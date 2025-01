Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de enero de 2025

Aries

Es momento de aprender a decir "no" y no siempre estar disponible para todos, ya que podrías llevarte algunas sorpresas inesperadas. Recibirás noticias sobre un dinero que habías estado esperando desde hace tiempo. Ten cuidado de no confiar demasiado en las personas este fin de semana, ya que podrías ser víctima de engaños o fraudes, incluso por parte de amigos o familiares. Llegarán noticias que te harán reflexionar profundamente sobre diversos aspectos de tu vida. Es hora de cambiar esos pensamientos negativos, ya que en las noches tiendes a sentirte deprimido. Reflexiona sobre qué harás cuando esas personas que son importantes para ti ya no estén, y disfruta de cada momento con ellos, mostrando tus sentimientos para no lamentarte en el futuro por lo que no dijiste. Cuando te sientas molesto, trata de respirar unos segundos antes de reaccionar, ya que tiendes a ser impulsivo y decir cosas que no reflejan lo que realmente sientes, pero que salen por el coraje.

Tauro

Presta atención a lo que digas, ya que podrías cometer errores de los que te arrepentirás pronto, al ofrecer opiniones que nadie te ha pedido. Se avecinan grandes cambios en tu vida, con el cierre de ciclos importantes y la posibilidad de realizar algunos viajes en los que disfrutarás mucho. Existe la oportunidad de mejorar tus ingresos, pero no inviertas sin antes asegurarte de que te traerá ganancias. También llegará una noticia sobre un amor del pasado y podrías experimentar algunos cambios en tus actitudes que no serán bien vistos. Ten cuidado con posibles accidentes y evita hacerte ideas equivocadas o fantasiosas que no tienen fundamento.

Géminis

Ten cuidado con golpes y caídas, ya que podrían estar a la orden del día. No te dejes influenciar por las personas a tu alrededor, ya que intentarán hacerte pasar un mal rato con alguien que no lo merece. Recuerda que no todo es lo que parece, así que evita hacerte ideas erróneas y aprende a disfrutar del presente. No temas más por ese proyecto que tienes en mente, ya que hay muchas posibilidades de que se haga realidad. No descuides tus finanzas, ya que en un futuro cercano podrías enfrentar dificultades económicas que serán complicadas de resolver. Habrá amores pasajeros y la posibilidad de un reencuentro con alguien del pasado que significó mucho para ti.

Cáncer

Algunos amores se irán y otros llegarán; si alguien no ha formado parte de tu presente ni lo hará en tu futuro, es porque hay razones para ello. La vida nunca se equivoca, y las personas que permanecen a tu lado son las verdaderamente importantes. Se vienen grandes avances en términos económicos, pero no inviertas en algo que solo te da buenas sensaciones; sé más prudente y lograrás mucho más, incluso más de lo que imaginas. Si la persona con la que estás te hace sentir más humano, estás con la persona adecuada. Lucha por mejorar la relación si han pasado por momentos difíciles, no la dejes ir y trabaja por crear más momentos agradables juntos.

Leo

No te dejes llevar por la tristeza por metas o sueños que aún no has alcanzado, en su lugar, pon manos a la obra, recuerda que nunca es tarde. El verdadero obstáculo serás tú mismo, ya que la falta de motivación y confianza en ti y en tus proyectos puede frenarte. Se aproxima una fiesta en la que te divertirás muchísimo, así que disfrútala al máximo sin quedarte con ganas de nada. Ten cuidado con noticias que lleguen desde el extranjero, ya que algunos proyectos no saldrán como esperas o deseas. Los números de suerte para hoy son el 12, 24 y 46.

Virgo

Es posible que no hayas sido lo que esa persona esperaba de ti, pero recuerda que al final, no viniste al mundo para complacer a nadie más que a ti mismo. Tal vez cometiste varios errores que te han llevado al lugar en el que estás ahora, y está bien, esos errores te han hecho más fuerte y sabio. No temas por esos tropiezos, mejor enfócate en encontrar soluciones cambiando tu forma de pensar y actuando con los demás de acuerdo a cómo ellos se comportan contigo. Ten cuidado con las noticias que lleguen a tus oídos, ya que podrían ser falsas. Aprende a mantener la boca cerrada cuando no te pidan tu opinión, ya que tus palabras podrían ser la causa de grandes errores.

