada, como el que quiere dos tortas pero al final no obtiene ninguna.

Géminis

Ten precaución con posibles accidentes, tanto en el trabajo como en la calle, no dejes que los chismes te afecten, y recuerda que las críticas de ciertos individuos no valen la pena. Es el momento perfecto para empezar de nuevo, mostrarle al mundo, pero sobre todo a ti mismo, lo que eres capaz de lograr. Te enterarás de una ruptura de amistad.

Existen grandes posibilidades de que se presente un viaje o un cambio de coche o residencia. No dudes en darte algunos placeres y disfrutar de lo que te hace feliz. Es crucial que cuides tu autoestima, ya que algunas personas intentarán desestabilizarte con comentarios negativos.

Cáncer

Habrá un cambio de planes inesperado, y te enterarás de que una amistad estará hablando mal de ti, por otro lado, un familiar se enfermará, pero se recuperará rápidamente. Es fundamental que pongas límites a aquellas personas que solo critican en la sombra sin asumir sus palabras. Te has rodeado de individuos, tanto entre amistades como familiares, que solo te drenan energía y buscan afectarte.

Es posible que se presente una oportunidad de cambio laboral, y aunque sentirás tensión al no saber qué decisión tomar, es el momento de enfrentarlo con valentía y seguir lo que te dicta el corazón.

Leo

Las enfermedades respiratorias y los cambios internos que estás experimentando te harán más fuerte, más astuto, y menos susceptible a que te engañen. Habrá momentos en los que te sentirás frustrado al no ver avances en tus metas, pero recuerda que nada llegará por sí solo. Si no te esfuerzas, nada sucederá.

Es el momento de ponerte en acción y trabajar con dedicación, porque lo que deseas está a tu alcance si pones el empeño necesario. Perderás una amistad debido a malentendidos, pero un familiar lejano se acercará más a ti y a tu familia. Ten cuidado de no hablar de más cuando no se te haya pedido tu opinión. No dejes nada para mañana; empieza a trabajar hoy mismo en lo que realmente quieres lograr.

Virgo

En el amor, recordarás a esa persona que ya no está, pero entenderás que fue lo mejor, si esa relación hubiera continuado, probablemente hubieras perdido más de lo que podrías haber ganado. Es momento de cerrar ese capítulo y enfocarte en lo que realmente importa, no te martirices por amores pasados ni por lo que no pudo ser; concéntrate en el presente y en lo que realmente vale la pena.

Algunas amistades desaparecerán, y aunque duela, es lo mejor, ya que nunca aportaron nada positivo y solo estaban ahí para los momentos de fiesta. Ten cuidado con los papeles, no firmes nada en este momento, ya que no es un buen momento para tomar decisiones importantes de esa índole.

Libra

Ten cuidado con caídas o golpes, ya que podrías acabar en el hospital. Un amor de una noche podría confundirte y hacerte cuestionar tus sentimientos. Has tenido grandes oportunidades de tener a alguien especial en tu vida, pero has descuidado esas oportunidades esperando a una persona que probablemente nunca regrese o llegue.

Hay momentos en los que la pasividad de los demás te desespera, pero no te involucres en problemas ajenos, enfócate en tus propios asuntos y deja que los demás se encarguen de los suyos como deseen.

Escorpión

No dejes que te manipulen ni que te conviertas en un títere de nadie; es fundamental que aprendas a tomar tus propias decisiones. Si tienes pareja, los celos pueden surgir, pero esto podría fortalecer aún más la relación.

Ten cuidado con las traiciones dentro de tu familia, ya que podrían aparecer en cualquier momento. Recuerda que tú eres quien tiene el control de tu vida y no permitas que te manejen a su antojo. Podrías experimentar cierto rencor hacia alguien, pero es importante manejarlo con calma y no dejar que te afecte.

Sagitario

Es importante que duermas más y cuides mejor tu salud, ya que podrías enfermarte en los próximos días, presta especial atención a tu alimentación. Se avecinan cambios en la manera en que te relacionas con ciertas personas, y será con razón, ya que perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como realmente se lo merecen.

Tienes nuevos planes en mente y la posibilidad de un viaje, ten cuidado con intentar cambiar la forma de ser de quienes te rodean; aprende a respetar su manera de vivir. Lo más importante ahora es que atiendas tu propia vida, ya que la has descuidado por enfocarte en asuntos que no te benefician.

Capricornio

Aprende a poner límites y no estar siempre disponible para los demás, ya que cuando necesites apoyo, no siempre lo encontrarás. Tus sueños y metas son solo tuyos, así que enfócate en cumplirlos sin preocuparte por la opinión ajena. Valora los consejos de tu familia, mantén relaciones sanas y evita manipular a tu pareja.

Cuida tu entorno y la forma en que te relacionas para evitar conflictos, especialmente con tus seres queridos. Se avecinan cambios importantes que te harán madurar y alejarte de quienes te han traicionado.

Acuario

Aprende a decir que no y a no estar disponible para todo el mundo, porque cuando tú necesites ayuda, nadie se acordará de ti, recuerda que tus sueños y metas son tuyos, no de los demás, así que empieza a trabajar para cumplirlos sin importar lo que piensen o hagan los otros. Escucha los consejos de tu familia, pero evita manipular a tu pareja si tienes una.

Es fundamental que cuides tu entorno y la manera en que te relacionas con los demás para evitar conflictos, especialmente con tu familia. Vienen cambios importantes que te harán madurar, y podrás alejar definitivamente a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas.

Piscis

Ten cuidado con infecciones y alergias en la piel, ya que podrían aparecer en cualquier momento, recuerda que la vida es corta para quedarte con las ganas de algo, así que ve tras tus sueños y metas, siempre buscando el balance y la paz en tu vida.

No te enredes con sueños irreales; si sabes lo que quieres, ve directo a tu objetivo sin ponerte límites.

