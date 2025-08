Walter Mercado: Horóscopos para HOY 5 de agosto

ARIES

Las energías planetarias te impulsan a retomar un proyecto que habías dejado en pausa. Hoy es el día ideal para poner en marcha tus ideas con valentía, sin miedo al qué dirán. La comunicación se vuelve clave: expresa lo que sientes, pero con diplomacia. Recibirás señales claras de personas que realmente te apoyan. No ignores tu intuición.

TAURO

Tu enfoque estará en asuntos económicos y patrimoniales. Lo que siembres hoy dará frutos en las próximas semanas, pero debes actuar con estrategia y no desde la ansiedad. Alguien cercano podría necesitar tu consejo o respaldo. Hoy tu estabilidad será faro para otros, pero no descuides tu bienestar emocional.

GÉMINIS

El universo te llama a elegir entre lo superficial y lo profundo. Relaciones que antes eran ligeras podrían pedirte más compromiso, y es momento de decidir qué lugar ocupan en tu vida. Cuida tu energía y no la entregues a quien no sabe valorarla. Una conversación reveladora podría cambiar tu perspectiva sobre un asunto del pasado.

CÁNCER

Estás en un periodo de transformación interna. Este día podrías sentirte más sensible de lo habitual, y eso está bien: tus emociones son brújula, no obstáculo. Canaliza esa sensibilidad en algo creativo. El perdón —a ti y a otros— puede liberarte de cargas que ya no te pertenecen.

LEO

El Sol, tu regente, sigue iluminando tu camino con intensidad. Hoy tendrás claridad sobre tus próximos pasos, especialmente en temas personales. No es momento de conformarte, sino de avanzar con la frente en alto. Lo que decidas ahora marcará una nueva etapa. Alguien podría admirar en silencio tu fortaleza; sé receptivo a ese afecto.

VIRGO

Tendrás la mente afilada para resolver asuntos complejos. Aprovecha este día para cerrar ciclos que te han quitado paz. Estás en proceso de limpiar tu entorno físico y emocional. Tu necesidad de orden encontrará una vía positiva si dejas espacio para lo inesperado. Confía: no todo debe estar bajo tu control.

LIBRA

Un equilibrio más profundo entre tu vida personal y profesional se vuelve urgente. Hoy podrías enfrentar una decisión que te obligue a mirar hacia adentro. ¿Estás dando demasiado y recibiendo poco? Rompe con la rutina si te ahoga, y permite que nuevas experiencias te encuentren. El amor propio será tu mejor guía.

ESCORPIO

Tus emociones se intensifican y te conectan con verdades que habías evitado mirar. Este es un momento para dejar ir obsesiones y permitirte renacer. Las relaciones se transforman, y aunque duela, hay una liberación que viene con ello. La pasión —ya sea por una causa, persona o idea— será tu motor.

SAGITARIO

Sientes el llamado de la aventura, pero antes de partir, revisa tus intenciones. Hoy es día para planear con visión, no para actuar impulsivamente. Una propuesta interesante podría surgir, pero requerirá madurez para ser aprovechada. Tu espíritu libre brilla, pero necesita dirección para no dispersarse.

CAPRICORNIO

Hoy los astros te empujan a soltar el exceso de responsabilidad que llevas sobre tus hombros. No tienes que hacerlo todo ni demostrar nada a nadie. Permítete confiar en quienes te rodean. Un gesto de humildad abrirá puertas donde antes solo veías paredes. El trabajo interno será más valioso que cualquier logro externo.

ACUARIO

El día se presenta ideal para innovar y romper esquemas. Tu mente vuela alto, pero necesitas conectar más con lo tangible. Una amistad o contacto inesperado puede traerte inspiración para un nuevo proyecto. No subestimes el poder de tus ideas: el mundo necesita tu visión única. Hoy podrías sembrar algo que cambie tu destino.

PISCIS

Las aguas emocionales en las que habitas hoy se vuelven más claras. Verás con mayor nitidez lo que te hace bien y lo que debes soltar. La compasión será tu escudo y tu espada. Hay un poder inmenso en tu sensibilidad, y hoy se abre una oportunidad para usarla con propósito. Escucha las señales: una sincronicidad te mostrará el camino.

