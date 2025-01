Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de enero de 2025

Aries

Ten cuidado con cambios repentinos en el amor, ya que podrían llevarte a momentos de tristeza, algunas relaciones fugaces pueden hacerte sentir emociones intensas, pero también podrían generar confusión.

No temas a los cambios amorosos, ya que uno de ellos podría ser el amor verdadero, aunque tu temor al pasado podría hacer que lo rechaces.

Tauro

Cuidado con amores pasajeros que podrían complicar tu vida y evita que amistades manipuladoras te afecten y no caigas en la tristeza o en la culpa de lo que no puedes controlar. No te dejes usar por los demás.

Se prevé una pérdida de dinero por malas decisiones financieras.

Géminis

No mendigues amor, si alguien no muestra interés, no pierdas tu tiempo. Se avecina un viaje con amigos y familiares, pero ten cuidado con una posible traición de un ser cercano.

La nostalgia por una amistad perdida puede invadirte, pero recuerda que las personas van y vienen, y hay que aprender de cada una.

Cáncer

Una amistad te sorprenderá gratamente, también ten cuidado con lo que dices, ya que podrías herir a personas cercanas. No te dejes llevar por chismes familiares que te causen estrés. Habrá momentos en los que recordarás a personas del pasado que te hacen falta.

Tienes suerte en juegos de azar, aprovecha la oportunidad.

Leo

No te dejes menospreciar por nadie; valora tu dignidad. El amor llegará pronto y podrías conocer a alguien especial que cambiará tu perspectiva de la vida, no te apresures a enamorarte; toma el tiempo necesario para conocer a esa persona antes de tomar decisiones importantes.

Virgo

Enfócate en el presente y disfruta lo que la vida te ofrece, evita los escándalos laborales que pueden afectar tus relaciones.

Un nuevo amor llegará para ayudarte a entender mejor algunas cuestiones que te preocupaban, además, un familiar necesitará tu apoyo, no lo dejes.

Es momento de liberarte de lo que te limita y atreverte a hacer lo que siempre has querido.

Libra

Se avecinan días en los que podrías recibir rumores familiares que te incomoden o alteren tu ánimo, no permitas que los comentarios ajenos influyan en ti, ya que no aportan nada positivo a tu vida.

Es fundamental que enfoques tu visión en tu destino, pues en varias ocasiones has sentido que pierdes el rumbo, también es tiempo de abrirle la puerta al amor; lo que tenga que suceder, sucederá, no te detengas por miedo al sufrimiento, ya que cada caída traerá consigo un aprendizaje. Si tienes pareja y notas cierta distancia, acércate más, a veces, evita contarte sus preocupaciones por temor a tu reacción o a ser juzgado.

Escorpión

Muchas de tus dificultades provienen de dejar asuntos sin concluir, cuando necesitas actuar, te desmotivas o te echas atrás y permites que los comentarios ajenos te afecten más de lo necesario, es momento de demostrarle al mundo quién eres y lo que puedes lograr por ti mismo.

Esta semana traerá cambios, y tu enfoque debe estar en mejorar tu estado de ánimo, deja atrás lo negativo y reemplázalo por cosas que aporten bienestar a tu vida. Es fundamental soltar la carga emocional que llevas arrastrando desde hace tiempo.

Sagitario

Confía más en ti y no permitas que nada ni nadie te haga perder el deseo de seguir adelante. Evita influencias negativas en los negocios, ya que podrías sufrir pérdidas.

Si tienes pareja, se avecinan momentos especiales en los que esa persona te demostrará cuánto te ama mediante una sorpresa.

Capricornio

Sentirás un fuerte deseo de enamorarte, así que sigue adelante y disfruta la vida sin preocuparte por la opinión ajena. Sin embargo, es importante dejar atrás el rencor hacia personas del pasado, ya que estos sentimientos solo te estancan.

Acuario

Es momento de ser consciente de tus palabras, ya que podrías lastimar a personas importantes para ti. Si tienes pareja, establece un equilibrio en la relación: exige lo mismo que te exigen. No entregues todo sin recibir lo justo a cambio. Evita amores pasajeros y no te dejes llevar por rumores que puedan afectar tu estabilidad emocional.

Se presentarán oportunidades de crecimiento, especialmente en el ámbito económico. Aprovecha cada una de ellas para alcanzar tus metas.

Piscis

Podrías sentirte melancólico al recordar a personas que ya no forman parte de tu vida. No dejes que tu sensibilidad te juegue en contra; aprende a fortalecer tu corazón para evitar sufrimientos innecesarios. No des más de lo que puedes permitirte y sé exigente con quienes te exigen.

Administra bien tu dinero y evita gastarlo en quienes no te aportan nada positivo. Se avecinan oportunidades de cambio en el ámbito laboral que podrían ayudarte a salir del estancamiento.

