Aries

Ya no es momento de llorar por quien no supo quedarse. El amor no se mendiga ni se espera eternamente. Es tiempo de retomar tu poder personal y recordar lo mucho que vales. Si no te eliges tú primero, nadie lo hará de forma auténtica. Cierra esa puerta que solo trae nostalgia y prepárate para abrir otra que traiga paz.

Tauro

Deja de insistir en relaciones rotas. Si alguien no cuida lo que tienen contigo, no lo remiendes tú. Mereces un amor que no duela, que no desgaste, que no tengas que justificar. Aunque esta semana las emociones estén bajas, recuerda lo lejos que has llegado desde esa herida que tanto te costó sanar.

Géminis

No todo reencuentro es sincero. Hay personas que regresan no por amor, sino por costumbre o ego. No te confundas con gestos bonitos si vienen de quien te rompió antes. Cuida tu corazón y no entregues lo mejor de ti a quien ya mostró que no sabe cuidarlo. Mereces algo nuevo y sin dobleces.

Cáncer

Deja atrás amores que no se atrevieron a quedarse. Este nuevo ciclo en tu vida necesita espacio para alguien que te quiera con calma, sin prisas ni juegos. No aceptes menos de lo que sabes que mereces. El amor verdadero no te da ansiedad, te da paz.

Leo

Estás absorbiendo emociones que ni siquiera son tuyas. No dejes que los dramas amorosos ajenos afecten tu visión del amor. Si tu relación está atravesando un malentendido, es momento de dialogar con madurez. Y si estás soltero, cuidado con idealizar a quien apenas conoces.

Virgo

Tú sabes cuándo algo ya no da para más. Aunque duela, soltar también es amor propio. Basta de promesas sin acción y de historias a medias. Estás en una etapa en la que necesitas claridad emocional, no enredos ni amores tibios. Cierra capítulos que solo te retrasan.

Libra

No todos los afectos son genuinos. Esta semana te toca poner filtros al corazón y elegir mejor a quién dejas entrar. Protégete del cariño disfrazado de interés. A veces, el amor propio consiste en decir “no” a lo que no se siente recíproco, aunque parezca dulce por fuera.

Escorpión

No confundas compañía con amor. Estás en un punto donde lo emocional requiere limpieza profunda. Alguien podría acercarse con dobles intenciones, y tú necesitas estar alerta. Ámate tanto que no aceptes amores que te hacen dudar de ti mismo. La seguridad que buscas en otros, empieza en ti.

Sagitario

Tus palabras tienen poder: úsalas para construir vínculos, no para sabotearlos. El amor necesita paciencia y presencia, no impulsos desmedidos. Esta semana podrías sentirte tentado a soltar lo que apenas comienza. No lo arruines por miedo a quedarte demasiado.

Capricornio

En el amor, ya no estás para cargar con todo. Si estás dando el 100 y apenas recibes un 30, es momento de sentarte a hablar… o de marcharte con dignidad. Mereces una historia en la que tú también te sientas elegido. Y si llega alguien nuevo, no cierres la puerta por temor a repetir el pasado.

Acuario

Hay atracciones que solo confunden. Esta semana podrías sentirte enganchado con alguien que no tiene intenciones claras. No ignores las señales: el amor que sana no se esconde ni juega con tus emociones. Protege tu corazón antes de abrirlo de nuevo.

Piscis

El amor no debe doler cada vez que respiras. Si alguien que aprecias te confiesa algo que te remueve, obsérvalo como un llamado a sanar. Estás repitiendo ciclos afectivos que ya conoces. No te engañes: si duele igual que antes, no es distinto. Rompe el patrón, elige diferente.

Con información de Nana Calistar.

EE