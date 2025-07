Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 28 de julio al 1 de agosto

Aries

Tu tirada:

6 de Copas – 9 de Espadas – 8 de Pentáculos

¡Enfócate, caramba! Estás muy distraído preguntándote dónde quedó la suerte del pasado... Pues ya cumplió su ciclo y se terminó. La suerte se trabaja, y parece que tú solo la paseaste. Si te concentras, puede volver.

Ten cuidado esta semana, porque si decides abrir esa caja de Pandora del pasado, te va a costar mucho recuperar la calma.

Lo bueno es que es una buena semana para planear cosas relacionadas con el trabajo o proyectos que podrías lanzar en la segunda quincena de agosto. Si organizas bien tus ideas, todo saldrá bien. Pero si dejas todo para el final, se va a armar un caos.

¡Ya deja el berrinche! Y si no sabes cómo sacar lo que sientes, mejor ponte a crear.

¿Quieres mejores resultados con el dinero? Enfócate y sé más maduro con tus gastos, perdón pero ese es el mensaje.

Esta semana, si no hablas de lo que tienes pendiente, te lo van a sacar… y no va a ser tan agradable.

En el amor, si quieres que las cosas funcionen, dale el valor que merece ese vínculo. Es dar y recibir.

Consejo: Sé la voz que construye puentes, no la que los destruye.

Tauro

Tu tirada:

La Torre – Caballo de Bastos – Caballo de Espadas

Uy mi amor, te espera una semana bastante reflexiva. Casi como si dieras un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Pero no es porque estés embrujado, no empieces con eso. Es porque tienes muchas dudas. Estás escuchando opiniones de otras personas que solo te confunden, porque lo que tú sientes por dentro es completamente distinto.

La única forma de salir de esa confusión es que experimentes por tu cuenta. No hay de otra. Te toca arriesgarte, aunque no tengas todo claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La verdad, nada grave. Comprueba las cosas tú mismo.

Y sí, esta semana a más de uno no le va a gustar tu actitud valiente y atrevida. Ni modo, dales el avión. Esos que critican lo hacen porque no se atreven y les encantaría hacer lo que tú haces. Solo no les mientes la madre, porque si no sí va a haber problemas, jajaja.

En el trabajo también, si ves conflictos ni te metas, tú sigue brillando y deja que los demás se peleen con sus propias sombras.

Experimenta y crea, eso te va a mantener enfocado.

En el amor, pregúntate bien qué quieres, porque andas confundido y podrías estar confundiendo a alguien más también.

Consejo: No te castigues tanto, trátate con más cariño.

Géminis

Tu tirada:

La Luna – La Estrella – 6 de Bastos

¡No inventes, Géminis! Esta semana pinta para estar muy buena. Lo que veo es que por fin estás entendiendo el ritmo de la vida. Ya te cayó el veinte y te diste cuenta de que ahora te toca enfocarte y trabajarle duro. Ya habrá tiempo para volver a disfrutar, deambular y hacer lo que se te antoje.

Entender ese ritmo va a ser clave para lo que queda del año, así no te vuelves a enredar tú solo. Esta semana enfócate en renovarte por completo, ¿va? Se vale cambiar ideas, actualizar equipo, mejorar procesos, etc.

De hecho, se te van a ocurrir ideas brillantes con el potencial de cambiar tu vida para muy bien, solo concéntrate y no te distraigas.

¿Ya viste que hablar y sacar tus emociones te sirve para crear? ¡Quién lo diría!

Viene un golpe de suerte, un subidón de reconocimiento, y hasta la posibilidad de que nazca un nuevo amor.

Busca un amor libre, como tú. Si buscas algo que no va con tu esencia, te vas a sentir fuera de lugar.

Consejo: Sigue los procesos. Te hacen bien y te ayudan a avanzar más firme.

Cáncer

Tu tirada:

3 de Copas – 5 de Bastos – As de Copas

Mi amorcito, esta semana ten mucho cuidado con quién hablas y qué dices. Recuerda que las palabras que escuchas o pronuncias tienen un poder muy fuerte. Procura hablar desde el corazón, porque si no, una simple frase puede convertirse en algo negativo.

Y si yo fuera tu enemigo, me cuidaría de ti, porque honestamente podrías maldecir hasta con la mirada. Así de potente está tu energía esta semana.

Usa ese poder a tu favor, no lo desperdicies en personas que no lo merecen ni tienen importancia en tu vida.

Esta semana también es muy buena para intentar resolver algo pendiente con alguien especial. Si han estado peleando o distantes, es buen momento para hablar sin dramas, con madurez y sinceridad.

Limpia tu casa, porque la energía de ciertas visitas se ha quedado por ahí, y ya se empieza a notar. Tus plantas están reaccionando, te están diciendo algo. También hay humedad, lo cual no ayuda: es señal de que hay malas vibras.

Pon límites en tu casa, ya es hora de proteger tu espacio.

Consejo: ¡No gastes tanto! Ahorra, que lo vas a agradecer después.

Leo

Tu tirada:

El Diablo – 10 de Copas – El Mundo

¡Primero que nada, feliz cumpleaños, hermosa!

