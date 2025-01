Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de enero de 2025

Aries

Cuando aprendas a priorizarte y dejar de enfocarte en quienes solo afectan tu vida, descubrirás el verdadero significado de la felicidad, y el amor propio se destacará más que nunca. Es momento de alejarte de aquellos que te causan problemas y te hacen sentir menos importante. Serán días de profunda reflexión, donde podrás encontrar la felicidad junto a tu pareja, si la tienes, y empezarás a ver la claridad en diversas situaciones. Habrá mucho trabajo por delante, y comenzarás a apartar a esas personas que se han interpuesto en tus planes y te han hecho pasar momentos difíciles.

Tauro

Es momento de liberarte de todo lo que has estado cargando durante tanto tiempo, ya que eso es lo que te está impidiendo alcanzar tus metas y seguir avanzando. Aprovecha la suerte que tendrás esta mitad de semana, especialmente en juegos de azar. Recuerda que nadie dijo que la vida sería fácil, así que deja de quejarte por cosas sin importancia que, aunque no las tienen, tú las haces parecer cruciales. Ten cuidado con cambios de actitud inesperados, ya que podrías volverte intolerante y hacer que personas inocentes paguen por tus frustraciones. Podrías encontrar objetos que habías perdido y recibir noticias de familiares lejanos que te dejarán pensativo o pensativa.

Géminis

No dejes que la mala energía o la envidia de otros derrumben tus sueños o metas. Coloca cada cosa en su lugar y haz lo necesario para que no te engañen ni cometas errores. Recibirás noticias de familiares, y un embarazo será revelado. También surgirán problemas con una persona de piel blanca, pero no te tomes las cosas tan a pecho. Un embarazo o nacimiento dentro de la familia está por llegar. Ten cuidado con esperar demasiado de quienes te rodean, ya que podrías quedarte decepcionado.

Cáncer

Presta atención a lo que comes, ya que podrías ganar peso rápidamente. Estás pasando por momentos de incertidumbre, y debes tener cuidado con enfermedades contagiosas, ya que podrías entrar en un ciclo complicado donde todo podría salir mal. Es importante que aprendas a alejarte de las personas tóxicas que te han causado problemas o te han frenado en tu crecimiento. No dejes que nadie interfiera en tus planes y asegúrate de siempre tener la última palabra, porque sabes bien que, en la mayoría de los casos, tienes razón. Si permites que alguien se cruce en tu camino, podrías arrepentirte pronto.

Leo

Ten cuidado con los chismes familiares que estarán a la orden del día esta semana, ya que podrían ponerte de mal humor. En estos días, recibirás noticias sobre una inversión o negocio que podría interesarte. No descuides tu físico, ya que podrías arrepentirte más adelante; si deseas ver resultados rápidos, es necesario que te pongas las pilas. Se avecinan días positivos en los que aprenderás a soltar todo aquello que te ha lastimado y te ha impedido avanzar. La vida te dará un fuerte golpe para que pierdas esa ingenuidad que has estado cultivando durante mucho tiempo.

Virgo

Ten cuidado con caídas y golpes, ya que esta semana podrías estar propenso a ellos. Es momento de alejarte de aquellas personas que te generan estrés y conflicto, y de poner orden en tu vida. No es el momento de regresar al pasado, ya que no hay nada nuevo que ofrecerte; es hora de despedirte de lo que ya te causó dolor y enfocar tu energía en los nuevos cambios y situaciones que pueden mejorar tu vida. Tu pasado podría convertirse en una carga, y el karma te alcanzará cuando menos lo esperes. Recuerda que quien te hace daño lo paga, y es mejor arrepentirse por haberlo intentado que quedarse con las ganas.

Libra

Puede que sientas la tentación de regresar al pasado para evitar cometer algunos errores, pero recuerda que lo hecho, hecho está. Es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las dudas. Aprende de la experiencia para no repetir los mismos patrones. Ten cuidado con tus decisiones en compras y ventas, ya que podrías hacer un mal negocio y perder dinero. Evita hablar demasiado con tus amistades, ya que la información que compartas podría terminar siendo divulgada. Vienen grandes cambios en tu vida que te traerán valiosas lecciones, como la resolución de un problema y el regreso de una amistad que se había alejado sin motivo.

Escorpión

Vive el presente y no te obsesiones con lo que harás mañana, ya que ese día aún no existe. Recibirás algunas indirectas de una persona cercana que tiene un gran interés por ti. Antes de que termine enero, es un buen momento para reflexionar sobre lo que has hecho y lo que aún necesitas hacer para encontrar el equilibrio adecuado en tu vida. Presta atención a tu estómago, ya que ha estado vulnerable y podrías contraer una infección. La mitad de la semana será favorable para aclarar tu situación sentimental y evitar lamentaciones en el futuro. Si te conformas con poco, no te quejes después; exige lo que por derecho te corresponde.

Sagitario

Ten cuidado con la inversión que estás considerando, ya que no parece ser el momento adecuado para realizarla. No dejes que miembros de tu familia te manipulen para que hagas lo que ellos quieren en beneficio propio. Presta atención a los golpes y caídas, ya que podrías ser propenso a ellos. La vida se encargará de ajustar cuentas y poner en su lugar las deudas pendientes. Una amistad hará una revelación importante, y recibirás dos noticias, una familiar y otra laboral, que te pondrán a pensar y requerirán decisiones difíciles. Aunque la vida te haya sido injusta en muchas ocasiones, recuerda que no lo es con nadie. Siéntete afortunado, porque siempre habrá alguien en una situación peor que la tuya.

Capricornio

Un amor marcará este inicio de año, dejándote grandes lecciones, pero será importante que aprendas de ellas para no repetir los mismos errores. No permitas que nadie te haga caer y vive tu vida al máximo; no es momento de quedarte con deseos o anhelos, es tiempo de ser feliz. No te detengas en tus sueños y metas, busca las oportunidades para hacerlos realidad. Ten cuidado con noticias inesperadas que podrían hacerte reaccionar negativamente. Es momento de prestar más atención a tu familia, ya que te has enfocado en todo menos en quienes realmente merecen tu tiempo y cariño.

Acuario

Eres una persona fuerte que siempre busca lo mejor para ti, y aunque la opinión de los demás no te afecta, los comentarios de tus seres queridos sí tienen un impacto en ti. Es momento de aprender a decir "no" cuando sea necesario, ya que no puedes estar disponible para todos, ya que ellos no siempre estarán para ti. Se presentan amores de una noche y la posibilidad de viajes increíbles, aprovecha la oportunidad para disfrutar de la vida y vivir como si fuera tu último día. Come bien, duerme lo necesario, porque tu inestabilidad proviene de la falta de descanso y de querer alcanzar todos tus objetivos. La vida es sencilla, pero a menudo te enredas en pensamientos innecesarios que te han frenado. Si sigues atrapado en ilusiones falsas, te quedarás estancado en las mismas situaciones.

Piscis

A veces sientes que lo mejor sería desaparecer, pero es importante que dejes de pensar de forma tan negativa y te concentres en las personas que dejarías atrás. A veces te enfocas tanto en ti mismo que olvidas considerar a los demás. Es el momento de atender esas tareas que has pospuesto por falta de tiempo o pereza. No es momento de ir despacio con tus sueños y metas; es hora de resolver todos los pendientes. Se avecina un viaje inesperado y, si estás soltero o soltera, podrías iniciar una relación con alguien de tierras lejanas con quien has estado en contacto.

