Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de agosto

Aries

Es hora de enfocar tu energía en ese sueño y objetivo que tienes en mente. No te dejes influenciar por romances pasados que intentarán perjudicarte con chismes. Se avecinan días en los que te sentirás muy nostálgico y desmotivado, pero debes dejar de lado esas tristezas y recordar que la vida es ahora y no se repetirá. Es momento de deshacerte de cosas innecesarias en tu hogar, ya que pueden acumular energías negativas que frenan tu crecimiento.

Ten cuidado con cambios repentinos en tu dieta que podrían causarte malestares estomacales y llevarte al hospital. El amor ha dejado de ser esencial en tu vida; es preferible vivir con la soledad que con alguien que no te aporta nada positivo. La vida es corta y te brindará muchas oportunidades en diversas áreas, pero debes ser astuto, ya que habrá personas envidiosas a tu alrededor. Presta atención a problemas respiratorios que podrían surgir y cuida de no perder objetos ni sufrir caídas. Los números de la suerte son 25, 56 y 79.

Tauro

Es importante que comprendas que no estás aquí para complacer a los demás, sino para ser complacido. Habrá cambios inesperados en el ámbito amoroso que te dejarán una buena impresión en todos los sentidos. Presta atención a un familiar que podría enfermarse y necesitará mucho de tu apoyo. También es posible que un amigo enfrente problemas de salud, pero todo estará bien, así que no te preocupes demasiado.

Es momento de dejar de procrastinar y actuar con decisión. El amor no se encuentra ya listo, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien construirlo y hacerlo crecer. Si tienes pareja, una discusión relacionada con dinero o asuntos familiares podría generar un problema significativo.

Una amistad podría acudir a ti para compartir sus problemas; si no sabes cómo ayudar, evita dar falsas esperanzas. Mantén una actitud firme frente a quienes intenten dañarte o manipularte; no permitas que nadie te haga sentir mal. El amor a distancia puede fortalecerse, y hay posibilidades de reencuentros con familiares. Los números de la suerte para hoy son 28, 47 y 89.

Géminis

Se avecinan muchos cambios que te ayudarán a superar la situación financiera en la que te encuentras actualmente. No te dejes influenciar por chismes que buscan sacarte de tu zona de confort y causarte problemas. Evita dejarte seducir por un amor del pasado que intentará hablarte bonito para atraer tu atención.

No temas a los cambios; arriesgarte es la única forma de transformar lo ordinario en algo excepcional. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que tienen solución y que pronto pasarán. Un viaje puede ser cancelado debido a falta de presupuesto e interés por parte tuya y de tus amigos. No te dejes abatir por nadie ni guardes resentimientos; es tiempo de vivir y disfrutar sin amargarte.

Es posible que sientas tristeza al recordar a alguien que ya no está a tu lado. Deja de lado las tonterías y enfócate en tu vida; no es momento de tomar represalias. La vida se encargará de hacer justicia y de poner a cada quien en su lugar. Actúa con determinación y no te dejes llevar por situaciones que solo te debiliten. Tienes el poder para conseguir lo que deseas, pero no te quedes esperando que los demás sean como tú. Los números de la suerte para hoy son 23, 45 y 78.

Cáncer

Recuerda que las personas que realmente merecen estar a tu lado son aquellas que te han apoyado en tus peores momentos. Mantente alerta ante posibles traiciones, ya que estás generando envidias y algunas amistades cercanas no te ven con buenos ojos.

Aparecerán noticias favorables relacionadas con tu trabajo, así que no temas a nuevas oportunidades en proyectos, ya que podrían ser clave para mejorar tus ingresos. Si tienes dudas sobre la persona que amas, investiga y aclara tus inquietudes antes de que se conviertan en un problema mayor.

Se avecinan días de mucha reflexión, aunque te sentirás triste al recordar a alguien que se ha ido. Hay una amistad que muestra un gran interés en ti, pero tu desconfianza te impide avanzar. Ten cuidado con golpes y caídas, ya que podrían llevarte al hospital.

Recibirás una noticia que te hará replantear tu percepción sobre una persona, revelando verdades que antes no querías aceptar. A pesar de las decepciones, serás capaz de aceptar la realidad. Actúa con determinación para concretar tus metas y esfuerzos. Puede que estés algo pensativo respecto a alguien que te muestra interés en algunos momentos y se aleja en otros. Los números de la suerte para hoy son 19, 34 y 56.

