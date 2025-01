Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de enero de 2025

Aries

El amor te sonreirá el día en que aprendas a valorarte, aceptarte y disfrutar de tu propia compañía. No veas el amor como una necesidad, sino como una opción; así que no te angusties si aún no has logrado establecer una relación, hay muchas experiencias por vivir y disfrutar. Sin embargo, si ya tienes pareja, podrían surgir algunos conflictos debido a una persona del pasado que interfiere en tu vida. Evita compartir tus planes, ya que podrían no salir como esperas debido a las malas energías de quienes te rodean. Ten cuidado con tu temperamento, ya que podrías lastimar a una amistad con comentarios innecesarios.

Tauro

Se avecinan nuevos amores y una sorpresa inesperada por parte de una amistad cercana. Podrías encontrarte en medio de rumores familiares debido a tus ideas y forma de pensar, pero lo importante es que disfrutes de tu vida y seas feliz haciendo lo que te gusta. Recuerda que no siempre podrás complacer a todos, así que no dejes que los comentarios negativos te afecten. Es importante que pases más tiempo con tu familia y no descuides ese círculo tan valioso, ya que al final son los que siempre te apoyarán. Ten cuidado con tu alimentación, ya que en esta temporada podrías ganar peso; es un buen momento para ejercitarte más y cuidar lo que comes. Además, podrían presentarse oportunidades para viajar o cambiar de auto o de hogar.

Géminis

Si estás en una relación, aprovecha la oportunidad para consentir más a tu pareja y dejar ir los errores del pasado que constantemente resucitas y generan conflictos entre ambos. A veces te dejas llevar por cosas triviales y reaccionas de manera inapropiada; no te tomes las cosas tan personalmente y aprende a ignorar a quienes solo te hacen sentir mal y buscan aprovecharse de ti. Si estás en una relación, ten cuidado con los celos o exigir más de lo que tú ofreces, ya que a veces abrumas a tu pareja con tanto cuestionamiento y desconfianza, lo que puede hacer que incluso considere alejarse. Una ex pareja estará molestando y causándote inconvenientes estos días, es momento de poner fin a esa situación y cerrar ese capítulo que no te lleva a nada y solo trae problemas.

Cáncer

Aún arrastras conflictos con tu pasado, lo que te dificulta ver el presente con una perspectiva diferente. Perdona tus errores y encuentra la felicidad en las pequeñas cosas. Si tienes pareja y notas que se ha distanciado un poco, investiga más sobre esa situación y no lo dejes pasar, ya que podrías descubrir cosas inesperadas. Recuerda que, a veces, lo que falta en casa se busca fuera, y eso podría estar sucediendo en tu caso. Ten cuidado con las discusiones y el enojo, ya que podrías herir a personas que son realmente importantes para ti, como familiares o amigos. A veces tu mal humor puede ser tan intenso que hasta te asustas de lo que podrías llegar a hacer o decir.

Leo

Es posible que sientas la necesidad de buscar a alguien que ya no está en tu vida, pero ten cuidado con lo que haces, ya que podrías cometer errores importantes. Puede que sientas culpa por decisiones pasadas, así que es momento de cerrar ciclos, sanar tus heridas y empezar de nuevo. Te enteras de una reunión de amigos a la que no fuiste invitado. En el ámbito laboral, hay mejoras, así que empieza a pensar en emprender un negocio, ya que podría ser una excelente opción para aumentar tus ingresos. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas la perspectiva por cosas triviales y siempre avanza hacia tus objetivos para lograr lo que deseas. Se aproximan noticias sobre cambios laborales que te beneficiarán mucho.

Virgo

Si estás en una relación, la pasión podría estar a flor de piel y existe el riesgo de un embarazo no planeado. Tienes un corazón muy grande, pero también hay una parte en ti que, cuando es manipulada o traicionada, puede destruir todo a su paso. Disfruta más de los buenos momentos en lugar de preocuparte por quienes no te valoran o solo te traen problemas. Se acerca un viaje al extranjero y una invitación a una fiesta de amigos, así que asegúrate de aprovechar al máximo estas oportunidades. En el amor, si tienes pareja, podrían surgir cambios debido a rumores de personas ajenas que pondrán en duda la relación que estás viviendo.

