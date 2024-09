Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 de septiembre

Aries

Los cambios inesperados en tu economía podrían generar una gran confusión y desestabilización en diversas áreas de tu vida. También podrías enfrentar una separación o la pérdida de alguien importante. Si estás en una relación, es fundamental que no descuides a tu pareja por dejarte llevar por impulsos momentáneos. Atraerás a personas que tienen intereses distintos a los tuyos, lo que puede llevarte a una situación complicada de la que luego será difícil escapar.

En los próximos días, podrías sentirte más expresivo de lo habitual y es posible que digas lo que realmente piensas sin considerar las repercusiones. Aunque esta sinceridad puede ser positiva al eliminar la hipocresía, recuerda que algunas personas son muy sensibles y podrían tomar a mal tus palabras. Es importante encontrar un equilibrio entre ser honesto y cuidar las emociones de los demás.

Tauro

Es fundamental que tengas precaución con tus palabras, ya que podrías meterte en problemas y afectar una amistad muy valiosa para ti. Te resulta difícil olvidar a las personas, lo que a menudo te lleva al sufrimiento. Recuerda que nadie es eterno y que cada relación tiene su ciclo; disfruta del tiempo que tengas, sin aferrarte demasiado.

Pronto, una verdad que ha estado oculta saldrá a la luz, y puede que no te agrade lo que descubras. Además, es posible que una amistad esté desarrollando sentimientos por ti. A veces, el buen trato puede generar confusiones, y la búsqueda de atención puede llevar a malentendidos. Ten cuidado, porque podrías dañar esa relación si no manejas la situación con delicadeza.

Géminis

Te inquieta demasiado el futuro, pero aún no está claro si realmente estarás en él. Existe la posibilidad de que desarrolles sentimientos por una amistad; si crees que no funcionará, evita ilusionarla, ya que podrías enfrentar consecuencias inesperadas. Es un buen momento para moderar tus impulsos. Si tienes pareja, considera planear un viaje juntos, ya que eso puede fortalecer su relación.

Pronto, una persona de piel blanca aparecerá en tu vida, y te sorprenderá de manera positiva. Además, podría haber un reencuentro con amores del pasado y la posibilidad de que un trámite se resuelva a tu favor, lo que traerá un aire de renovación.

Cáncer

No te angusties por quienes se alejan sin motivo; enfócate en las personas que realmente están a tu lado cuando más las necesitas. Tus sueños pueden ofrecerte revelaciones importantes, así que no te compliques y disfruta cada momento. A menudo, dedicas tiempo a situaciones y personas que no te valoran.

Si enfrentas dificultades en el trabajo, concéntrate en tus responsabilidades, ya que tu superior reconocerá tu dedicación. Además, se acerca una fiesta, por lo que es importante que pongas atención a tu dieta, ya que podrías ganar peso en estos días.

Leo

Es mejor que no compartas tus proyectos, ya que hay mucha envidia a tu alrededor. Se avecinan cambios en tu estado de ánimo; podrías sentirte algo inestable, así que aprende a manejar tus emociones y evita desquitarte con quienes no tienen culpa de tus frustraciones.

Una amistad muy cercana logrará un embarazo que ha deseado por mucho tiempo. En los próximos días, deberás tomar decisiones importantes sobre tu futuro. No actúes de mala manera con quienes realmente te valoran y se esfuerzan por ti. Además, el amor podría llegar a través de una amistad o de una red social. También se aproxima un viaje y la oportunidad de hacer compras con una amiga, lo cual te traerá alegría.

Virgo

Ten precaución con los chismes que podrían llegar a ti en los próximos días; no te dejes influenciar por lo que escuchas. Es importante que cambies tu forma de pensar y actuar, ya que podrías cometer errores con la persona que te interesa. Se presenta la oportunidad de realizar un viaje en el que te divertirás mucho; aprende a disfrutar de tu propia compañía sin depender de nadie más.

