Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de julio de 2025

Aries

Tu cuerpo y mente te están pidiendo una pausa urgente. Una buena alimentación, descanso adecuado y limpiar tu espacio emocional son clave en este momento. Has absorbido demasiados problemas ajenos y eso ha drenado tu energía. Se acercan cambios inesperados y reencuentros que podrían abrir heridas del pasado. No todo lo que regresa lo hace por amor; a veces es solo por costumbre o aburrimiento.

Tauro

Se resuelven temas económicos: ya sea un pago pendiente o un ingreso extra. Aprovéchalo, pero recuerda que el dinero necesita circular. Invertir, ahorrar o permitirte un gusto está bien, siempre que lo hagas con conciencia. No guardes silencio: si no comunicas lo que necesitas, nadie lo adivinará. Es momento de valorar tu tiempo y esfuerzo.

Géminis

Tienes un gran corazón, pero estás entregando demasiado a personas que no lo aprecian. Quien quiere estar en tu vida, se nota; quien no, estorba. Has invertido tanto en los demás que te olvidaste de ti. También mereces cuidado, afecto y detalles que te hagan sonreír.

Cáncer

Tu inseguridad y celos están creciendo y podrían causar conflictos innecesarios. Tu intuición es fuerte, pero a veces exageras con ideas que solo existen en tu cabeza. Además, cuida lo que comes fuera de casa: podrías enfrentarte a una molestia digestiva que interrumpa tu descanso.

Leo

Es importante que asumas tus responsabilidades y no esperes que otros resuelvan lo que te corresponde. Si alguien te apoya, probablemente tiene sus propios intereses. Recupera tu fuerza personal y toma decisiones por ti mismo. Y en lo íntimo, procura reconectar con el deseo: la rutina está apagando la pasión.

Virgo

No aceptes afectos a medias ni vínculos que solo te buscan por momentos. El amor verdadero no regatea. Una amistad llegará buscando consuelo, pero mantén la claridad: brindar apoyo no implica involucrarte emocionalmente. Sé prudente para no terminar en una situación que no buscabas.

Libra

Estás al borde de ceder ante una tentación que puede parecer inofensiva, pero terminar en una situación complicada. Piensa bien antes de actuar, especialmente si ya tienes algo valioso que podrías perder. No confundas el deseo momentáneo con una decisión sabia.

Escorpión

Llega una noticia inesperada relacionada con un embarazo cercano (y no, no es el tuyo). A la par, tu vida está por experimentar cambios importantes que, aunque intensos, te ayudarán a poner orden en el caos que vienes arrastrando desde hace tiempo.

Sagitario

Tu entorno laboral cambiará: nuevos horarios, responsabilidades o liderazgos. Aunque al principio resulte estresante, esta transformación puede impulsarte profesionalmente. Sin embargo, analiza bien cualquier nueva oferta: una oportunidad puede parecer atractiva, pero esconder condiciones poco favorables.

Capricornio

Estás cansado de ser siempre el apoyo de todos, pero cuando tú necesitas, pocos están. Es tiempo de poner límites claros y proteger tu energía. Aprender a decir “no” con firmeza, pero sin culpa, es un acto de respeto propio. Cuida tu bienestar antes que las demandas ajenas.

Acuario

Recuerda que mereces amor genuino, sin condiciones ni esfuerzos unilaterales. No insistas donde no te valoran. En lugar de intentar cambiar a todos, enfócate en ti. Es hora de dejar de permitir que otros descarguen en ti sus vacíos emocionales.

Piscis

Si tienes pareja, evita provocar conflictos innecesarios. La relación está en proceso de mejora, y tú debes contribuir a que crezca, no a encender tensiones. Si estás soltero, sé cuidadoso con las emociones pasajeras. No te dejes llevar por mensajes ambiguos; muchas veces no es cariño, sino impulso disfrazado.

Con información de Nana Calistar.

EE