Leo

Una racha muy positiva está por llegar a tu vida, y el dinero comenzará a fluir de diversas maneras. Aprovecha esta oportunidad para saldar deudas y resolver situaciones que te tenían agobiado. Si tienes pareja, es crucial que no la descuides, ya que hay personas que podrían intentar interponerse. A veces, prestas más atención a otras personas que a quienes realmente importan.

Con el fin de julio, deberás concentrarte en tu salud durante agosto. Tienes un negocio en mente que aún no se ha concretado; estás en una etapa clave y, si te esfuerzas, podrías lograr algo muy beneficioso que te proporcionará grandes ganancias.

No escondas tus sentimientos de quienes te muestran los suyos. Aprende a ser más abierto para no perder lo que más valoras. Tendrás la oportunidad de viajar, aunque también se cancelará una salida que planeabas con una amistad.

Te podría surgir una oportunidad para entrar en un triángulo amoroso. Evita involucrarte en estas complicaciones, ya que solo te afectarán emocionalmente y podrías terminar en una situación difícil. Mantente alerta a las posibles traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo, ya que podrían ponerte obstáculos para alcanzar tus metas. Los números de la suerte para hoy son 16, 35 y 56.

Virgo

Es el momento de cambiar de planes y enfocarte en lo que realmente aporta valor a tu vida. Ya no debes perder el tiempo en cosas sin importancia. Si tienes pareja, enfrentarán situaciones que los unirán más y podrían surgir noticias de embarazos en la familia.

Deja de preocuparte por cosas que probablemente nunca sucederán. Mantén los pies en la tierra y concédele importancia a tu presente, o de lo contrario, solo dejarás pasar el tiempo. Protege tus espaldas de una persona que podría intentar perjudicarte de diversas maneras. Además, ten cuidado con robos y pérdida de objetos, ya que podrían ocurrir durante el fin de semana.

Es posible que surjan conflictos o discusiones familiares. No te alteres y evita opinar si no estás al tanto de la situación. No descuides tu bienestar emocional y asegúrate de mantener un equilibrio en tu vida, especialmente reduciendo excesos relacionados con alcohol o desvelos. En el ámbito amoroso, hay muchas oportunidades, pero tu complejidad puede estar bloqueando la felicidad que podrías tener. A veces exiges más de lo que realmente te corresponde. Los números de la suerte para hoy son 12, 24 y 36.

Libra

Se avecinan oportunidades para mejorar tu situación financiera, pero es crucial que tengas paciencia y evites gastar dinero en cosas innecesarias. Podrías enfrentar un cambio en tu trabajo o recibir una oferta para un nuevo empleo que te ofrecerá mejores ingresos. No dejes tu trabajo actual hasta que tengas el nuevo asegurado.

Prepárate para cambios positivos en el ámbito económico, pero asegúrate de no malgastar tu dinero en cosas que no necesitas. Aunque has tenido oportunidades de crecimiento, tiendes a gastar el dinero que llega rápidamente. Es momento de apartar a las personas envidiosas que solo critican y no contribuyen en nada; no te preocupes por ellas.

El pasado podría regresar, pero no será de forma positiva. Mantente alerta para evitar problemas. Además, prepárate para recibir críticas de personas que te han envidiado durante un tiempo. No te culpes por errores que no cometiste. Tómate el tiempo para reflexionar y perdonarte a ti mismo por cualquier fallo. Tiendes a ser muy duro contigo mismo, y eso ha impedido que concretes muchos de tus sueños y metas. Los números de la suerte para hoy son 32, 45 y 78.

Escorpión

No dejes que tu enojo te controle; en los próximos días, alguien intentará sacarte de tus casillas y podrías buscar vengarte. Mantén la calma y ten paciencia, ya que todos recibirán lo que merecen. Es un buen momento para reflexionar sobre tu vida y hacia dónde te diriges, ya que podrías sentirte perdido. Establece metas claras y no permitas que nadie te limite en lo que quieres, buscas o deseas.

Ten cuidado con lo que pides, ya que el universo podría traerte a alguien del pasado. También aparecerán relaciones prohibidas; aléjate de ellas, respeta lo que no es tuyo y aprende a respetarte a ti mismo. Recuerda que no estás aquí para ser el postre de nadie.

Si tienes pareja, se avecinan cambios importantes que fortalecerán la relación. Una situación hará que el amor entre ustedes crezca mucho. Es posible que empieces a alejarte de personas que te dañaron en el pasado y a quienes te costaba soltar. Prepárate para cambios en tu estado de ánimo que podrían llevarte a una etapa complicada; trata de no darles demasiada importancia para evitar una posible depresión.

