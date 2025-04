Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de abril de 2025

Aries

Una llamada o mensaje te alegrará el día, ya que traerá noticias importantes. Sin embargo, ten cuidado con personas envidiosas cerca de tu entorno, como vecinos, que podrían intentar perjudicar a tu familia. Se avecina una separación significativa con alguien cercano; es momento de aprender a soltar y entender que nada es eterno. No mereces a alguien que, con su indiferencia o falta de compromiso, te haga sentir mal. No permitas que nadie te manipule ni disminuya tu valor personal.

Tauro

Ten cuidado con romances pasajeros que podrían reaparecer y causarte problemas. Es momento de dejar de hacerte daño y comenzar a priorizarte. Te has descuidado bastante, y ya es hora de enfocarte en tu bienestar. Tienes todo para recuperar ese físico impresionante, pero sueles caer en la tentación y no puedes resistir el hambre. ¡Es hora de ponerte las pilas!

Géminis

Presta más atención a tu familia, la has dejado un poco de lado y es lo más valioso que tienes. No te desgastes con problemas que sí tienen solución. La vida te traerá nuevas oportunidades, solo necesitas un poco de paciencia para que se materialicen. Se avecinan cambios que provocarán el regreso de alguien de tu pasado, y ahí notarás cómo la vida lo o la ha puesto en su lugar.

Cáncer

Se acercan días en los que necesitarás estar alerta a los comentarios de personas con malas intenciones que tratarán de afectarte de diversas formas. Es posible que recibas propuestas de trabajo o algo relacionado con estudios o cursos. Si has estado pensando en prepararte en algo que siempre has querido, se te presentará la oportunidad para hacerlo.

Leo

Es un buen momento para empezar a ahorrar, ya que necesitarás ese dinero en los próximos días y podrías no saber de dónde sacarlo. Se avecinan cambios positivos en tu economía, pero debes prestar atención a ciertos gastos, ya que podrían descontrolarse. Tienes la tendencia a gastar más de lo necesario, lo que luego te deja en una situación incómoda o presionada.

Virgo

Es momento de aprender de lo que el pasado ya se llevó y enfocarte en lo que realmente importa ahora en tu vida. Si sigues descuidando tu alimentación, podrías subir de peso y se te hará más difícil controlar la situación. No dejes que alguien de tu pasado interfiera en tu presente, así que aléjate de responsabilidades que no te pertenecen. Cuando logras enamorarte, tienes la capacidad de transformar el entorno de las personas que te rodean, ya que irradias mucha paz y confianza.

Libra

Si tienes pareja, es el momento de dar el siguiente paso. Un compromiso o un viaje podría fortalecer la relación. Se avecinan días algo difíciles por una noticia que te podría poner de mal humor, pero al final entenderás que fue lo mejor que pudo pasar. Hay alguien en tu familia que no te soporta y podría causarte problemas si no te mantienes alerta. Presta atención a tu dieta y alimentación, ya que podrías estar ganando algo de peso.

Escorpión

En el amor, hay muchas oportunidades para concretar algo serio, pero no seas tan exigente al buscar o salir con alguien. Recuerda que si buscas algo, debes estar dispuesto a dar lo mismo. Si deseas a alguien ideal, empieza por serlo tú mismo. Una amistad cercana podría sufrir un accidente o enfermedad, pero saldrá adelante. Si tienes pareja, pon atención, ya que hay dos personas interesadas en él o ella, y no pasan desapercibidos.

Sagitario

No dejes que la gente chismosa te afecte ni prestes atención a comentarios negativos. Habrá una enfermedad en un miembro de tu familia, pero todo saldrá bien. Alguien de piel clara de tu pasado ha estado pensando mucho en ti y buscará la forma de acercarse. Se presentará una nueva oportunidad de viajar o incluso de cambiar de residencia.

Capricornio

Es momento de ponerte las pilas en todo, dejar de conformarte y alejar de tu vida a quienes no te valoran ni te permiten avanzar. Elimina a esas personas que no quieren ser parte de tu vida pero que constantemente te obstaculizan. Vienen días muy positivos, especialmente en el amor, que te llegará de muchas formas. Si no tienes pareja, solo necesitarás ser muy inteligente para evitar cometer errores.

Acuario

Presta atención a tus cambios de humor y cuida tu garganta, podrías estar propenso a infecciones. Para liberar energías negativas, coloca un vaso con agua y tres limones debajo de tu cama; te ayudará a descansar mejor y a romper con malas vibras. Deja de posponer las cosas para después y empieza a disfrutar cada día como si fuera el último, porque el presente es lo único seguro que tienes.

Piscis

Ten mucho cuidado con tus gastos, ya que podrías enfrentarte a problemas económicos hacia finales del próximo mes. No dejes que los comentarios negativos te afecten ni permitas que te hagan caer; la vida te pondrá a prueba con situaciones difíciles, pero saldrás adelante y aprenderás de cada error. Una amistad cercana necesitará mucho de tu apoyo. También, ten precaución con embarazos no planeados, podrían sorprenderte en cualquier momento.

