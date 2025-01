Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de enero de 2025

Aries

Hoy es un día para ir tras eso que realmente te apasiona y te hace sentir único. La vida tiene preparadas sorpresas que ni te imaginas, así que mantente abierto a ellas. En el amor, el panorama es positivo, pero es importante que aprendas a confiar de nuevo y a volver a creer. Si sigues cerrándote a los demás por desconfianza, podrías perder la oportunidad de construir algo estable. Poco a poco, comenzarás a ver resultados con un proyecto que está por llegar. Se avecinan días en los que será esencial soltar lo viejo para dar espacio a nuevas oportunidades.

Tauro

Ten precaución con las noticias que recibas hoy, ya que algunas podrían ser falsas y causarte malestar. No tengas miedo de volver a confiar en ti mismo y en el amor. Mantente alerta también con posibles golpes, caídas o accidentes, especialmente con vehículos de color rojo. Además, tus cambios de ánimo podrían afectar tus planes y hacer que te sientas desanimado o sin energía para seguir trabajando en tus sueños. Podrían surgir romances pasajeros y algunas tentaciones con personas que apenas conocerás, como vecinos. Si tienes pareja, te espera una noche intensa, disfrútala y evita caer en actitudes negativas.

Géminis

Ten cuidado con los romances fugaces, ya que solo traerán problemas y podrían frenar tu crecimiento personal y tus sueños. En el trabajo, se avecinan cambios, así que no dudes en exigir lo que realmente crees que mereces, porque si no lo haces, no recibirás nada. Es un buen momento para renovarte, un cambio de look te vendría bien y te ayudaría a sentirte más seguro de ti mismo. Presta atención a tus cambios de ánimo, ya que podrías sentirte bastante deprimido y, si no lo controlas, podrías alejar a personas importantes para ti.

Cáncer

No dejes que la emoción del momento te nuble y pierdas al amor de tu vida por alguien que podrías conocer en los próximos días. Hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te está generando todo un caos. Si ya tienes un compromiso, no te metas en complicaciones, ya que podrías ver cómo se derrumba todo. Ten mucho cuidado con una nueva persona que llegará a tu vida, no tiene buenas intenciones y podría complicarte las cosas. Es el momento de confiar en ti mismo y en las oportunidades que la vida tiene para ofrecerte.

Leo

No dejes que los comentarios negativos de los demás te afecten, enfócate en el presente y pasa de lo que digan, porque no dependes de ellos para ser feliz ni estar bien. Un familiar se enfermará, pero no será nada serio. Escucharás un chisme sobre una amistad y también te enterarás de un embarazo en tu círculo cercano. Es hora de aprender a soltar todo lo que te impide avanzar o te trae problemas. No es momento para quedarte estancado en quejas o malas vibras.

Virgo

Es el momento de mirar hacia el futuro y el presente, dejando atrás el pasado. No confíes en quienes no han hecho nada por ti y solo te han causado malos momentos. El día que aprendas a amarte y a darte cuenta de que no necesitas a nadie más, ese será el día en que realmente encontrarás la felicidad. A veces te deprime no ver tus sueños hechos realidad, pero la verdad es que el problema no son los sueños, sino la falta de valentía para llevarlos a cabo. No temas ir tras lo que realmente te mueve y te inspira. En el amor, vienen cambios significativos, pero no te adelantes, mejor deja que las cosas fluyan con calma.

Libra

Te espera un encuentro amoroso con alguien especial, disfrútalo sin preocupaciones y sin tener que dar explicaciones a nadie. Deja de lado la pereza y la espera de un milagro, las cosas se darán gracias a tu esfuerzo y dedicación. No tengas miedo de ir tras lo que realmente te mueve y te inspira; el amor te traerá una gran sorpresa en los próximos días. Ya no te sigas lastimando por lo que ya pasó, acéptalo y enfrenta con valentía lo que la vida tiene preparado para ti.

Escorpio

La vida te guiará por el camino correcto para que tus sueños se hagan realidad, pero debes ser muy cauteloso con las personas que te rodean para evitar indiscreciones que puedan arruinar tus planes. Es posible que te sientas algo solo o sola al notar que algunas personas se han alejado, pero eso no debe preocuparte. Enfócate en lo que realmente necesitas para estar bien y ser feliz, pon tu energía en eso, no en quien ya no está o no quiso quedarse. Evita caer en provocaciones que solo te traerán problemas. Vienen días de mucho trabajo, estrés y responsabilidades, tanto en lo laboral como en el ámbito familiar.

Sagitario

Ten cuidado con caídas o golpes inesperados, ya que podrían ser algo común hoy. No tengas miedo de ser tú mismo y persigue tus objetivos sin importar lo que los demás piensen o digan. Presta atención a una persona de piel blanca que podría hacerte pasar un mal rato con comentarios fuera de lugar. Evita las discusiones en el trabajo, ya que el ambiente no es el adecuado y podrías acabar perjudicado sin razón. Los romances de una noche aparecerán, pero traerán consigo la tristeza al recordar viejos amores que dejaron una huella importante en tu vida.

Capricornio

Si tu pareja se muestra fría o distante, el problema podría estar en la rutina que han estado llevando. Necesitan un cambio de aires, un viaje o simplemente explorar nuevos lugares; no ver siempre la misma cara puede ayudar a evitar el aburrimiento. Si ya viven juntos, es hora de romper con la rutina diaria. No te dejes confundir por tus sentimientos, ya que una persona podría sacarte de tu zona de confort. Deja de dar consejos a los demás y mejor concéntrate en tu propia vida, ya que está algo desalineada debido a las malas decisiones que has tomado.

Acuario

Se vienen muchos cambios en tu vida que te harán madurar de una manera que no habías experimentado antes, empezando por dejar atrás a aquellas personas que no te han aportado nada. Ten cuidado con los gastos innecesarios, ya que podrías arrepentirte al final del mes. No dejes que se aprovechen de tu buena voluntad, persigue lo que realmente deseas y deja de esperar que los demás cambien para complacerte. También ten en cuenta un sueño, ya que podría ser una advertencia sobre situaciones que están por ocurrir.

Piscis

Es importante que seas más sincero o sincera con tu pareja si realmente quieres que la relación mejore. Por más inofensivas que parezcan las mentiras, a largo plazo pueden perjudicar mucho lo que tienen. Ten cuidado con lo que dices sobre tus seres queridos, ya que podrías soltar una indiscreción que termine afectando a quien realmente importa. También debes estar alerta con posibles accidentes y con noticias falsas. Un familiar se enfermará y podría haber la posibilidad de un viaje en los próximos días. No te limites en lo que deseas, ve tras lo que quieres, porque lo conseguirás pronto.

