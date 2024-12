Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de diciembre

Aries

No dejes que personas malintencionadas te afecten con chismes o rumores sobre tu familia. Un negocio se concretará, pero también podría salir a la luz algún chisme familiar. Ten cuidado con ese viaje que planeas, pues no es el momento adecuado para hacerlo. Es esencial que hables abiertamente con tu pareja y dejes de confiar en promesas vacías.

Libérate de todo el peso emocional que has estado cargando, ya que muchas personas a tu alrededor solo buscan sacar provecho de ti para luego perjudicarte. No temas alejarte de esas personas y cortar lo que ya no te beneficia, pues solo así podrás abrir espacio para nuevas oportunidades y relaciones más saludables.

Tauro

No te lamentes por lo que ya pasó y se fue, ni te preocupes por un futuro incierto. Deja que la vida siga su curso, vive el presente y disfruta lo que tienes. La felicidad no depende de nada ni de nadie más que de ti mismo. Quien te valore, te buscará; quien no, que siga su camino.

Vienen pérdidas económicas y personas del pasado que podrían traerte problemas, dificultando tu avance. No te dejes afectar por comentarios de quienes intentan hacerte sentir mal. Ten cuidado con lo que deseas, porque podrías estar buscando la felicidad en el lugar equivocado. No abras puertas a quienes ya te fallaron.

Géminis

Ten cuidado con asuntos laborales, ya que se avecinan cambios que no te traerán beneficios, solo molestias. Es importante que aprendas a dar a cada persona el lugar que realmente merece, sin elevar a nadie más de lo que corresponde. Tu terquedad es la razón por la que sigues soltero.

Se acercan temas financieros que necesitarás resolver pronto para evitar problemas en el futuro. Estás por tomar una decisión crucial en tu vida; recuerda que todo sucede por una razón. Escucha más a tu mente que a tu corazón, ya que podrías cometer errores de los que te arrepentirás más adelante.

Cáncer

Leo

Ten cuidado con una amistad de piel clara que podría hablar mal de ti; no permitas que eso suceda, porque después será más difícil frenar los chismes. También, mantén precaución con golpes o caídas, ya que estarán a la orden del día. No sigas invirtiendo tu amor, tiempo y energía en personas que no lo merecen.

Asegúrate de saber bien a quién le brindas tu afecto, ya que no cualquiera merece tus lágrimas. Tienes la tendencia a extrañar a quienes no lo merecen. Pronto comenzarás a planear un viaje que traerá mucha felicidad y cambios positivos en tu actitud. Ten cuidado con los cambios de ánimo, pues podrían afectarte más de lo que imaginas. Además, ignora las noticias falsas que puedan llegar de parte de familiares, ya que solo intentarán hacerte sentir mal.

Virgo

Presta más atención a tu salud y no descuides tu dieta y ejercicio, o podrías ganar entre dos y tres kilos en las próximas semanas. Tu carácter, algo cambiante, podría causarte problemas con quienes te rodean. Extrañarás a una persona que ya no está físicamente a tu lado.

Se acercan amores fugaces con amistades o vecinos. En el ámbito laboral, se presentan oportunidades de crecimiento, como un posible cambio de puesto o aumento de salario. Vienen días de incertidumbre y cambios que te ayudarán a mejorar en muchos aspectos de tu vida. No dejes que otras personas interfieran en tus planes y sueños; solo a ti te corresponde hacerlos realidad.

Libra

Presta mucha atención al proyecto de negocio que tienes en mente, ya que podría ser la clave para mejorar tu situación económica. Se avecinan grandes cambios y oportunidades que te ayudarán a comprender muchas cosas, desde por qué no sucedieron ciertos eventos hasta por qué debieron ser así. Es momento de enfocarte en lo positivo si realmente deseas avanzar; si no lo haces, podrías quedarte estancado.