Segundo: esta semana será muy importante para ti, digna de una verdadera leona. Me encanta porque estás soltando por fin aquello que te hacía daño. Sé que no fue fácil, pero lo estás haciendo muy bien.

De hecho, esta semana el universo te va a dar una pequeña recompensa por tu esfuerzo. Un regalito por haberte elegido a ti misma por encima de las migajas, ¡muy bien hecho!

Atención, porque vienen varias oportunidades, especialmente en el ámbito laboral. Recuerda siempre elegir con el corazón, no hay más. Y más en tu temporada: si no eliges con el corazón, estás fuera de sintonía.

Esta semana vas a sentir que una etapa dolorosa finalmente termina. Y sí, tiene que ver con el amor. Tal vez por fin te animes a dejar atrás emociones del pasado… quién sabe, se me ocurre.

También pon atención a tu piel: si te salen brotes o alguna erupción, puede estar relacionado con emociones que no has expresado. Tu cuerpo está hablando.

Disfruta tus logros, tus avances y todo lo que has conquistado.

Consejo: Ciclo pasado, ciclo cerrado. No mires atrás.

Virgo

Tu tirada:

As de Pentáculos – La Justicia – La Sacerdotisa

Ay, mi amor, ve avisando desde ya que esta semana las emociones van a quedar en segundo plano. De hecho, puede que hasta te lo hagan notar: andas más frío de lo normal. Y está bien, al menos por esta semana, porque tu energía estará al cien enfocada en organizar, planear y poner límites.

Marte y el Nodo Sur andan en tu signo poniéndote a prueba, por eso andas tan intolerante a cualquier pequeño error, ya sea de otros o tuyo.

Pero tranquilo, está perfecto que te enfoques, solo no te sobreexijas. Date tus momentos para respirar y no querer controlar todo.

Esta semana vas a proponerte (por tercera vez en el año, jaja) establecer una estrategia seria para lograr estabilidad financiera. Y esta vez, tendrás que aceptar que el futuro tiene incertidumbres, y que lo que no sepas ahora, lo resolverás cuando llegue el momento.

Mientras tanto, enfócate en lo que sí tienes claro y ve por ello.

Además, esta semana se revelan verdades. Información que estaba oculta empieza a salir, y eso te va a dar mucha más claridad, al menos respecto al presente.

En cuanto al amor… por ahora ni lo peles. Esta semana quieres dinero y conocimiento.

Consejo: Sé valiente y da el paso. No lo pienses tanto.

Libra

Tu tirada:

2 de Copas – 6 de Espadas – As de Espadas

Ay, Dios mío… esta semana será muy "Libra", y sobre todo porque traes las emociones revueltas por todos lados, jaja. Estás mezclando el pasado con el presente y con lo que podría pasar en el futuro. Si sigues así, vas a acabar bien confundido y emocionalmente agotado.

Tranquilízate. Aprende a diferenciar entre lo que es real y lo que solo estás imaginando, porque si no, esta semana se te va a complicar.

Lo mejor que puedes hacer es hablar con alguien que sepas que va a ser objetivo al escucharte. Si solo te rodeas de personas que te dan la razón en todo, no vas a avanzar nada.

Cerca del fin de semana llegará una conversación importante que te va a poner los pies en la tierra sí o sí.

Fuera de eso, será una semana de mucha distracción, así que por favor: revisa todo dos veces. Lee bien los correos, los mensajes, y asegúrate de llevar todo antes de salir de casa.

Para equilibrarte, podrías salir a caminar un poco durante la semana. Te ayudará a aterrizar tus pensamientos.

Y ojo: si andas en busca de amor, podría aparecer alguien. Pero si estás demasiado distraído, se te va a escapar rapidísimo.

Consejo: Vive una emoción a la vez. No te satures.

Escorpio

Tu tirada:

8 de Copas – 9 de Copas – 2 de Espadas

Mi precioso, te estás ahogando en tus propias emociones y ni cuenta te das, porque para ti ya se volvió algo normal. Ten cuidado con intentar tapar todo con excesos, ¿ok?

Esta semana pinta bien, porque el universo te va a ofrecer soluciones rápidas, casi como "remedios exprés" para lo que estás cargando. Y aunque pienses que no van a funcionar, deberías darles una oportunidad. Tal vez no te curan del todo, pero sí te alivianan lo suficiente para que tu mente esté más clara y funcional.

Esta semana también se resuelven pendientes, sobre todo en el trabajo. Podrías recibir mensajes o tener juntas que llevaban rato atoradas.

Te quiero fuerte, no atrapado en lo que pudo haber sido o en conflictos emocionales. Esta semana te necesito funcional, porque se vienen proyectos que pueden traerte buen dinero.

Lo mejor que puedes hacer es mantenerte en movimiento. Cuanto más te muevas, más se despeja tu mente.

En el amor… primero suelta el pasado. Luego ya veremos qué sigue.

Consejo: Trabaja en tu autoestima. Es clave para avanzar.

