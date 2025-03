Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de marzo de 2025

Aries

Un amor del pasado podría intentar volver a tu vida, pero probablemente solo lo haga porque necesita tu ayuda. Es momento de cerrar esa puerta y no permitir que te cause más molestias. Evita apresurarte y tomar decisiones impulsivas, y no dejes que los demás te manipulen. Tómate tu tiempo, analiza qué es lo mejor para ti y no lo que otros esperan de ti. Ten cuidado con una persona que está por aparecer en tu vida, ya que podría hacerte sufrir. Si estás soltero o soltera, no te angusties; disfruta el momento porque pronto llegará alguien que te ofrecerá todo lo que hoy te falta.

Tauro

Es un momento para reflexionar y entender por qué algunas cosas no salieron como esperabas. No busques excusas para evitar hacer lo que te corresponde, enfócate en tu objetivo y avanza hacia él sin que nadie te frene, ya que estás cerca de alcanzar tu meta. Aunque te frustre que las cosas no sucedan rápidamente, recuerda que todo llega a su debido tiempo. Ten cuidado con mentiras y engaños de compañeros de trabajo o amistades cercanas, ya que podrían causarte un problema serio que afecte tu reputación.

Géminis

No te sobrecargues de estrés, espera el momento adecuado para que tus proyectos maduren y se consoliden. Presta atención a tu entorno y reflexiona sobre esos sueños no cumplidos que dejaste en el olvido. Tal vez no fuiste lo que esa persona esperaba en su vida, o quizás eras más de lo que necesitaba, ya que estaba acostumbrado a lo negativo. Es hora de un cambio en tu rutina, ya que hacer siempre lo mismo contribuye a tu bipolaridad y a esos cambios repentinos de ánimo.

Cáncer

Tiendes a frustrarte cuando algo no sale bien a la primera, pero el verdadero éxito estará en la cantidad de veces que lo intentes, ya que mejorarás poco a poco. No te pongas mal si la persona que te interesa no te busca ni hace nada por estar contigo; aprende a no depender de nadie y a tomar el control de tu vida, porque solo a ti te corresponde. Un comentario de personas envidiosas podría hacer que reacciones de manera negativa, llevándote a tomar decisiones impulsivas. Si estás en una relación, prepárate para una discusión debido a malentendidos o problemas del pasado. Ten cuidado con caídas o choques, y busca siempre hablar las cosas de frente, sin guardarte nada, recordando que tienes la capacidad de expresarte sin filtro.

Leo

Muchos de tus sueños se harán realidad, ya que las energías del universo están en movimiento y trabajarán a tu favor. Podrías enfrentar problemas gástricos e insomnio. Recuerda que la vida tiene altibajos, pero es cuando aprendes a disfrutar tanto de tus éxitos como de tus fracasos cuando realmente encuentras el sentido de la vida y alcanzas la verdadera felicidad. Si tu pareja ha estado actuando de manera misteriosa, presta atención, ya que ese misterio podría tener una razón, hay una persona de piel clara que está rondándola.

Virgo

Podrías acabar siendo víctima de tus propias palabras, así que evita hacer promesas que no puedas cumplir. No cambies tu forma de ser o pensar solo para agradar a los demás; quienes te acepten lo harán tal como eres. Tu perspectiva de la vida ha cambiado considerablemente, ya no eres la persona ingenua que confiaba en todos, has madurado mucho y esa es la clave para no repetir los mismos errores del pasado. Es hora de que te pongas en marcha y definas hacia dónde te diriges antes de cometer más equivocaciones.

Libra

Se avecina un problema o discusión en la familia que podría sacarte de tus casillas. Deja de vivir anclado en los errores y no te sientas culpable por cosas que no cometiste. Ten cuidado con hacer compras impulsivas, ya que podrías incurrir en gastos innecesarios que te generen preocupaciones. En estos días, aparecerá una persona de un lugar lejano que te transmitirá mucha paz desde la distancia, y sin darte cuenta, podría empezar a conquistar tu corazón. Podrías comenzar un romance en este período, pero se presentarán algunas discusiones y desconfianza.

Escorpio

Una noticia relacionada con amores del pasado está por llegar. La vida te traerá nuevas oportunidades en diversos aspectos, pero será necesario que seas muy astuto para aprovechar todo lo que está a tu alcance. Se avecinan momentos importantes, así que deja de ser tan desconfiado con las personas que siempre han estado a tu lado y te han brindado apoyo, tanto moral como económico. Si estás en una relación, se prevén cambios que podrían generar distanciamiento debido a cuestiones de trabajo o familiares.

Sagitario

Ten cuidado con un chisme en la familia que podría afectarte. Existe la posibilidad de un encuentro casual con una ex amistad; no intentes dañarla, solo observa, sonríe y guarda silencio, demostrándole que estás mejor que nunca y que tu vida sigue adelante a pesar de su traición. Aléjate de exparejas, ya que se vislumbran intenciones de venganza hacia ti; evita darles espacio para responder, ya que eso podría convertirse en un conflicto interminable. Recuerda que ahora no estás para desperdiciar energía, especialmente con personas que no aportan nada positivo a tu vida.

Capricornio

No seas tan controlador o controladora con tu pareja, si la tienes; aprende a darle su espacio y respetar su libertad. Pronto conocerás a alguien o te darás cuenta de la cercanía de una persona con la que podrías iniciar una relación muy estable. Dios te llenará de amor y te enviará señales importantes para tu crecimiento. Ten mucho cuidado con intentar aparentar lo que no eres, ya que podrías decepcionar a personas importantes en tu vida. Es momento de cambiar esos pensamientos negativos.

Acuario

No tengas miedo a lo desconocido ni a los desafíos, ya que son precisamente lo que necesitas para mejorar tu situación financiera. Deja que la gente hable, eso solo significa que estás creciendo y avanzando. Se acercan noticias de una expareja. Podrías sentir la necesidad de hablar con una amistad para desahogarte, ya que tienes muchos asuntos del pasado que te están impidiendo avanzar y te afectan emocionalmente. No descuides tu dieta ni el ejercicio, ya que estás en una etapa en la que podrías estar ganando peso, y solo con una buena alimentación y rutina de ejercicio podrás alcanzar tu peso ideal. Existe la posibilidad de un acercamiento físico con alguien que apenas conoces.

Piscis

La vida te pondrá ante una situación complicada que te hará valorar lo que realmente importa. Deja de enfocarte en quien se fue y no regresó, porque la vida te traerá nuevas oportunidades en el amor para que las aproveches. Se acercan oportunidades de viaje y recibirás visitas de familiares desde el extranjero. Ten cuidado con noticias sobre dinero, ya que no serán del todo positivas para ti. No te culpes por errores que no cometiste ni dejes que te manipulen; tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar.

