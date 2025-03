Nana Calistar: Horóscopos para HOY 10 de marzo de 2025

Aries

Dedica tiempo a disfrutar de la vida plenamente, sin sentir la necesidad de justificarte ante los demás sobre quién eres o hacia dónde te diriges. Es momento de afrontar lo que se presenta, enfrentando lo que está por venir sin dejar que las dudas te frenen.

No pongas límites a tus decisiones; las personas que forman parte de tu vida lo hacen por elección propia, no por obligación. Evita enredarte en confusiones emocionales, sé claro en lo que deseas y en lo que esperas de ti mismo. No pongas expectativas demasiado altas en los demás, para que no llegues a sentirte decepcionado por sus acciones o falta de compromiso.

Tauro

El amor florecerá en tu vida, trayendo consigo una sensación de calma y estabilidad, sin importar si tienes pareja o no. Pronto se presentarán situaciones que no te agradarán, y te costará aceptarlas. Así como eres rápido para criticar, también es importante aprender a aceptar las críticas de los demás.

Es el momento de liberarte del peso del pasado que te impide avanzar. Si sigues reprochándote cada error cometido, nunca podrás progresar. No tengas miedo de enfrentar lo que viene y de abrirte a nuevas oportunidades. Recuerda que todo tiene un fin, así que aprovecha al máximo todo lo que llega a tu vida, sin dejar que se escape sin aprovechar.

Géminis

Tu bondad podría llevarte a cometer errores importantes, ya que hay personas que te han herido en el pasado y podrían seguir haciéndolo. Es hora de que te pongas alerta y no permitas que te manipulen o te hagan daño, no lo mereces.

Si estás en una relación, debes entender que ni tu pareja tiene el derecho de limitar tus sueños o tus deseos de avanzar. Si alguien te frena en lugar de apoyarte, no es una persona que te merezca.

Cáncer

Es importante que aprendas a descansar más y no desvelarte tanto, ya que a largo plazo, eso podría afectarte, incluso en tu apariencia. Un amor del pasado podría aparecer en tu vida en cualquier momento, y con él, probablemente vendrán problemas.

Si estás saliendo con alguien, date la oportunidad de dar el siguiente paso en el amor, dejando que todo fluya y suceda como tenga que ser. La felicidad está a punto de llegar a tu vida, pero debes estar atento y no distraerte, ya que podrías dejarla escapar si sigues preocupándote por quienes no te valoran ni se esfuerzan por mantenerte en su vida.

Leo

Es momento de cambiar tu actitud y adoptar una perspectiva más positiva en tu vida. Recuerda que tiendes a atraer lo que piensas o deseas, especialmente cuando se trata de pensamientos negativos.

El amor se devuelve con amor, así que si las cosas no van bien o no se desarrollan como esperabas, exprésalo claramente a tu pareja si tienes una. Deja que el mundo siga su curso y enfócate en hacer realidad tus sueños. Si ya tienes pareja, una noticia especial podría unirlos más que nunca.

Virgo

Habrá movimientos en el ámbito familiar, y es posible que surja un problema por chismes que circulan sobre ustedes. No dejen que las habladurías de los demás afecten su relación o causen conflictos entre ustedes. Ten mucho cuidado con amores de una noche, ya que podrían meterte en problemas en el futuro cercano. No te permitas caer de nuevo en lo mismo, especialmente si ya lo superaste; déjalo atrás y sigue adelante.

Si ya estás en una relación, no te sientas presionado o presionada. Dale el tiempo que necesita, ya que a veces una de las partes puede sentirse cansada o sola.

Libra

Serán días en los que podrías pensar mucho en tu pasado e incluso sentir el deseo de regresar a él. Sin embargo, es importante dejar que la vida siga su curso y enfocarte más en tu futuro que en lo que ya fue y no volverá. Aprende a decir no cuando sea necesario y a darte cuenta de que no dependes de nadie para estar bien y ser feliz.

Es un buen momento para comenzar a ahorrar y poner en marcha ese negocio que has tenido en mente. Sueles pensar demasiado antes de dormir, lo que te lleva a la depresión; evita centrarte en un futuro incierto, que tal vez ni siquiera llegue. Aprende a vivir el presente y a disfrutar de lo que tienes ahora, ya que es el mejor momento para ser feliz.

Escorpión

Se aproxima un ingreso extra que traerá grandes ganancias, pero necesitarás estar alerta para no dejarlo escapar. En los próximos días, recibirás una noticia sobre una amistad que te sorprenderá y te dejará confundido sobre cómo verla. No te pongas límites por nada ni por nadie; ve tras lo que deseas sin tener que justificarte ante los demás.

Amores nuevos llegarán a tu vida y, además, la oportunidad de emprender un viaje en el que disfrutarás al máximo. Habrá un retorno de amistades que se fueron sin razón, regresando con algo de vergüenza. Ten cuidado con dolores estomacales y posibles caídas, ya que podrían presentarse con frecuencia.

Sagitario

Es crucial que evites meterte en problemas y te concentres más en tus asuntos personales y emocionales. Dedica tiempo a tu bienestar físico, ya que lo has dejado un poco de lado; tienes todo lo necesario para lograr el cuerpo que deseas.

Una expareja podría buscarte en los próximos días, pero no traerá nada positivo, solo dolores de cabeza y arrepentimientos, pues su conciencia no lo deja tranquilo. Además, descubrirás una gran verdad sobre alguien, algo que, aunque te costaba creer, terminarás confirmando.

Carpicornio

No tengas miedo de ir tras lo que realmente te apasiona y te da propósito . Ten cuidado de no hacer un drama de situaciones pequeñas que no te llevan a nada. Es momento de cambiar aquellos aspectos de tu vida que sabes que no te conducen a ningún lado y solo te generan estrés.

Habrá cambios en tu forma de ver la vida; empezarás a tomar las cosas con más calma y descubrirás lo fácil que es ser feliz. Se avecina la posibilidad de un cambio de residencia o una transformación importante en tu vida que traerá muchos beneficios. Nuevos resultados solo serán posibles si dejas atrás lo viejo y dejas de hacer siempre lo mismo. Es hora de ponerte en acción.

Acuario

No te preocupes si no te toman en cuenta tus familiares, es su problema, enfócate en lo tuyo, lo demás no debe afectarte. Tu intuición te alertará sobre una situación en la que podrías involucrarte y que podría dañarte más de lo que imaginas.

Es momento de ponerte en acción y dejar de tratar de resolver la vida de los demás; empieza por resolver la tuya. No finjas sentimientos que no son genuinos hacia personas que realmente no te valoran.

Piscis

Es importante que aprendas a entregarte completamente cuando se trata de algo personal que realmente has querido y deseado. La vida te pondrá en una situación algo complicada que te hará reflexionar. Tienes todos los motivos para esforzarte al máximo en tus metas y proyectos, pero tu problema es que tiendes a caer y esperas que otros te levanten.

Recuerda que la responsabilidad de tu vida es solo tuya, no de los demás. Se comenzará a planear un viaje y también surge la posibilidad de iniciar un negocio de ventas.

Con información de Nana Calistar.

