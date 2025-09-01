Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de septiembre de 2025

Aries

Aries, si tu relación se siente más como un combate que como amor, tal vez ya sea hora de cuestionarte si vale la pena seguir gastando energía ahí. Este septiembre evita peleas que no llevan a nada; mejor enfoca tu tiempo en lo que realmente te haga crecer.

Tauro

Tauro, septiembre te trae cambios que te harán reflexionar de golpe. Podría aparecer una nueva oportunidad laboral o incluso un movimiento de casa que te haga replantearte muchas cosas. Pero ojo, también hay personas envidiosas rondando, listas para complicarte la vida.

Géminis

Géminis, este mes se abren puertas, pero cuidado con querer tomarlo todo: si te dispersas, terminarás más enredado que hilo con gato. Llegan oportunidades económicas y amorosas, pero no busques cariño en cualquier lugar; ámate lo suficiente para no conformarte con migajas.

Cáncer

Cáncer, septiembre comienza con conflictos, especialmente si tienes pareja, y todo por alguien que intenta interferir. Mantente firme y no dejes que terceros se metan en lo tuyo. Las noticias inesperadas podrían sorprenderte, pero recuerda que lo que no te rompe, te hace más fuerte.

Leo

Leo, se acercan viajes y romances pasajeros, pero cuidado: lo de “solo un poquito” podría terminar clavándote el corazón donde no debes. No pongas tus emociones donde solo había diversión, o luego la tristeza será inevitable.

Virgo

Virgo, no esperes amor en lugares donde sembraste indiferencia o conflictos; solo crecerán espinas. Las dificultades que enfrentaste te hicieron más fuerte, así que deja de lamentarte y siéntete orgulloso de todo lo que has vivido hasta este septiembre de 2025.

Libra

Libra, no pidas lo que tú mismo no das, porque la vida funciona como un intercambio: si no ofreces, nadie te va a corresponder. Este mes llegan proyectos y sueños, pero algunos podrían frustrarse por personas negativas. No pierdas energía aconsejando a quien no quiere cambiar: es como enseñar a volar a un guajolote.

Escorpio

Escorpio, septiembre llega cargado de pasión. Podrían surgir amores fugaces que aceleren tu corazón, y tal vez un viaje con alguien que ya ronda tu mente. Solo no confundas deseo con amor eterno. En lo laboral también habrá cambios, con nuevos compañeros que dejarán huella.

Sagitario

Sagitario, septiembre trae oportunidades valiosas, sobre todo en negocios. No temas arriesgarte si la recompensa lo vale, pero cuidado con los chismes en el trabajo o vecinos entrometidos. Tu economía mejora y te sentirás más estable, pero deja la flojera atrás: muchas veces tú mismo te pones obstáculos.

Capricornio

Capricornio, septiembre te recomienda cuidar tu alimentación para evitar problemas digestivos o subir de peso. También evita creer en rumores, porque solo te distraen. Recuerda: preocúpate cuando ya nadie hable de ti, eso significa que has dejado de importar en la vida de los demás.

Acuario

Acuario, este mes la ansiedad puede ponerte al límite, pero respira y confía en Dios mientras haces tu parte. Un familiar necesitará de tu apoyo pronto, así que prepárate para estar presente y ayudar.

Piscis

Piscis, cuidado con la rutina, porque puede desgastar más que los conflictos. Si tienes pareja, innoven para no dejar que la monotonía los separe. Y si estás soltero, ojo: podría aparecer un romance en redes que empiece con un “like” y termine en un encuentro real.

