Nana Calistar: Horóscopos para HOY 2 de agosto

Es el momento de centrarte en ti mismo e invertir en mejorar tu físico, salud y situación económica. Hoy, una relación amorosa podría verse afectada por asuntos del pasado que aún no se han resuelto. No permitas que amistades te lleven por caminos peligrosos o viciosos. Debes ser consciente de tu carácter y cómo te expresas, ya que en ocasiones tus comentarios pueden estar fuera de lugar y sin querer podrías herir a personas importantes.

Se avecina la negociación de un proyecto que has estado considerando durante un tiempo. Aunque ha habido retrasos, todo saldrá bien si estableces tus condiciones desde el principio. Si no estás en una relación, es posible que comiences a consolidar una con alguien que conociste recientemente.

En los próximos días, es probable que te sumerjas en reflexiones sobre el pasado y desees cambiar aspectos de tu vida actual. Aprende de las lecciones que has vivido para evitar cometer los mismos errores. Agosto es un buen mes para agradecer al universo por todas las bendiciones que has recibido. Además, se avecina una sorpresa en el ámbito familiar que te hará muy feliz.

Tauro

Deja de centrarte en el pasado y enfoca tu tiempo y energía en el presente, que es lo más importante ahora. No es el momento de mendigar amor o amistad; es esencial que te des tu lugar y reconozcas tu valor como persona. Se presenta la posibilidad de realizar un viaje con la familia que les permitirá distraerse y disfrutar juntos.

Ten cuidado con los cambios de última hora en el ámbito amoroso, ya que podrían afectarte. Es importante que protejas tu autoestima y no permitas que nadie te haga sentir menos o no te dé el lugar que mereces. En el trabajo, las cosas comenzarán a mejorar y es posible que recibas una oferta laboral fuera de la ciudad. Deberás discutirlo con tu pareja o familia para determinar lo que más te conviene.

En los próximos días, podrías reflexionar mucho sobre el pasado y considerar comunicarte con alguien con quien compartiste momentos especiales. No dejes que el enojo te controle si descubres que ciertas amistades han estado hablando mal de ti o de tu familia. Simplemente aléjate de ellas y no les des más importancia en tu vida. Además, tendrás suerte en los juegos de azar, así que aprovéchala.

Géminis

En los próximos días, podrías sentirte algo triste debido a asuntos del pasado y a proyectos que no salieron como esperabas. No pierdas el rumbo ni te quedes atrapado en lo que ya ocurrió. Es probable que entre en tu vida alguien que cambie tu forma de pensar. Si esta persona ayuda a mejorar algunos de tus defectos, es una señal de que podrías estar con la persona adecuada. No idealices demasiado a tu pareja y mírala tal como es; a veces, te enamoras tanto que terminas sufriendo al final.

Hoy es un buen momento para prestar atención a los cambios que podrían afectar tu situación económica. Evita gastar dinero en cosas innecesarias, ya que podrías necesitar esos fondos para imprevistos que surgirán al final de agosto.

Mantente alerta a las amistades hipócritas a tu alrededor, que podrían intentar dañarte con comentarios negativos . A pesar de todo, los próximos días serán favorables para las relaciones amorosas, siempre y cuando seas claro acerca de lo que quieres y deseas para tu vida. También es posible que surja un problema de salud en la familia, así que prepárate financieramente para manejar esta situación.

Cáncer

Estás rodeado de envidias, especialmente dentro de tu grupo de amistades. Hay dos personas en particular que no te soportan, pero están cerca de ti para obtener información o tratar de sabotearte. Si ya estás en una relación, es crucial que organices tus sentimientos, ya que a veces dudas del amor que tienes por tu pareja. Además, un viaje que habías planeado se cancelará. También, una amistad te pedirá un favor económico.

Es posible que el amor no llegue en este momento, así que no te desanimes ni pienses que no estás hecho para amar. Aprende a disfrutar tu soltería y a vivir en soledad de manera positiva. No temas a la aventura; recuerda que solo tienes una vida y es importante disfrutarla al máximo. Los problemas sentimentales del pasado podrían empezar a resolverse si aprendes de tus errores y evitas repetirlos. A veces, te encuentras en situaciones que no te permiten avanzar.

Si te sientes deprimido por no cumplir tus sueños, asegúrate de actuar para lograrlos en lugar de quedarte esperando. Enfócate en tus proyectos, ya que estás en el momento adecuado para consolidarlos y avanzar.

