Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 28 de julio al 1 de agosto

Aries

Del 29 de julio al 1 de agosto, algo se desbloquea. Se te abren caminos que antes estaban cerrados, especialmente en temas de dinero y trabajo. Llega comunicación que aclara el panorama. No firmes nada a ciegas: asesórate bien, porque pueden ofrecerte algo que, si lo sabes manejar, cambia tu suerte. En casa, el ambiente mejora, el cariño fluye y todo parece alinearse para bien.

Tauro

No le des más vueltas: es momento de hacerte cargo de lo que evadiste, sobre todo en lo emocional. Arregla lo que se rompió con quien amas, pero hazlo desde el respeto y no desde el orgullo. Si mezclas los líos del trabajo con los del corazón, te va a estallar todo. Se viene más carga en el trabajo, pero también más beneficios. Solo cuida no perder el equilibrio entre tu mundo interno y el externo.

Géminis

Esta semana no es para correr, es para pensar. Antes de lanzarte a cualquier decisión laboral, analízalo todo y busca consejo. Hay oportunidades buenas en negocios, mudanzas o viajes, pero si te precipitas, se puede caer todo. Lo que necesitas decir, dilo claro. Usa tu experiencia: eso es lo que ahora te da ventaja.

Cáncer

Se cierra una etapa y nace otra. Estás en un ciclo de renacimiento. Viene más trabajo, sí, pero también más dinero. Si logras mantener la cabeza fría y no decides desde la emoción, vas a avanzar fuerte. Te toca soltar lo viejo y enfocarte en lo que te hace bien. Esta semana marca un antes y un después: aprovéchalo.

Leo

Llega una propuesta que le cambia el ritmo a tu economía. Has estado con mil pendientes encima, pero por fin empiezas a ver los frutos. El 1 de agosto marca un día importante para la familia, con noticias que pueden tocarte el corazón. Hay viajes en puerta, algunos por trabajo, otros que te conectan con gente de lejos que trae algo nuevo a tu vida. No sueltes tu fe: lo que viene vale la pena.

Virgo

Te estás reencontrando contigo. Esta semana es para verte al espejo y reconocer tu valor. Si te respetas más, nadie podrá tumbarte. Vas a recibir elogios, regalos y hasta dinero por todo lo que has dado. Venus, Júpiter y el Sol están de tu lado: amor, dinero y seguridad personal se alinean. No te conformes con migajas. Escucha tu intuición y deja que el universo te guíe.

Libra

Estás lleno de ideas, y esta semana no puedes dejarlas pasar. Anótalas, grábate, haz lo que sea para no olvidarlas. Lo que viene son oportunidades de oro gracias al impulso de Venus y Júpiter. Desde el 30 de julio empieza un ciclo de 21 días con suerte, expansión y creatividad a tope. Reencuentros y viajes traerán beneficios emocionales y económicos. Aprovecha.

Escorpión

La suerte te sonríe, pero no basta con eso: también tienes que ser práctico. Usa tu intuición, sí, pero pisa firme. Entre el 30 de julio y el 1 de agosto, se mueven acuerdos clave. Tus contactos, tus redes y tu voz son tus armas. En casa, la comunicación sana heridas y fortalece la unión. Aprovecha esta energía para avanzar sin frenos.

Sagitario

Ya basta de solo pensar: es momento de actuar. Después de tanto remar, por fin se abren las puertas que esperabas. Libérate de lo que te estorba. No estás aquí para agradar a todos, sino para ser fiel a ti. Del 1 al 13 de agosto llega un periodo mágico: la vida quiere darte lo que te mereces. Solo ten el valor de recibirlo.

Carpicornio

Deja de pensarlo tanto y muévete. Marte te está dando la fuerza para avanzar, y si no la usas, la vas a desperdiciar. Esta semana está llena de cambios: laborales, emocionales, espirituales. Organiza tus ideas, escríbelas, y haz un plan. Aléjate de quien te baja el ánimo. Tú sabes lo que vales, no lo olvides ni por un segundo.

Acuario

Es tu momento de brillar. Júpiter en Cáncer te da impulso, abundancia y reconocimiento. Todo lo que sembraste desde octubre pasado empieza a dar frutos. Esta semana, creatividad y visión se unen para ayudarte a concretar tus planes. No es casualidad: esto lo construiste tú. Viene un ciclo de éxito que apenas comienza.

Piscis

Esta semana tu alma viaja. Puedes moverte físicamente, o puedes tener viajes internos, espirituales, reveladores. Te reconectas con tus raíces, tu historia, tus emociones. Las reuniones familiares o sociales serán clave: ahí hay mensajes importantes. No pienses tanto, siente y actúa. Lo que se va, se tenía que ir. Lo nuevo trae paz, y eso vale todo.

 

Con información de Mizada Mohamed.

