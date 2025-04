A Íñigo Quintero siempre le gustó escribir canciones. Las componía, las estructuraba, les daba color y forma, y las subía a redes sociales sin otra pretensión más que el amor genuino por la música. No esperó nunca que la magia de las redes haría lo suyo: en 2023, su tema “Si no estás”, se viralizó de pronto en TikTok, teniendo como consecuencia que la canción fuera escuchada más de seis millones de veces en Spotify, y poniendo ante la atención pública al joven músico hasta entonces desconocido.

No sólo eso: “Si tú no estás” de Íñigo Quintero llegó al top mundial de Spotify, superando incluso temas de Bad Bunny y de Dua Lupa. Ahora, el joven español de 23 años, que se volvió un fenómeno en su país y en Europa, alista su primera gira por América Latina, donde Guadalajara será una de las ciudades que visitará y traerá su música que se convirtió en un fenómeno de las redes.

En entrevista con EL INFORMADOR, Íñigo Quintero conversó sobre cómo ha sobrellevado esta fama subrepticia venida desde ese gusto sin pretensiones de componer música, y que lo llevó a ser una de las personalidades más comentadas en España. Además, mostró su entusiasmo por venir tanto a México como a América Latina, pues será su primera ocasión fuera de España.

Un golpe de “suerte”

“Mi gusto por la música viene de siempre, de toda la vida”, comparte el joven cantante, todavía con cierta incredulidad de su buen lucero.

“Siempre he cantado, me gusta mucho tocar el piano. Realmente empecé a subir música a internet por hobby, porque me gustaba, porque creía que había canciones que a la gente le podían gustar. No tenía ninguna expectativa, porque al final hoy en día hay muchísima gente haciendo música en su casa, mucha gente con mucho talento, y subía mis canciones sin expectativas. Fue a finales del 2023 que una de mis canciones, ‘Si no estás’, comenzó a funcionar muy bien en redes sociales, se movió mucho por TikTok e Instagram. El proyecto empezó a funcionar, a la gente le gustó, recibí muchos cariños, y poco a poco me di cuenta de que podía dedicarme a la música”, compartió Íñigo, con entusiasmo.

El éxito de las redes sociales implicó que Íñigo Quintero tuviera que profesionalizarse en la música; fue abordado por una pequeña disquera independiente de España, la cual lo ha acompañado en este proceso, desde la producción de sus discos, hasta las primeras experiencias impactantes de un concierto ante un público. Con tan sólo 23 años, el joven cantante compartió cómo ha conseguido equilibrar su vida personal con este golpe repentino e inesperado de suerte.

“Yo soy una persona muy discreta, no me gusta mucho llamar la atención”, dice. “He intentado seguir con mis amigos de siempre, con mi familia, he intentado que mi vida cambie lo menos posible. Y creo que eso ayuda mucho a tener los pies en la tierra porque las cosas sí cambian, te la vives de viaje por los ensayos, por el tiempo en el estudio, y al final le dedicas tanto tiempo que no puedes enfocarte en otras cosas”.

Con los pies en la tierra

Pese a que está a punto de iniciar su primera gira fuera de Europa, Íñigo Quintero sigue atribuyendo este éxito a la suerte, sin comprender que, a fin de cuentas, fue la calidad de sus composiciones la razón por la que se viralizó. Y eso no es suerte.

“Yo subía la música a redes sin ninguna expectativa de dedicarme a esto. Obviamente sé que es una suerte muy grande”, insiste. “Porque ahí afuera hay muchísima música con mucha calidad que no recibe el reconocimiento que se merece, y soy consciente de la suerte que tengo, estoy intentando aprovecharla al máximo posible, trabajando todos los días y agradeciendo esta oportunidad. A ver si podemos seguir disfrutando de esto más tiempo”.

El joven cantante expresó su entusiasmo por salir de Europa por primera vez, y gracias a la música. Aseguró que ha preparado un show especial, y que se siente nervioso por cantar ante el público de nuestro país. Guadalajara será la única ciudad de México en la que el español se presentará.

“Tengo muchas ganas y mucha ilusión porque me han hablado muy bien del público de México y de Guadalajara, me han dicho que es un público muy entregado al que le gusta mucho la música. Así que tengo muchas ganas ya de estar ahí tanto musicalmente como culturalmente, de conocer a la gente, la cultura, la comida, Vamos con la banda en formato completo, porque muchos artistas que viajan hacia allá van con formato reducido. Pero yo voy con la banda entera para ofrecer el mejor show posible a la gente, vamos con mucha energía, hemos reversionado todas las canciones para que sean disfrutadas en vivo. Yo creo que lo van a disfrutar mucho”, finalizó.

Todos a cantar “Si no estás”

Íñigo Quintero se presentará el próximo 14 de mayo en Guadalajara, en el C3 Stage, ubicado en Av. Ignacio L. Vallarta 1488, Col Americana. Boletos desde $650 pesos.

CT