Leo

Vas a atraer la atención de varias personas en este periodo, entre 2 y 3, que mostrarán interés en ti. Evalúa cada una y elige a quien te agrade más, pero no te concentres solo en el aspecto físico; los sentimientos serán clave para tomar una buena decisión.

Hay una oportunidad para resolver un problema que te ha causado mucho estrés, y el universo está de tu lado para que todo se solucione positivamente. Mantén discreción y evita hablar de más para no meterte en problemas; guarda tus secretos hasta que se concreten.

Conocerás a alguien que podría causarte dolor. Si esta persona solo busca jugar con tus sentimientos, demuestra que tienes experiencia en manejar estas situaciones y no permitas que te lastimen. Recuerda que el que se enamora demasiado suele perder, así que evita atontarte.

Deja de buscar pareja y enfócate en tus proyectos y metas personales. La persona correcta llegará en el momento adecuado, y así evitarás equivocarte al confundir el amor verdadero con alguien que solo te causa problemas. También, una amistad te pedirá un favor, posiblemente económico.

Se avecinan cambios significativos en tu vida, ya que dos personas se acercarán a ti. Te interesarán, pero puede que no sepas de inmediato quién es la adecuada. Lo importante es que esa persona te ayude a mejorar tus defectos.

Virgo

No sigas perdiendo tu tiempo si sientes que tu pareja ha cambiado y ya no te hace sentir lo mismo que al principio de la relación. Es momento de poner las cosas claras y ver a dónde se dirige la relación. A veces es mejor terminar en buenos términos que acabar odiándose y lastimándose más. Ignora los chismes y críticas, ya que tu expareja podría estar hablando mal de ti. Lo mejor es que actúes como si no existiera para evitar disgustos y conflictos innecesarios.

Una oportunidad para cambiar de empleo se presentará, pero no renuncies a lo que tienes hasta que el nuevo empleo esté confirmado. No mendigues cariño y amor; aprende a quererte a ti mismo y a darte cuenta de que no necesitas migajas de nadie para ser feliz. El problema es que tiendes a enamorarte demasiado pronto, lo que puede llevarte a salir lastimado, ya que algunas personas solo buscan herirte antes de alejarse.

Necesitas ser más firme y controlar tus sentimientos para evitar que te dañen nuevamente. Si ya estás en una relación, ten cuidado con una de las amistades de tu pareja, ya que podría estar interesada en él o ella. Además, tienes posibilidades de ganar en juegos de mesa, especialmente en chalupa o baraja española.

Libra

Es probable que te enteres de un chisme familiar que te pondrá de mal humor. No te preocupes demasiado; los días se encargarán de poner todo en su lugar. Algunas amistades del pasado que te traicionaron podrían volver a aparecer. Si decides darles otra oportunidad, hazlo bajo tus propias condiciones; si no, simplemente déjalos atrás.

Varias personas intentarán hacerte sentir que no lograrás tus metas. No te desanimes y demuestra que tienes la determinación para alcanzar tus objetivos. Es posible que te ofrezcan un aumento de sueldo, pero ten cuidado con la envidia a tu alrededor; algunos compañeros de trabajo podrían tratar de sabotearte.

Si ya estás en una relación, evita meterte en problemas innecesarios. Dale a tu pareja el espacio que necesita; a veces, tus exigencias pueden ser excesivas. Quien realmente te quiera lo demostrará con hechos. En los próximos días, podrías recibir una promesa que probablemente no se cumplirá, pero esta promesa te ayudará a decidir si vale la pena seguir esperando algo de esa persona importante para ti.

No temas a los cambios en el ámbito amoroso. Si tienes pareja, es posible que enfrente ciertos problemas del pasado o celos infundados. Tu carácter, que ha sido forjado por experiencias pasadas, no es culpa tuya, sino resultado de las personas que has conocido y que te han enseñado a no ser ingenuo.

Escorpión

La venganza puede parecer tentadora, pero a veces te agotas de que las cosas siempre terminen de esa manera. Tu carácter y las experiencias pasadas han moldeado quién eres hoy. No te sientas mal por los rastros de tu antigua forma de ser; la vida te ha preparado para enfrentar el mundo con la fortaleza que tienes ahora. Enfoca tu tiempo y energía en tus metas personales y en aquellas personas que realmente buscan tu compañía y te demuestran su interés con acciones.

Podrías tener la oportunidad de iniciar una relación con alguien que has conocido recientemente o que estás a punto de conocer. Para atraer energías positivas, considera recoger agua bendita de tres iglesias y bañarte con ella mientras rezas el Salmo 91; esto puede ayudarte a eliminar la negatividad y abrir nuevas oportunidades.