Libra

Tu gran corazón será clave para consolidar una relación con alguien que llegó recientemente a tu vida. Es importante que no cambies tu forma de ser, ya que esa autenticidad es lo que atraerá al ser amado. Se avecinan mejoras económicas y una noche de pasión con un vecino o vecina, lo cual disfrutarás mucho. Recibirás noticias inesperadas, ya sea por mensaje o llamada, que te sacarán una sonrisa. También se acerca un viaje importante, aunque debes estar preparado para que las cosas no salgan exactamente como esperas.

Escorpión

Existe la posibilidad de que te involucras íntimamente con una amistad, pero ten cuidado, ya que podrías enamorarte profundamente de esa persona y terminar apostando todo por ella. Habrá días en los que no te soportes a ti mismo, y otros en los que te des cuenta de que tu estado de ánimo depende mucho de una persona. Sabes que no es lo correcto, pero disfrutas de vivir de esa manera. Ten precaución con caídas y golpes, ya que podrían estar presentes en tu día a día. No temas expresar lo que sientes, hazlo y confía siempre en ti y en tu capacidad para lograr tus metas y proyectos. Personas del pasado regresan y podrían ponerte en una situación incómoda, así que cuida lo que compartes, ya que podrías meterte en problemas.

Sagitario

Es momento de transformar tu actitud y volverte más firme, para que nadie se aproveche de ti. Hay posibilidades de un encuentro casual con una ex amistad; no busques cómo complicarlo, solo observa. Es un buen momento para cerrar ciclos y empezar de nuevo en todas las áreas de tu vida. Hay cambios que necesitas hacer para tu propio bienestar. Se presentan situaciones complicadas que podrían dificultar tu progreso en varios aspectos. Los amores que dejarán huella en ti están cerca. Ten cuidado con los cambios en tu situación económica, ya que podrían no beneficiarte como esperas.

Capricornio

Presta atención a lo que estás sintiendo en este momento y no te precipites, toma las cosas con calma y no te apresures por nadie. A veces caes en el aburrimiento y no sabes qué hacer, si tienes pareja, ten cuidado, ya que podrían caer en la monotonía, lo que podría hacer que sea difícil salir de ahí e incluso llevarlos a un punto donde todo termine mal. Se planea un viaje, pero podría no concretarse debido a problemas relacionados con el dinero. Recibirás la noticia de la posible llegada de un nuevo ser a tu vida, lo cual te llenará de felicidad y buena energía.

Acuario

Es momento de creer en ti mismo y en la forma en que sigues lo que te apasiona, no tienes que dar explicaciones a quienes no te las piden. Tienes miedo de enamorarte por el temor a que te vuelvan a engañar. Es importante que aprendas a cuidar tu imagen ante los demás, ya que podría dejar una mala impresión. Ten cuidado con lo que realmente necesitas para ser feliz. No dejes que nada te afecte, disfruta del momento que estás viviendo. Es hora de confiar en ti y perseguir lo que realmente mueve tu mundo.

Piscis

Hoy recibirás una invitación a una fiesta, convivio o reunión donde habrá personas que no te caerán bien. No te preocupes, solo ignóralas y no te amargues el momento. Recuerda que no puedes complacer a todos, y si esas personas no te apoyan, menos deberían estar hablando de ti. La vida te pondrá una prueba importante para que reflexiones sobre lo que tienes a tu alrededor y no has sabido aprovechar. Es momento de dejar de buscar cariño en personas que no valoran tu presencia. Enfócate en ti mismo y en quienes siempre han estado a tu lado. Se acerca un cambio laboral y una invitación para salir de la ciudad, lo cual traerá grandes ganancias. Tus números de la suerte hoy son el 12, 45 y 78.

NA