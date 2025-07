Aries

Estás emocionalmente saturado y eso está afectando tu forma de relacionarte. Has cargado con demasiadas expectativas y decepciones ajenas. Si alguien del pasado reaparece, no te confundas: no siempre es por amor, a veces solo buscan distracción. Cuida tu corazón y no te precipites.

Tauro

Estás empezando a darte cuenta de lo que realmente mereces en una relación. No tengas miedo de expresar lo que sientes ni lo que necesitas. El amor saludable también implica reciprocidad. Si no lo dices, nadie lo sabrá.

Géminis

Tienes mucho amor para dar, pero últimamente lo estás ofreciendo a personas que no lo valoran. Es momento de observar quién está realmente presente por afecto y no por conveniencia. También tú mereces atención, ternura y compañía sincera.

Cáncer

Tus inseguridades están comenzando a interferir en tu vida afectiva. Si no confías, incluso en lo que va bien, podrías provocar rupturas innecesarias. Confía en tus intuiciones, pero no te dejes llevar por suposiciones sin fundamento.

Leo

No esperes que los demás hagan por ti lo que tú mismo debes trabajar en tus relaciones. El amor también se construye con autonomía y honestidad. Si la pasión se ha enfriado, busca nuevas formas de reconectar. La chispa sigue ahí, solo necesita atención.

Virgo

No aceptes vínculos a medias. El amor que vale la pena no llega con condiciones ni términos a corto plazo. Si alguien cercano busca consuelo, mantén claridad emocional: ofrecer apoyo no significa comprometerte afectivamente.

Libra

Una tentación puede parecer emocionante, pero podría poner en riesgo algo importante. Reflexiona bien antes de involucrarte emocionalmente con alguien que solo representa un momento pasajero. Tu corazón merece algo más sólido.

Escorpión

Un anuncio inesperado en tu entorno sentimental puede remover emociones guardadas. Al mismo tiempo, tú estás listo para replantearte lo que quieres en una relación. No temas hacer ajustes profundos si eso te lleva a una conexión más auténtica.

Sagitario

El amor también está cambiando para ti. Puedes encontrarte con alguien en el entorno laboral o cerrar un ciclo afectivo que ya no aporta. Si aparece una nueva relación, ve con calma: lo que parece intenso puede no ser duradero.

Capricornio

Deja de entregar tu tiempo y cariño a quien solo aparece cuando le conviene. Aprender a poner límites también es una forma de cuidarte. No necesitas demostrar tu valor constantemente: quien te quiera, lo sabrá ver sin condiciones.

Acuario

No sigas insistiendo en relaciones que no fluyen. Es momento de darte el amor que tú mismo buscas en otros. Trabaja en tu estabilidad emocional antes de abrir la puerta a alguien más. Mereces un vínculo claro, libre y sincero.

Piscis

Si estás en pareja, evita provocar discusiones sin motivo. La relación está avanzando, pero necesita que tú también aportes serenidad. Si estás soltero, no idealices a quien vuelve con palabras dulces. Observa los hechos, no las intenciones.

Con información de Nana Calistar.

EE