Tu ingenuidad a veces te lleva a cometer los mismos errores, y no aprendes de los golpes que te da la vida. Cuida cómo te expresas para evitar arrepentimientos futuros . Es el momento de invertir en tu propia felicidad; no permitas que otras personas dañen lo que has construido con tanto esfuerzo.

Sagitario

Deja de perder el tiempo con personas que no valoran tu esfuerzo y dedicación. Es momento de poner los pies en la tierra y dejar de lado a quienes no te aprecian. Cambia tu manera de pensar y no sigas siendo tan implacable con quienes te han hecho daño; la vida es demasiado corta para estar atrapado en resentimientos. Si una relación tiene que mantenerse en secreto, es mejor alejarse; no te engañes pensando que solo te quieren para lo superficial y que, eventualmente, te van a dejar.

Recuerda que solo tienes una vida, así que disfruta lo que tienes y aleja todo aquello que te causa daño o te afecta. No pierdas el tiempo pensando en quienes ya no están en tu vida o en quienes te hicieron daño. Enfócate en lo positivo para atraer energías favorables. El karma se encargará de ajustar cuentas tanto para ti como para los demás.

Presta atención a tus sueños, ya que podrían revelarte situaciones futuras. Evita consumir demasiadas harinas para prevenir problemas digestivos. Una amistad podría alejarse, y te darás cuenta de cómo el dinero puede cambiar a las personas.

Capricornio

Se vienen grandes cambios en el ámbito sentimental, y podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona nueva en tu vida. Si surge una oportunidad de negocio, aprovéchala, pero ten cuidado con quienes te rodean; algunos podrían intentar aprovecharse de ti.

Un vecino podría estar comentando negativamente sobre ti, y podrías enfrentar problemas con familiares debido a malentendidos y envidias. Un ex amor se pondrá en contacto, y un dinero pendiente de pago está por llegar. Las relaciones familiares se fortalecerán y un sueño podría ofrecerte una revelación importante.

Acércate a quienes realmente te buscan y aléjate de aquellos que solo lo hacen por interés. En el ámbito de los negocios, las posibilidades son favorables.

Evita comprar electrónicos en estos días, ya que podrían tener fallas. Te invitarán a un viaje, y es un buen momento para hacer limpieza en tus redes sociales, eliminando a personas malintencionadas que solo buscan causarte problemas. Presta atención a tus sueños, ya que podrían ofrecerte la respuesta que necesitas. Una amistad te buscará para pedirte consejo, así que sé claro y directo en tus respuestas para evitar compromisos innecesarios.

Acuario

Una traición por parte de una amistad o familiar está en camino, lo que te hará sentir decepcionado. Prepárate para cambios o ajustes en tu documentación. Si decides iniciar una dieta o un programa de ejercicio, será positivo para tu figura y reducirá el estrés. Se avecina un evento social o reunión que será muy divertido.

Podrías conocer en persona a alguien que solo conocías a través de redes sociales. Aunque te caerá bien al principio, es probable que descubras que es muy diferente a lo que mostraba en línea. Si tienes pareja, evita complicar la relación con exigencias menores; a veces puedes ser demasiado exigente y eso puede afectar la relación.

No te atormentes por errores pasados o situaciones que no están en tus manos. Aprende a llevar la vida de manera más ligera y a soltar los problemas que solo te hacen cometer errores. No descuides a tus amistades, ya que a veces te sumerges tanto en tus propios asuntos que se vuelve difícil reconectar con ellas cuando lo necesitas.

Piscis

Se avecina un viaje con familiares o amigos que promete ser divertido y revitalizante. Sin embargo, te darás cuenta de que una amistad está jugando contigo, así que mantén los ojos abiertos para no dejarte engañar.

Aunque eres de buen corazón y te preocupas por tu familia, a veces cometes el error de intentar cambiar quién eres para encajar con personas que no están en tu mismo nivel. No tengas miedo a los cambios en tu vida sentimental. Es momento de disfrutar tanto de las relaciones como de la soltería. No te frustres por no tener algo duradero; a veces es mejor estar solo que en una relación que limita tu libertad.

Cuida tu salud, especialmente de enfermedades respiratorias y malestares gástricos. Reduce el consumo de alimentos irritantes, como harinas, refrescos y picantes, que están afectando tu bienestar físico.

A veces, en tu afán de ayudar a los demás, dejas asuntos importantes en segundo plano. Es esencial que te enfoques en tus propias necesidades antes de intentar resolver los problemas de los demás. Asegúrate de dar prioridad a lo que realmente merece tu atención y no descuides tu bienestar en el proceso.

