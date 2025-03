Marzo está cargado de oferta cultural y de entretenimiento para Guadalajara; desde exposiciones, talleres y conciertos hasta presentaciones de artistas de talla internacional.

Museos, teatros y foros de la ciudad serán escenarios de eventos que celebran la música, el arte, el feminismo y la historia.

Comenzamos en el Museo Cabañas, que abrirá sus puertas con una serie de actividades que combinan arte, reflexión y aprendizaje. El jueves 13 de marzo, de 17:00 a 19:30 horas, ofrecerá las “Estaciones de Creación”, talleres temáticos abiertos a todas las edades. Entre ellos destacan “Fragmentación de la Musa”, impartido por Daniel Román, y Bordado Antipatriarcal/Feminista, dirigido por Helios Chávez, ambos en el Patio Naranjos.

Ese mismo día, a las 18:30 horas, la Dra. Lizeth Gamboa —conocida como Liz Misterio—, presentará la conferencia “Afectos y Alianzas en el Arte Transfeminista”, seguida, a las 19:30 horas, del concierto de improvisación sonora “No tan cuerdas” (CDMX), un ensamble de cuerdas conformado por Adriana Camacho, Maricarmen Graue, Alda Arita, Shanttal Saad y Alina Maldonado. La jornada culminará con la proyección del documental “She’s Beautiful When She’s Angry” (20:30 horas), de la directora Mary Dore, un documental que explora la historia del feminismo.

El 28 de marzo, a las 11:00 horas, la artista Fabiola Torres-Alzaga impartirá una master class dentro del Proyecto Oleaje, una iniciativa que busca generar espacios de diálogo y formación para artistas emergentes.

El domingo 30 de marzo, a las 10:00 horas, Circe Rangel Franco impartirá el Taller de improvisación teatral para atravesar la menopausia, diseñado para dignificar esta etapa a través del teatro y la creatividad. El sábado 29, de 17:00 a 20:00 horas, se celebrará “Sónica”, una tardeada de música, baile y arte organizada en conjunto con Cultura GDL y La Colmena San Juan de Dios.

Además, durante todo el mes, el museo ofrecerá recorridos comentados sobre los muralistas, incorporando la investigación de la Dra. Dina Comisarenco para destacar el papel de las mujeres en el arte mural. También habrá un mini taller de dibujo basado en un boceto de María Izquierdo.

Entre las Estaciones de Creación que estarán disponibles en el museo se encuentran talleres como “Pop Up Poético”, un ejercicio de escritura en estructuras de papel; “Parche Antipatriarcal/Feminista”, donde los participantes diseñarán parches con mensajes de lucha y empoderamiento; “Para soltar”, un espacio de reflexión sobre las imposiciones de género a través del collage, y “Sintaxis Visual”, en el que se crearán composiciones poéticas con la técnica de blackout poetry.

Entre el rock y el reggaetón

El 21 de marzo Los Bunkers ofrecerán un concierto en formato MTV Unplugged, en el Teatro Diana, donde brindarán una interpretación más íntima de sus grandes éxitos. Por su parte, CD9 se presentará el 20 de marzo en el Auditorio Telmex.

Para los amantes del rock progresivo, Tool debutará en Guadalajara con un esperado concierto el 18 de marzo en Calle 2, mientras que el 27 de marzo, Miguel Bosé volverá a los escenarios tapatíos con su gira “Importante Tour”, en el Auditorio Telmex.

El reggaetón también tendrá su espacio en la ciudad. Don Omar llegará con su “Back to Reggaetón Tour” el 28 de marzo, prometiendo un recorrido por sus mayores éxitos en Calle 2. Al día siguiente, el 29 de marzo, Alejandro Fernández rendirá homenaje a su padre con la gira “De Rey a Rey”, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Además, la cantautora colombiana Shakira se presentará el 16 y 17 de marzo, en el Estadio Akron como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, con boletaje agotados para ambas fechas.

Por su parte, Rüfüs Du Sol traerá su música electrónica al Estadio 3 de Marzo el 12 de marzo, como parte de su gira mundial “Inhale / Exhale”.

Don Omar se presentará este 28 de marzo en Calle 2 para desatar toda su potencia reggaetonera. ESPECIAL

Martes Musicales: un recorrido por distintos géneros

La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, ofrecerá el ciclo Martes Musicales en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen.

El 11 de marzo, el Sexteto The Gallos interpretará clásicos del jazz, incluyendo “Fly Me to the Moon” y “New York, New York”, además de un homenaje a Ennio Morricone con “The Good, the Bad and the Ugly”.

El 18 de marzo, Cuauhtémoc García (flauta) y José Guadalupe López (guitarra) presentarán un repertorio de piezas clásicas como la Sonata y Polonesa Op.2 de Niccolò Paganini y la Fantasía Brillante, basada en la ópera Carmen de Bizet.

El ciclo cerrará el 25 de marzo con el Coro de Infantes de la Catedral de Guadalajara, dirigido por Aurelio Martínez Corona, quienes interpretarán obras de Vivaldi, Bach, Debussy y Händel, culminando con el Tango a Álvaro Bitrán de Eugenio Toussaint.

Literatura y reflexión

Diversos eventos musicales, literarios y pictóricos se realizarán en Guadalajara en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover la sororidad, la inclusión y el empoderamiento femenino.

Como parte de estas actividades, los Miércoles Literarios del 12, 19 y 26 de marzo contarán con la participación de autoras jaliscienses en el Ágora del Ex Convento del Carmen, donde compartirán sus obras con el público a partir de las 19:00 horas.

CT