Evita gastar dinero que no tienes en cosas innecesarias, ya que a veces haces gastos impulsivos que luego te complican. También se vislumbra un amor a distancia. Persigue tus sueños y metas, y no permitas que nadie te detenga, ya que la responsabilidad de cumplirlos recae únicamente en ti.

Libra

Tendrás dificultades para dormir y podrías quedarte pensando en cosas sin solución, así que es mejor que te enfoques en lo que aún necesitas hacer. Recuerda que nadie va a defenderte como tú mismo, así que es fundamental que aprendas a resolver tus problemas y a asumir la responsabilidad de tus acciones.

Se avecinan cambios en tu comportamiento; experimentarás un proceso de madurez en estos días, lo que te permitirá entender muchas cosas que antes no comprendías. Aprovecha esta etapa para crecer y reflexionar sobre tu vida.

Escorpión

No tengas miedo de abrirte a una nueva oportunidad en el amor; estás en un ciclo donde llegarán nuevas personas y tendrás opciones para elegir. Solo asegúrate de ser inteligente y no apresurarte en tus decisiones. En los próximos días, podrías tener revelaciones sobre algunas personas y descubrir su verdadero carácter. No te sientas mal por esto; recuerda que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre.

Además, tendrás buena suerte en juegos de azar. Recuerda que la vida es corta, así que aprende a disfrutarla al máximo y no te quedes con ganas de nada. Aprovecha cada momento y vive con intensidad.

Sagitario

Se avecina el rompimiento de una relación en el entorno de un familiar. Además, alguien del pasado, que fue muy significativo para ti, podría regresar y tratar de retomar la conexión, aunque esto no será lo más saludable. Tu familia es tu talón de Aquiles, así que es un buen momento para dedicarles más atención y cariño, ya que los has descuidado en varios aspectos.

Nuevos amores están en el horizonte, y uno de ellos lo conocerás a través de una amistad cercana. Es fundamental que cuides tu vida sentimental; si tienes pareja, evita dar más de lo que deberías, ya que al final, quien más sufrirá será esa persona. Mantén el equilibrio y prioriza las relaciones que realmente importan.

Capricornio

Tu buen sentido del humor y tu forma de ver la vida te ayudarán a atraer a nuevas personas en estos días. Sin embargo, ten cuidado con cómo actúas frente a la persona que te interesa, ya que podrías dar una impresión negativa. Tienes un buen corazón y tu familia es fundamental, pero a menudo caes en provocaciones porque no comprenden ni aceptan tus decisiones.

Se presenta la posibilidad de mejorar tus ingresos, y también se vislumbra la llegada de una nueva personita en tu vida, que podría ser un embarazo de alguien cercano. Es importante que organizes tu tiempo adecuadamente para evitar problemas y mantener el equilibrio en todas tus relaciones.

Acuario

Una amistad está acercándose más a ti, probablemente porque se siente arrepentida por ciertas palabras que te lastimaron. Es importante que organices tus horarios y pendientes para no faltar a compromisos, ya que si alguna vez quisiste alejarte de todo, fue por una inestabilidad que aún no has podido controlar.

Deja de pensar que el mundo debe actuar como tú deseas; eso no es tu responsabilidad. Cada quien toma sus propias decisiones, así que enfócate en tus asuntos y en lo que realmente importa para ti.

Piscis

Se presentan posibilidades de realizar un viaje en fechas próximas. Sin embargo, cuídate de los trámites o pagos, ya que podrían afectar tu buró de crédito. No dejes pasar oportunidades en el ámbito financiero, pues tienes todo lo necesario para que las cosas salgan como deseas.

Si tienes pareja, ten cuidado, ya que ciertos asuntos del pasado podrían impactar su relación. Es fundamental que dejes atrás los rencores y te enfoques en alcanzar las metas que te has propuesto para este año. Estás en una etapa favorable para lograr lo que te propones, pero recuerda que tu principal desafío es evitar dejar las cosas para mañana o hacerlas a medias.

