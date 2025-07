Nana Calistar: Horóscopos para HOY 5 de julio de 2025

Aries

Ya no estás para quedarte lamentando lo que no fue. Es tiempo de levantarte, sacudir el polvo y volver a brillar. Las pruebas que vienen no son castigo, son empujones para recordarte la fuerza que llevas dentro. Si tú no confías en ti, nadie lo hará. Deja de mirar atrás y empieza a recuperar tu energía.

Tauro

No te desgastes tratando de mantener vínculos que ya están rotos. Si alguien no te valora, no lo salves a costa de tu paz. Vienen días en los que te sentirás emocionalmente bajoneado, pero recuerda todo lo que has sanado. No retrocedas. Ahora más que nunca necesitas aprender a poner límites sanos.

Géminis

Ten cuidado con los regresos disfrazados de nostalgia. No todo el que vuelve lo hace por cariño; algunos solo quieren saber si aún estás disponible. También podrías estar más disperso de lo normal, lo cual aumenta la posibilidad de accidentes. Tus emociones subirán y bajarán, pero eso te permitirá soltar lo viejo y abrir la puerta a nuevas oportunidades.

Cáncer

Llegó la hora de cerrar ciclos laborales o personales. Esta etapa te permite empezar de nuevo con más claridad y autoestima. No te conformes con migajas afectivas. El día que sueltes la ansiedad por el futuro y te enfoques en el presente, empezarás a sentirte verdaderamente en paz.

Leo

Evita involucrarte en asuntos que no te competen, porque podrías acabar envuelto en un problema ajeno. Estás cargando con temas familiares o de amistades que te desgastan sin darte nada a cambio. Algunos malentendidos recientes podrían estar afectando tu imagen, así que es buen momento para corregir el rumbo.

Virgo

Tienes el potencial, pero eres tú mismo quien se pone el pie. Deja de autosabotearte con dudas y excusas. Es momento de tomar decisiones claras y liberarte de promesas que nunca llegan a nada. No sigas dándole energía a situaciones estancadas. Es ahora o nunca.

Libra

No todos los que sonríen son aliados. Algunos solo están esperando el momento para verte caer. La vida te pondrá frente a situaciones que te obligarán a priorizarte. No es egoísmo poner tu paz por encima de las expectativas ajenas. Es amor propio y madurez emocional.

Escorpión

No confundas afecto con conveniencia. Hay quienes se acercan solo para ver en qué momento clavar el golpe. Tienes proyectos importantes en puerta y es el momento de ir con todo. Invierte en ti, en tu imagen y en tu seguridad. Si no te quieres tú, terminarás mendigando amor donde no hay.

Sagitario

Controla lo que dices y a quién se lo dices. Estás en un momento delicado donde una palabra mal colocada puede traerte problemas. Además, la impaciencia puede sabotear tus esfuerzos. Aprende a trabajar con constancia en lugar de esperar resultados inmediatos. El camino a tus metas requiere enfoque y disciplina.

Capricornio

Un viaje viene en camino, ideal para aclarar tu mente y salir de la rutina. También podrías retomar estudios o compromisos que habías dejado de lado. En el amor, exige reciprocidad. Si tú estás dando todo y del otro lado no hay respuesta, es hora de cuestionar si vale la pena seguir ahí.

Acuario

No sigas enganchándote con personas que ni intención tienen de ayudarte a sanar. Vienen encuentros intensos, pero no todos traerán claridad. Podrías vivir situaciones confusas con alguien que, aunque te atrae, no tiene buenas intenciones. Mantente alerta y cuida tus emociones.

Piscis

Una confesión inesperada por parte de un amigo te hará ver con otros ojos tu situación actual. Tienes la costumbre de caer en dinámicas que ya sabes que no funcionan. No te sorprendas si vuelven a herirte: a veces te aferras a lo que te lastima solo por miedo a estar solo. Es momento de romper ese ciclo.

Con información de Nana Calistar.