Sagitario

Tu tirada:

4 de Espadas – El Sol – 10 de Espadas

Ay, mi amor… siento que te estás reprimiendo. Que te estás frenando de simplemente ser. Hay un miedo a lo que los demás puedan opinar de ti, tal vez porque podrían decirte alguna verdad que no te va a encantar.

Pero a ver, ¿no es mejor enterarte de ciertas cosas por parte de quienes te quieren? Los que no pintan en tu vida, pues que digan lo que quieran. Pero si alguien cercano te dice algo, no está mal escucharlo.

Aclara tus dudas cuanto antes, porque si no, podrías empezar a sentirte amargado y terminar en conflicto con medio mundo.

Recuerda: todo lo que te digan las personas que te aman es solo una perspectiva, no lo tomes personal, pero sí tómalo como oportunidad para crecer.

Esta semana vas a brillar con todo, y ni modo... que los demás lo soporten. Solo procura que no se te suba demasiado, que ya sabemos que eso puede pasarte, jaja.

En el amor, es mejor terminar con ese “casi algo” que no va a ningún lado, que seguir en un juego de estira y afloja que solo te desgasta.

Enfócate en ti y en fortalecer todo lo que ya funciona bien en tu vida. Y no te olvides de poner límites. No tienes que hacerte cargo de todo tú solo.

Consejo: Pide ayuda a tus amigos. No estás solo.

Capricornio

Tu tirada:

2 de Copas – El Ermitaño – 10 de Espadas

A ver, ya basta, mi cielo. Es momento de que empieces a preguntarte si las personas con las que te rodeas realmente están a tu nivel. Porque pareciera que te encanta hacerte cargo de todo lo que los demás no saben o no quieren hacer.

Hay gente que promete, pero al final falla, y tú, por buena onda, terminas resolviendo todo y recogiendo los pedazos.

Ya no puedes seguir juntándote con personas que no tienen tu mismo nivel de madurez. Si lo haces, lo único que vas a lograr es que un día tú falles porque tu mente ya no va a dar más… y al final, quien pague los platos rotos vas a ser tú.

La semana puede ser tranquila, si te pones límites.

Y si lo que quieres es saber cuál será el desenlace de esa historia amorosa (o de desamor), te lo digo claro: todo depende de si sabes reconocer patrones.

Si ves que todo se parece a lo que ya viviste, pues el final será muy parecido también. Romper el patrón significa saber cuándo no vale la pena seguir invirtiendo en algo que simplemente no está funcionando.

Sí, hay atracción… pero algo seguro y bonito… eso está por verse. Te dejo que lo analices con calma, como solo tú sabes hacerlo.

Consejo: Cuida tu piel. Es reflejo de cómo te sientes por dentro.

Acuario

Tu tirada:

9 de Pentáculos – 3 de Espadas – El Carro

A ver, mi amor, te entiendo perfectamente. Te encanta ayudar a los que quieres y verlos bien, pero a veces terminas ayudando a gente que ni siquiera es tan cercana, y esas son las que más te fallan cuando les das la mano.

Cuidado con eso, porque de ahí viene esa sensación de traición y vacío que has estado sintiendo últimamente. Sé que es difícil dejar de ayudar, pero deberías darte más prioridad a ti mismo que a los demás. No está mal, al contrario, es justo lo que debería ser.

Esta semana la terminas con una victoria bastante especial, pero no es algo material. Es una victoria personal, de esas que solo tú sabes y celebras en privado. Aunque, si quieres, también la puedes compartir, un tuit o algo así no hace daño, jaja.

El universo te dice que cuides más tu cuerpo, que es tu templo, así que ponle más atención a tu espacio, tu cuarto o tu casa. Trátalo con cariño, porque es tu lugar de descanso y recarga.

En el trabajo, se vienen nuevos caminos y oportunidades. No tengas miedo de tomar retos nuevos, solo evita meter de nuevo a personas malagradecidas en tu vida, que esas sí molestan.

Consejo: Brilla primero tú, luego los demás. Así de sencillo.

Piscis

Tu tirada:

El Loco – 5 de Pentáculos – La Emperatriz

Mi picafresa del amor, me encanta que cada vez seas más valiente, pero ahora solo falta que cobres lo que realmente eres y mereces, jajaja. Siento que regalas demasiado rápido lo que vales, y no debería ser así.

Es momento de pedir lo que mereces. Quien quiera pagarte, excelente; y quien no, que siga su camino.

Esta semana empiezan a salir los primeros frutos de algo que sembraste hace tiempo, y está bien que compartas esos frutos, pero, por favor, quédate con la parte más grande y jugosa, jajaja.

En el amor, se viene algo lindo, pero no des todo de una vez; pon límites por primera vez en tu vida, ¡es importante!

Muy importante también: evita caer en estafas esta semana. La gente nota que tienes mucho y quieren aprovecharse de ti, jajaja.

Lo mismo en el amor: hay quienes ven que estás mejor en temas del corazón, que sabes amar como nadie y que siempre das todo y te sacrificas por el otro sin pensarlo. ¡Cuidado con los estafadores del amor que andan sueltos esta semana!

Esta semana recibirás dinero. Ahorra, invierte y no gastes demasiado.

Consejo: Esta semana todo con medida, ¿vale?

NA