Nana Calistar: Horóscopos para HOY 5 de agosto de 2025

Aries

Si ya sabes lo que vales, deja de buscar validación externa. Tu intuición estará más aguda que nunca, así que escúchala. En el ámbito familiar hay señales de mejora, aunque no todo será armonía: alguien cercano podría causar tensión en una reunión próxima.

Tauro

Si esa persona te sacude emociones profundas, no te quedes paralizado por el miedo. Da el paso. Si no resulta, al menos sabrás que lo intentaste y no perdiste el tiempo alimentando ilusiones vacías.

Géminis

El cambio se avecina y, aunque a veces no tengas claro qué quieres, estos movimientos te llevarán al lugar correcto. Prepárate para una escapada cercana que renovará tu energía y perspectiva de vida.

Cáncer

Aunque todo parezca tranquilo en tu relación, hay emociones que no estás diciendo. Los celos te pueden jugar en contra. Si bien tu pareja disfruta de llamar la atención, eso no siempre significa infidelidad. Aprende a confiar, sin dejar de poner atención.

Leo

En el entorno familiar hay noticias inesperadas… y huelen a bebé. Podrías convertirte en el apoyo principal de alguien que te necesita, y aunque sueles hacerte el desentendido, terminarás mostrándote incondicional, como siempre.

Virgo

Se abre la posibilidad de un cambio laboral o de ingresos. Pero antes de emocionarte, observa bien tu entorno. En el terreno sentimental, alguien especial podría tocar a tu puerta; alguien que no solo atrae, sino que despierta algo mucho más profundo en ti.

Libra

Últimamente tu carácter está afectando tu entorno. Es momento de reflexionar y suavizar tu actitud. Si no lo haces, podrías alejar a quienes más te aprecian, especialmente a los que te dicen la verdad sin adornos… los que realmente valen la pena.

Escorpión

Una noticia inesperada podría sacudirte emocionalmente. Sentirás el golpe, pero como siempre, lo enfrentarás con entereza y crecerás a partir de ello. En lo afectivo, podrías vivir experiencias intensas; tú decides si se trata de algo fugaz o con potencial real.

Sagitario

Es hora de hacer una pausa y preguntarte hacia dónde vas. No es un regaño, es una llamada a la conciencia. Deja de invertir tiempo y energía en lo que no te suma ni te hace crecer. La vida no espera.

Capricornio

Atiende tu salud, sobre todo ante los cambios de clima. Las infecciones y el agotamiento pueden aparecer si no tomas medidas. Empieza a hacer ajustes ahora, no cuando ya estés al límite.

Acuario

Una simple llamada o mensaje será suficiente para devolverte la sonrisa. También hay un viaje con una amistad muy especial que podría llenarte de buenas experiencias. Si se da la oportunidad, no lo dudes: di que sí.

Piscis

El amor se activa, ya sea en nuevas conexiones o en tu relación actual. Se abre una etapa de sanación y profundidad emocional, pero solo si ambos dejan de ponerse barreras. El amor no es una competencia de orgullo: es colaboración y entrega.

Con información de Nana Calistar.

EE