Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 de julio de 2025

Aries

Tienes una tendencia a confundir el apego emocional con amor genuino. Idealizas demasiado a tu pareja y luego te frustras cuando no actúa como imaginaste. Si sabes que tiendes a los celos, especialmente por cosas pequeñas, trabaja en regular tus emociones antes de sabotear una relación que podría funcionar.

Tauro

Tus cambios de humor han sido intensos. Pasas de ser cariñoso a reaccionar con dureza sin darte cuenta. Sé consciente de tus palabras, podrías herir a personas que realmente se preocupan por ti. No todos están preparados para tu franqueza sin filtro.

Géminis

Se avecinan días exigentes y tú ya tienes más pendientes que tiempo. Entre compromisos y tentaciones, es probable que descuides tu salud. Disfrutar está bien, pero tu cuerpo necesita equilibrio. Modera tu alimentación y busca moverte más, aunque sea en casa.

Cáncer

Estás en una etapa propensa a los excesos. Si vas a divertirte, hazlo con responsabilidad. Evita exponerte a situaciones que puedan poner en riesgo tu salud o llevarte a decisiones impulsivas que luego lamentes.

Leo

Hay personas en tu entorno que no te suman, solo están cerca por interés. No te desgastes intentando agradar a quien no lo merece. Aprende a identificar las intenciones reales y protege tu energía.

Virgo

Tu salud digestiva y muscular te está pidiendo atención. Es momento de cuidar más lo que comes y de evitar el estrés innecesario. Deja de cargar problemas que no te corresponden y prioriza tu bienestar.

Libra

Has estado entregando más de lo que recibes y eso te está dejando emocionalmente agotado. Recuerda que el amor no debe costarte tu paz. Es momento de ponerte primero y dejar de conformarte con migajas.

Escorpión

Estás en riesgo de repetir historias del pasado. Personas que ya te decepcionaron podrían regresar con las mismas promesas de antes. No caigas en la nostalgia ni en expectativas vacías. Si ya te fallaron, no esperes resultados distintos.

Sagitario

El amor no aparece por arte de magia. Deja de idealizar y enfócate en las personas reales que están dispuestas a construir algo contigo. Valora a quien te demuestra con hechos que quiere quedarse.

Capricornio

Si estás en una relación, toma el compromiso con seriedad. No puedes hablar de amor mientras mantienes otras opciones abiertas. Eres entregado, pero también necesitas trabajar en tu estabilidad emocional para no huir cuando todo se vuelve rutinario.

Acuario

Te cuesta soltar relaciones que ya no te aportan nada. Estás invirtiendo tiempo en personas que no están disponibles para ti. Aprende a decir adiós y busca vínculos que te ofrezcan reciprocidad y tranquilidad.

Piscis

El amor podría estar más cerca de lo que crees, pero tu desconfianza lo está alejando. Si no aprendes a confiar, podrías dejar pasar oportunidades valiosas. No todos vienen a hacerte daño; abre tu corazón con cautela, pero sin cerrarlo del todo.

Con información de Nana Calistar.

