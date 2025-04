Aries

Una conversación inesperada te hará ver con claridad lo que sientes. Viene una ruptura o alejamiento importante; es tiempo de soltar lo que ya no te aporta. No aceptes amores a medias ni dejes que alguien que no te valora afecte tu autoestima. Mereces algo recíproco y honesto.

Tauro

Amores del pasado podrían reaparecer y traerte complicaciones. Es momento de dejar de idealizar relaciones que no te hacen bien y centrarte en ti. Antes de buscar pareja, trabaja en amarte más y cuidar tu bienestar emocional.

Géminis

Podrías reencontrarte con alguien que fue importante para ti. Ese regreso te hará ver cuánto han cambiado las cosas. No cierres la puerta al pasado, pero tampoco te olvides de lo que aprendiste. El amor requiere madurez y nuevas formas de conectar.

Cáncer

No todos los comentarios sobre tu vida amorosa son bien intencionados, así que protege tu corazón. Si estás en busca de amor, podrías conocer a alguien en un entorno relacionado con estudios o desarrollo personal. Mantén los ojos y el corazón abiertos.

Leo

El amor está cerca, pero puede verse afectado si no sabes administrar tu energía y tu tiempo. No dejes que los problemas materiales o tus hábitos afecten tu relación o tus posibilidades de iniciar una nueva.

Virgo

No permitas que personas del pasado arruinen tu presente amoroso. Si estás en una relación, cultívala desde la confianza. Cuando te enamoras, transformas vidas, pero también necesitas cuidarte para poder dar amor desde un lugar sano.

Libra

El amor podría fortalecerse si das un paso adelante. Si tienes pareja, es buen momento para planear algo juntos que los una más. Si estás soltero, ten paciencia: todo lo que sucede, aunque duela, prepara el terreno para algo mejor.

Escorpión

Hay muchas posibilidades de vivir un romance serio, pero necesitas soltar expectativas poco realistas. Si tienes pareja, abre los ojos: hay competencia cerca. En el amor, lo que das debe ser lo mismo que esperas recibir.

Sagitario

Alguien de tu pasado ha estado pensando mucho en ti y podría intentar volver. Si estás listo para revivir algo, evalúa si ambos han crecido. Si no, mantente firme y abre espacio para nuevas historias de amor que sí te sumen.

Capricornio

Es tiempo de dejar atrás a personas que no te valoran o que solo bloquean nuevas oportunidades. El amor está por llegar, pero solo si tú también te das el lugar que mereces. Sé inteligente con tus emociones y no te conformes.

Acuario

En el amor, no sigas esperando el momento perfecto: vive y siente ahora. Si tienes pareja, valoren lo que tienen hoy. Si estás solo, rompe con viejas energías y suelta miedos: el amor fluye mejor cuando lo dejas entrar sin resistencias.

Piscis

Podrías vivir pruebas emocionales que te enseñen a amar con más fuerza y madurez. Ten cuidado con relaciones impulsivas o decisiones que cambien tu vida sin pensar. El amor necesita responsabilidad emocional, especialmente si hay posibles consecuencias como un embarazo no planeado.

NA