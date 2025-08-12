Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de agosto de 2025

Aries

Ha llegado el momento de que Aries confíe plenamente en su encanto natural. No necesita suplicar ni perseguir a quien no valora su afecto. Pronto recibirá noticias relacionadas con dinero o pagos que lo llevarán a reorganizar sus planes. Un familiar podría enfrentar problemas de salud, por lo que será importante mantenerse alerta.

Tauro

Para Tauro, la familia es un tesoro invaluable y en los próximos días requerirá más atención que nunca. Una amistad podría verse envuelta en asuntos legales, y se vislumbra un cambio de residencia propio o de un familiar. Las finanzas mostrarán una mejoría, y comprenderá que la verdadera amistad se reconoce en los momentos difíciles, no solo en las celebraciones.

Géminis

Se acercan días de revelaciones para Géminis, en los que comprenderá finalmente muchas situaciones que lo inquietaban. No deberá dar explicaciones innecesarias ni fingir para agradar a quienes solo buscan beneficiarse. Su intuición estará agudizada, permitiéndole detectar engaños y reconocer la falsedad a distancia.

Cáncer

Cáncer aprenderá que todo sucedió como debía ser y que aferrarse al “qué hubiera pasado” no trae paz. En el amor, se acercarán personas que le recordarán la belleza de la vida y la importancia de disfrutarla. Comprenderá por qué ciertos planes no se concretaron y verá que fue lo mejor para su bienestar.

Leo

Leo está a las puertas de transformaciones positivas que no solo le llenarán de satisfacción emocional, sino que también traerán beneficios económicos. Su ambición estará más viva que nunca, y en vez de limitarlo, será el impulso para alcanzar seguridad y estabilidad.

Virgo

Una oportunidad valiosa para viajar y abrirse a nuevas experiencias se presentará ante Virgo. Sin embargo, si está en una relación, podrían surgir episodios de celos e inseguridades que pondrán a prueba el vínculo. Será prudente mantenerse al margen de chismes familiares.

Libra

Libra enfrentará días complejos en los que preferiría no haberse levantado, pero esas experiencias le recordarán que debe asumir las consecuencias de sus actos. Deberá cuidar su salud, especialmente la garganta, y evitar personas que propagan rumores y negatividad.

Escorpión

Es tiempo de que Escorpión aprenda a decir “no” sin sentir remordimiento y reconozca su propio valor. No debe permitir que nadie robe su paz ni detenga su crecimiento. Aunque podría recibir una noticia desalentadora, tendrá la fortaleza para sobreponerse. Deberá evitar venganzas que solo generarán más vacío, incluso contra quienes alguna vez lo ayudaron.

Sagitario

Sagitario vivirá un momento clave para enfocarse en lo que realmente da sentido a su vida. Será necesario estar atento ante una posible traición de alguien cercano, ya sea un amigo o pareja. Además, deberá cuidarse de pequeños accidentes o caídas.

Capricornio

Capricornio no debe asumir problemas ajenos como propios, pues cada persona es responsable de resolver sus asuntos. Aunque su buen humor siempre ha sido atractivo para quienes lo rodean, en los últimos meses se ha vuelto más selectivo, valorando más su tiempo y energía, lo que no es negativo.

Acuario

Acuario necesitará moderar sus cambios de humor, ya que estos han provocado que personas valiosas se alejen. Un amor del pasado podría reaparecer, pero no para traer calma, sino para generar conflictos. Además, una persona de piel clara podría estar mencionando su nombre en rumores que pueden afectarlo más de lo que imagina.

Piscis

Piscis se enfrentará a cambios que tocarán tanto su corazón como su rutina. El amor comenzará a fluir de manera más serena, y si está conociendo a alguien, existe una alta probabilidad de que la relación evolucione hacia algo estable y pacífico. Aunque ha tenido romances significativos, en el pasado las circunstancias o el momento no permitieron que prosperaran.

Con información de Nana Calistar.

