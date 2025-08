Aries

Tú sabes lo que vales… entonces, ¿por qué sigues esperando que alguien te lo reconfirme? En el amor, necesitas dejar de buscar aprobación y empezar a elegir desde la seguridad. Viene una etapa donde tu intuición te va a decir claramente quién sí y quién no. Escucha tu corazón sin tanto ruido mental.

Tauro

Hay alguien que te mueve más de lo que quisieras admitir. No te quedes en la duda o el miedo al rechazo. Si sientes algo real, da un paso al frente. A veces el amor se encuentra justo donde te atreves a dejar el orgullo atrás. Y si no te corresponden, te irás con la frente en alto y el corazón libre.

Géminis

Puede que estés confundido sobre lo que quieres, pero el amor viene a ponerte en el camino correcto. Ya sea con alguien nuevo o con alguien que regresa, prepárate para un reencuentro con lo que realmente necesitas sentir. No lo cuestiones tanto, déjate sorprender.

Cáncer

Hay ternura en tu relación, pero también inseguridad. Si te cuesta confiar, pregúntate si es por lo que ves o por lo que temes. El amor no se construye desde la sospecha, sino desde la entrega honesta. Aprende a comunicar lo que sientes antes de dejar que los celos hablen por ti.

Leo

Una noticia sentimental se aproxima en tu entorno cercano, y aunque no sea directamente sobre ti, te hará reflexionar sobre lo que tú estás viviendo. Es momento de mostrar tu lado más leal y comprometido en tus vínculos. El amor necesita presencia, no solo palabras.

Virgo

Alguien con una energía muy distinta a la tuya puede tocar tu corazón. Será alguien que no viene a desordenarte la vida, sino a enseñarte nuevas formas de sentir. Ábrete, pero sin perder tu centro. El amor que te espera no es perfecto, pero sí sincero.

Libra

Tu carácter a veces se convierte en un muro que impide que el amor fluya. Si últimamente has estado más frío o distante, es hora de preguntarte por qué. Hay personas que te quieren de verdad, pero necesitan sentir que también estás dispuesto a ceder, escuchar y sanar.

Escorpión

El amor te pondrá a prueba. Puede que vivas una situación inesperada que remueva emociones profundas. Pero de eso se trata: de sentir, procesar y salir fortalecido. También se abre una ventana a encuentros intensos. Tú decides si solo quieres sentir o también construir.

Sagitario

Haz una pausa. ¿Estás en una relación solo por costumbre o estás esperando que algo mágico pase sin moverte? El amor verdadero no se encuentra mientras repites viejos patrones. Es hora de abrir el corazón con más conciencia y menos prisa.

Capricornio

Si el amor se ha sentido agotador últimamente, revisa cuánto has dado sin recibir lo mismo. No tienes que cargar con todo. Mereces un amor que también cuide de ti, que te abrace cuando no puedes más y que no te pida que siempre estés fuerte. Sé vulnerable… es necesario.

Acuario

Un mensaje, una coincidencia o un reencuentro puede abrir de nuevo la puerta al amor. No te cierres a la posibilidad solo porque en el pasado algo no funcionó. Hay alguien que puede llegar con la ligereza que necesitas, sin dramas, solo con ganas reales de compartir.

Piscis

Se viene una etapa poderosa para el amor. Si tienes pareja, pueden sanar heridas que antes parecían imposibles de tocar. Y si estás solo, alguien llegará a tocar tu alma justo donde más necesitabas ser visto. Pero para que el amor crezca, debes dejar de competir en orgullo. No ganan los que no ceden… ganan los que se atreven a amar sin miedo.

Con información de Nana Calistar.

EE