Se avecinan chismes de vecindad y un cambio en tu perspectiva de la vida. Ten cuidado con golpes y caídas, pues estarán presentes en los próximos días. La razón por la que no logras consolidar una relación es porque te valoras tanto que a veces te falta espacio para amar a otra persona. Te concentras tanto en ti mismo que olvidas al resto, y en cierto sentido, eso también tiene su valor.

Escorpión

Ten cuidado con las personas que te rodean, ya que podrían meterte en problemas por chismes o envidias, y estos días estarás rodeado de mala energía. Habrá cambios en tu economía, y es importante que enfoques tu dinero en proyectos que te generen ganancias.

Cuida mucho tu entorno familiar, pues podrías verte envuelto en chismes por comentarios inapropiados que salgan de tu boca. Una amistad podría contarte chismes sobre tu expareja o alguien que está hablando de ti. Presta atención a la monotonía en tu relación, si tienes una, ya que a veces caes en la rutina y eso afecta la relación. Es crucial que dejes atrás el pasado, innoves y cambies la forma en que te relacionas con tu pareja.

Sagitario

No tengas miedo de expresar lo que sientes. Si lo sientes en el corazón, hazlo y no te preocupes por lo que los demás puedan pensar o decir; al final, el corazón siempre habla de lo que es. Se avecina una traición o rumores por parte de un miembro de tu familia, ya sea primo, tía o pariente lejano. En cuanto a trabajo, llegarán noticias muy positivas, como ingresos extras o la oportunidad de conocer a una persona con la que podrías iniciar un negocio que te traerá buenas ganancias.

No te dejes llevar por la pereza, esta es tu oportunidad, trabaja para salir de la necesidad. Viene un cambio importante en el ámbito de los negocios que te hará mejorar considerablemente, pero es crucial que no gastes en lo innecesario. También te enterarás de una ruptura de pareja de una amistad cercana.

Capricornio

Ten cuidado con los chismes laborales y no descuides a tu familia, ya que podrías lamentar no haber estado allí cuando te necesitaran. Estás en un momento de grandes cambios emocionales, lo que te hará más maduro y fuerte, y con razón. En cuanto a tus finanzas, vienen días de cambios, pero deberás ser muy sabio para elegir en qué invertir.

Muchos de tus problemas surgen porque dejas las cosas a medias y, cuando es el momento de actuar, te deprimes o te echas para atrás. Los comentarios de los demás te afectan demasiado cuando realmente deberían importarte poco. Si no tienes pareja actualmente, no te preocupes; espera el momento adecuado, todo sucede por una razón.

Acuario

Ten cuidado con lo que comes, ya que podrías sufrir infecciones y dolores estomacales. Presta atención a los ex amores, ya que podrías recibir noticias y hasta amenazas de uno de ellos. No te preocupes por los cambios de humor, es normal, ya que estás en una etapa en la que tus emociones cambiarán constantemente.

Evita tomar decisiones importantes ahora, ya que podrías cometer errores. Tu expareja se dará cuenta de lo que dejó ir y podría empezar a hacer insinuaciones sobre ello. El amor te dará una segunda oportunidad y todo lo que antes no te iba bien, cambiará a tu favor. Ten cuidado con la pérdida de objetos materiales. También hay probabilidades de embarazo dentro de tu familia.

Piscis

Hoy es un día para reflexionar profundamente sobre tu vida y tu futuro. Es importante que te tomes un momento para poner los pies en la tierra y meditar sobre lo que estás haciendo y lo que deseas para ser feliz. Se avecinan muchos cambios, algunos amores fugaces y la posibilidad de realizar un viaje muy placentero que disfrutarás al máximo.

Estos días podrías experimentar un gran crecimiento personal, ya que una situación próxima te hará ver las cosas desde una nueva perspectiva. Aprende a ver a las personas desde el corazón, solo así evitarás cometer errores al elegir a quienes te rodean. Ten cuidado con una noticia relacionada con tu economía, no es un buen momento para hacer gastos innecesarios. También tendrás sueños premonitorios que te mostrarán eventos por venir.

Con información de Nana Calistar.

