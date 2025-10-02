Jueves, 02 de Octubre 2025

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 2 de octubre de 2025

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

 

Por: Elsy Angélica Elizondo

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries 

Se aproximan cambios importantes y uno de ellos será un viaje con familia o amigos. Aunque la organización pueda ser un reto, terminará siendo justo lo que necesitas para liberar la mente. Eso sí, mantente atento, porque en esos días podrías descubrir que cierta amistad no es tan leal como aparenta. 

Tauro 

La vida es corta y merece disfrutarse sin excesos de preocupación. Este mes los astros te invitan a soltar aquello que te resta energía. Puede aparecer una oportunidad de negocio que, bien gestionada, te dará buenos frutos. No obstante, permanece alerta, porque habrá quienes intenten aprovecharse de tu generosidad. 

Géminis 

Tu capacidad de hacer mil cosas a la vez suele dejar poco espacio para tus amistades. Este mes recuerda que quienes te aprecian de verdad merecen también tu tiempo. Evita desgastarte pensando en quien te lastimó o en lo que no sucedió; la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. 

Cáncer 

Podrías enfrentarte a una desilusión proveniente de alguien cercano, lo que removerá tus emociones. No te derrumbes: agradece que la vida te muestra con claridad quién es quién. Además, se anuncian movimientos en documentos o trámites que marcarán nuevas etapas. 

Leo 

Si el amor no llega como lo esperas, no lo tomes como una pérdida. Este es un tiempo para conocerte mejor y disfrutar de tu independencia. La soltería no es un castigo, sino un privilegio: atrévete a salir, explorar nuevas experiencias y vivir lo que habías pospuesto. 

Virgo 

Podrían surgir recuerdos de amores pasados que no se dieron como deseabas. No te estanques ahí: lo que no prosperó fue para librarte de algo mayor. Agradece las lecciones y reconoce que la vida te apartó de obstáculos. Si tienes pareja, es buen momento para sanar viejas heridas. 

Libra 

Sentir soledad no significa fracaso. Quizá te invada cierta nostalgia o vacío, pero ese espacio será terreno fértil para nuevas experiencias. Deja atrás lo que no fue y dirige tu mirada hacia adelante. Un acontecimiento inesperado pondrá a prueba tu fortaleza y dejará una lección duradera. 

Escorpión 

Tu memoria profunda puede convertir los recuerdos en cicatrices. El mensaje para ti es disfrutar cada experiencia mientras dure, sin exigir que sea eterna. Soltar no implica olvidar, sino elegir la paz que necesitas. 

Sagitario 

Mantén la atención, porque no todas las sonrisas son sinceras. Sé precavido al iniciar proyectos con otras personas, ya que tras halagos y promesas podría ocultarse una traición.

Capricornio 

El amor brillará para ti. Podrías conocer a alguien especial o consolidar lo que ya tienes. Sin embargo, evita apresurarte: tu tendencia es saltar etapas y luego lamentarlo. Recuerda que las historias más valiosas se construyen con calma, paciencia y profundidad. 

Acuario 

No necesitas agradar a todo el mundo. Quien desee quedarse en tu vida que lo haga con autenticidad, y quien no, que siga su camino. No desperdicies energía en quienes se marchan sin explicación; dedica tu tiempo a quienes realmente valoran tu compañía. 

Piscis 

Una amistad del pasado podría reaparecer con intenciones poco claras: busca información, chismes o causar daño. No le des espacio, protege tu paz como el mayor de tus tesoros. También habrá cambios en tu hogar o limpiezas profundas que te llevarán a reencontrar objetos olvidados y cerrar ciclos que pesaban demasiado. 

Con información de Nana Calistar. 