Además, cuídate de posibles traiciones en el ámbito laboral. Los números de la suerte para hoy son 29, 36 y 55.

Sagitario

Ten cuidado con enfocarte en problemas y conflictos que no te llevan a ningún lado y solo te generan estrés. Podrías tener un conflicto con una amistad debido a chismes que se estén diciendo sobre ti; no les prestes atención y no dejes que te afecten. Evita ser demasiado crítico con quienes te rodean, ya que podrías tener dificultades para disculparte si te hacen una mala cara. Asegúrate de establecer límites claros desde el principio para evitar que te tomen de quien se deja.

La vida te presenta muchas oportunidades de crecimiento, especialmente en el ámbito laboral y amoroso. Si deseas tener una relación estable, es momento de actuar con decisión. Deja de tropezar con las mismas piedras y cambia una rutina que está afectando tanto tu vida como la de tu pareja, si tienes una. Suelta lo que te hace daño, no sigas haciéndote más daño y evita martirizarte.

No permitas que cambios repentinos en el amor te desvíen de tu camino. También, se presentan varias oportunidades para viajar, y estas comenzarán a concretarse en aproximadamente un mes. Los números de la suerte para hoy son 27, 48 y 89.

Capricornio

Es hora de ajustar tu perspectiva y adoptar una actitud más positiva hacia lo que ocurre a tu alrededor. Tendrás buena suerte en juegos de azar y es probable que recibas visitas del extranjero. Se avecinan cambios positivos, ya que un amor de tierras lejanas está pensando mucho en ti y te tiene muy presente.

Recuerda que todo tiene un motivo, y los errores del pasado pueden tener un costo alto. Ten cuidado con tus acciones y palabras, ya que lo que des al universo eventualmente regresará a ti. También se aproxima la separación de una pareja de amigos que han estado juntos durante mucho tiempo.

Presta atención a lo que dices, ya que podrías usar secretos para herir a personas que te traicionarán en los próximos días. Aunque siempre habrá obstáculos en tu camino, si te detienes a pelear con cada uno, no lograrás tus objetivos. Aprende a no confiar en quienes solo te buscan cuando te necesitan; no vale la pena perder tiempo con personas que no te valoran. Evita dejarte influenciar por chismes familiares que podrían afectarte negativamente.

Tienes la oportunidad de realizar cambios en tu hogar o vehículo. Los números de la suerte para hoy son 23, 34 y 67.

Acuario

No te dejes llevar por chismes de otras personas, cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Hay una persona de tu pasado que te ha estado pensando mucho y que en próximos días sabrás de quién se trata. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías lastimar con tus palabras a un familiar. Estarás madurando mucho, sin duda alguna ya no eres el mismo o la misma de antes, es importante que ya sientes cabeza y te dejes de fregaderas, la vida es bella, pero tú te la complicas mucho en otras tonterías. Chisme familiar se presentará en próximas fechas, no te dejes manipular por una amistad, quiere sacar información de ti.

Dinero muy bueno que regresa a tus manos de ciertas perdidas que tuviste en tu pasado. Sale a la luz un chisme o comentario que podría involucrar tu persona o la de miembro de tu familia. Tu familia siempre será tu talón de Aquiles, ten cuidado con sobreprotegerlo. No te permitas caer ni fracasar por nadie, tienes vida y con eso podrás lograr todo lo que te propongas, el problema es que te dejas caer por cualquier tontería. Ten cuidado con una amistad cercana la cual pudiera meterte en problemas. Te va llegar un ofrecimiento laboral que va mejorar el área de los dineros y sobre todo de tu cartera. Números de la suerte 13, 27 y 56.

Piscis

Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos y comienza a trabajar en los tuyos que son bastantes y los has hecho a un lado. Te viene la oportunidad de realizar un viaje que deberás de planear con mucho cuidado para evitar gastos innecesarios. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece.

Ten cuidado con lo que saldrá de tu boca en lo que queda de esta semana pues podrías perder a quien de verdad importa. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas.

Si bien es cierto que en tu pasado te fue de la fregada también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escoger. No permitas que amores del pasado regresen a tu presente pues sólo traerán problemas, vive tu presente y disfruta las oportunidades que van llegando a tu vida. Números de la suerte 24, 45 y 78.

Con información de Nana Calistar

EE