Libra

Se avecinan muchos cambios, especialmente en tu madurez. Empezarás a comprender el porqué de muchas situaciones y tomarás las precauciones necesarias. No finjas lo que no sientes ni ofrezcas lo que no puedes dar, ya que podrías quedar mal y generar desconfianza en los demás. Presta atención a tu alimentación, ya que en estos días serás más propenso a ganar peso. La vida te sorprenderá con experiencias increíbles, y es posible que alguien, a través de la distancia, te haga sentir muy especial. Sin embargo, debes tener cuidado de no invertir demasiado, ya que las cosas no saldrán como esperas. Aprende a valorar a quienes siempre han estado a tu lado.

Escorpión

En lo que respecta al amor, tu corazón está preparado para comenzar una nueva relación, pero con la precaución necesaria para no dejarte engañar nuevamente. Es momento de tomar acción y darte la oportunidad de ser feliz, aunque a veces el miedo de no lograr consolidar algo te paraliza. Te enfrentas a un período de incertidumbre debido a una noticia que has estado esperando por mucho tiempo; ten paciencia, ya que todo llegará a su debido tiempo. Ten cuidado con tus finanzas, ya que podrías enfrentar algunos problemas en ese ámbito. Es importante que aprendas a ahorrar más, ya que se avecina un viaje al final del mes en el que te divertirás mucho.

Sagitario

En el trabajo te sentirás algo agotado, estresado y al límite, así que es importante que tomes tiempo para relajarte. Organiza mejor tus horarios para evitar complicaciones. En estos días, estarás más tranquilo, pero debes aprender a aceptar que todo sucede por una razón. A veces caes en situaciones innecesarias porque no aprendes fácilmente de tus errores. Podrías estar enfrentando una batalla interna, ya que aún no has perdonado cosas del pasado y te sueles culpar por errores que no son tuyos. No dejes que nadie altere tu paz interior, que ya está afectada por tu carácter; recuerda que necesitas estar en paz contigo mismo para poder vivir de manera más plena.

Capricornio

Recuerda que lo que logres de ahora en adelante será gracias a tu propio esfuerzo. Al final del día, podrías sentirte triste porque las personas que has conocido no han cumplido con tus expectativas. No te preocupes, porque cuando menos lo esperes, la vida te presentará a alguien realmente valioso, y tú eres de los que se arriesgan por estas oportunidades. Este próximo fin de semana conocerás nuevas amistades, muchas de las cuales se convertirán en personas muy importantes para ti. Aprende a apreciarlas y no tengas miedo de abrir tu corazón. No trates a los demás de una manera que no te gustaría que te trataran. Se avecinan días llenos de buenos momentos, y en ellos valorarás más que nunca a tu familia.

Acuario

Deja atrás el pasado; si cometiste errores o causaste daño, ya has pagado por ello. Enfoca tu energía, tiempo y esfuerzo en mejorar por ti mismo y ser una mejor persona. Pronto te enterarás de una ruptura sentimental y de un embarazo de una amiga, más rápido de lo que imaginas. No te involucres en situaciones que no te conciernen, no te metas donde no te llaman y no intentes cambiar o fingir algo que no eres solo para complacer a quienes te buscan para hacerte daño o sacar algo de ti. Si tienes pareja y notas que se ha distanciado o ha cambiado, házselo saber. No guardes nada para ti, porque si no lo expresas, con el tiempo se convertirá en un problema que te afectará.

Piscis

Estás por comenzar un nuevo ciclo en el que empezarás a poner más atención a ti mismo y a deshacerte de todo lo que te impide avanzar. Siempre que necesites soluciones, acércate a tu familia, pues ellos sabrán ofrecerte los mejores consejos. Eres de los signos más sinceros, pero eso podría traerte problemas si no piensas antes de hablar, ya que puedes decir cosas de más. Si a alguien le molesta tu forma directa y franca de expresar lo que piensas, que lo resuelva, porque ya no estás para aguantar tonterías. Si estás en una relación, podrías vivir un período de malentendidos, así que evita discutir por cosas triviales. Aprende a disfrutar de los momentos simples, ya que a veces te encanta pelear y luego te quedas sin saber cómo solucionar el conflicto.

