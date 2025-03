Luis Miguel dedicaba esta canción a Paloma Cuevas antes de ser su pareja

Este viernes la psicóloga Silvia Olmedo compartió un video con fragmentos de su entrevista con el famoso cantautor Manuel Alejandro. En el reel, intercambian comentarios e información sobre una de las canciones interpretada por el cantante Mexicano, Luis Miguel, titulada “Si Tú Te Atreves”.

Luis Miguel interpretó la canción "Si Tú Te Atreves" pensando en Paloma Cuevas antes de que fueran pareja. El compositor Manuel Alejandro, autor del tema, reveló que durante la época en que Luis Miguel residía en Acapulco, Paloma Cuevas y su entonces esposo, Enrique Ponce, visitaban su hogar. Manuel Alejandro notó una atracción especial entre Luis Miguel y Paloma, lo que lo inspiró a escribir "Si Tú Te Atreves", una balada que narra un amor intenso pero imposible debido a que ambos protagonistas no son libres.

"Si Tú Te Atreves" fue lanzada en 2008 como el primer sencillo del álbum "Cómplices". La canción aborda la historia de un amor tan intenso como prácticamente imposible de realizar, ya que ambos protagonistas no son libres . Parte de la letra que destaca es la siguiente:

“Me he dado cuenta, que ha ido surgiendo, poquito a poco, entre los dos

Una corriente, que nos desborda, no contenemos, ni tú ni yo

Ya todos notan, cuando nos vemos, que yo te presto más atención

Es el momento, o fuera, o dentro

No hay otra forma, seguir o adiós”

 

Cabe destacar como extra que, durante su gira por Buenos Aires, Argentina, Luis Miguel dedicó la canción "Cucurrucucú Paloma" a Paloma Cuevas, pronunciando su nombre en repetidas ocasiones durante la interpretación, lo que fue interpretado como un gesto público de amor hacia ella.

Estas acciones reflejan la profunda conexión y sentimientos que Luis Miguel ha expresado hacia Paloma Cuevas a lo largo del tiempo, que posiblemente muchos de sus seguidores no conocían del todo.

