Aries

Tienes que aprender a diferenciar entre amar y aferrarte. Cuando idealizas demasiado, es fácil decepcionarte porque nadie cumple con tus expectativas. El amor sano no se construye desde la ansiedad ni los celos. Confía más y controla lo que nace del miedo.

Tauro

Tu forma de amar es intensa, pero a veces el corazón se te va por la boca. Tu pareja no siempre entiende tus cambios de ánimo. Sé más consciente de cómo comunicas lo que sientes: una palabra puede acercar... o romper lo que estaban construyendo.

Géminis

Tu vida amorosa podría verse afectada por el ritmo que llevas. Si no haces espacio para nutrir tus vínculos, podrías perder conexión con quien te quiere. El amor también necesita tiempo, cuidado y presencia, no solo buenas intenciones.

Cáncer

La búsqueda de placer puede confundirte. No todo lo que parece amor lo es. Antes de dejarte llevar por el momento, pregúntate si lo que estás viviendo tiene un fondo real o es solo una distracción emocional. Cuida tu corazón.

Leo

Hay personas a tu alrededor que se acercan más por conveniencia que por amor. No entregues tu afecto a quien no sabe valorarlo. El amor no debe drenarte, sino sostenerte. Mereces vínculos que te sumen, no que te desgasten.

Virgo

Estás cargando emociones que no te corresponden y eso está afectando tu capacidad de amar con libertad. No puedes dar lo mejor de ti si estás agotado emocionalmente. Cuida primero tu mundo interno antes de intentar compartirlo con alguien más.

Libra

Has dado tanto por amor que te olvidaste de ti. No es tu tarea arreglar a nadie ni esperar que te quieran a medias. Es tiempo de volver a ti, de reconocer lo que vales y de dejar de romantizar las relaciones unilaterales.

Escorpión

Alguien del pasado podría volver, pero pregúntate: ¿realmente cambió o solo aprendió a decir lo que quieres oír? El amor no se repite, se transforma. No te conformes con promesas recicladas; si dolió antes, pregúntate si vale la pena arriesgar otra vez.

Sagitario

A veces esperas una historia de película, pero el amor real no siempre se ve así. Hay personas genuinas a tu alrededor que quieren estar contigo. Abre los ojos y deja de buscar lo perfecto: lo verdadero suele ser mucho más sencillo.

Capricornio

Si vas a amar, hazlo con coherencia. No puedes comprometerte a medias. Estás listo para construir algo profundo, pero debes dejar de sabotear lo que sí podría funcionar solo por miedo al aburrimiento o al control.

Acuario

Te estás quedando en vínculos que ya no tienen futuro, tal vez por costumbre o por no querer estar solo. Pero el amor no debe sentirse como carga. Rodéate de personas con las que puedas crecer, no con quienes te estancas.

Piscis

El amor quiere acercarse, pero tu miedo a ser lastimado te tiene encerrado. No todos vienen a romperte. Si no aprendes a confiar, seguirás alejando lo que tanto deseas. Baja la guardia un poco y permite que alguien entre sin tener que ganarte con pruebas.

Con información de Nana Calistar.

EE