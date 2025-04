Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de abril de 2025

Aries

Estás atrayendo miradas, pero a veces no te das cuenta de lo que tienes justo frente a ti. Se presentarán buenas oportunidades para mejorar tu economía, e incluso podrías planear un viaje. Sin embargo, ten cuidado con los celos y posibles traiciones, ya que podrían generar conflictos.

Si estás en una relación, la confianza será clave: evita las dudas innecesarias hacia tu pareja, porque podrías provocar justo lo que temes. Mantén la comunicación abierta y protege el vínculo que has construido. Aprovecha lo positivo, pero no bajes la guardia ante lo emocional.

Tauro

Pronto dejarás atrás una situación que te tenía decaído. Es importante que reconozcas las lecciones detrás de los problemas superados, para no repetir los mismos errores. Deja de perder tiempo en asuntos sin sentido y enfócate en lo que realmente vale la pena y te hará crecer.

Es momento de confiar en ti, en lo que eres capaz de lograr y, sobre todo, en tu capacidad de amar y ser amado. Pero recuerda: todo comienza por ti. Si no te das amor propio, difícilmente podrás construir algo genuino con los demás. Cree en ti, porque lo mereces.

Géminis

En estos días podrías sentirte melancólico al pensar en personas que ya no están contigo. Es momento de soltar el pasado para poder recibir lo nuevo que la vida tiene preparado. Trata a los demás con respeto y amabilidad, ya que la forma en que das, es la forma en que recibirás.

Evita conflictos innecesarios y procura mantener la calma en tu entorno. También presta atención a tu salud: sé cauteloso con la comida de la calle, ya que podrías exponerte a molestias estomacales. Cuídate física y emocionalmente; ambos aspectos son clave para tu bienestar.

Cáncer

No confundas la necesidad de afecto con amor verdadero. Aléjate de relaciones complicadas o prohibidas; no estás para conformarte con migajas emocionales. Esta semana pinta bien, aunque vendrá cargada de tareas y movimiento. Si esa persona con la que estás saliendo no te convence o no te aporta, no te aferres—mejor sigue adelante y abre espacio para alguien que sí sume.

También es importante que pongas más atención a tu salud: mejora tu alimentación y dedica tiempo a cuidar tu cuerpo. Sentirte bien contigo mismo debe ser una prioridad, no algo que dejes para después.

Leo

Ten precaución con movimientos inesperados en tus finanzas, ya que podrías enfrentar ciertos apuros económicos hacia fin de mes. En los próximos días, es probable que recuerdos de alguien importante del pasado ocupen tu mente con frecuencia. En el terreno laboral, las cosas pintan bastante bien. Si estás atravesando cambios en tu trabajo, podrías recibir una propuesta interesante, como un nuevo puesto o mejoras en tus ingresos.

Aprovecha ese impulso, mantén los pies en la tierra y sigue enfocándote en lo que te hace avanzar. Lo emocional y lo económico estarán muy presentes esta temporada.

Virgo

Permítete conocer a nuevas personas antes de tomar decisiones importantes en lo sentimental. Si realmente deseas cambios en tu vida, comienza por modificar tus hábitos y actitudes; no esperes resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Podrías enfrentar un contratiempo en el trabajo debido a un descuido, pero no te preocupes, todo se resolverá favorablemente.

Este nuevo ciclo llega con buenas oportunidades, pero necesitas salir del pesimismo y la flojera. Las puertas no se abren solas: actúa, despierta y no pierdas el tiempo en quien no te valora ni te busca. Aprovecha lo que la vida te está trayendo.

Libra

Se abren posibilidades para resolver un conflicto pendiente con alguien del pasado, lo cual te traerá alivio emocional. Podrías recibir una invitación a una reunión familiar o evento social, ideal para reconectar. No te castigues si aún no cumples todas tus metas; en lugar de eso, reflexiona sobre lo que estás haciendo para alcanzarlas.

Mantente alerta con tus pertenencias y administra bien tu dinero, ya que podrías enfrentar pérdidas materiales si te descuidas. No confíes ciegamente en todas tus amistades, porque no todos son sinceros—siempre puede haber alguien dispuesto a traicionarte por su propio beneficio.

Escorpión

Esta semana pinta más relajada, lo cual te dará espacio para enfocarte en ti. Es probable que empieces a bajar de peso, especialmente si te cuidas y retomas el ejercicio, incluso después de haber tenido días de puro antojo. No deposites toda tu confianza en los demás, mantén cierta reserva. También, permítete salir con quien te apetezca y disfruta plenamente del tiempo que compartes con otros.

El lunes puede traer un toque de melancolía; aunque tienes la energía para avanzar y sentirte mejor, a veces te invade la sensación de soledad—algo muy propio de tu signo.

Sagitario

Ten cuidado con caer en la rutina, especialmente si estás en una relación, ya que la costumbre puede apagar el vínculo y dejarlo sin crecimiento ni emoción. Se aproximan buenas noticias en el aspecto económico, con una oferta laboral interesante que podría presentarse de forma inesperada.

Mantente alerta también en lo personal: podrías enfrentar traiciones, no solo de amistades, sino incluso de alguien cercano en tu familia. Hay dos personas en tu entorno que no son tan sinceras como aparentan; podrían estar generando chismes o actuando con doble cara. Cuida tu energía y selecciona bien en quién confías.

Capricornio

Algunos problemas que venías arrastrando desde hace meses finalmente empezarán a solucionarse, y eso te dará un respiro necesario. Aprovecha esta etapa para aprender de lo vivido y no repitas los mismos errores, porque no siempre tendrás la suerte de salir bien librado.

Esta semana llega con buena energía y bendiciones, así que enfócate en tus proyectos personales o laborales. Es un momento ideal para darles forma y comenzar a construir eso que tanto has querido. No postergues más, porque si actúas con enfoque y constancia, podrás ver resultados mucho más pronto de lo que imaginas.

Acuario

Si estás en una relación, es importante que mantengas el equilibrio: da en la misma medida en que recibes. De lo contrario, podrías terminar agotado y frustrado por cargar con todo sin recibir nada a cambio. En el amor, has estado actuando con cautela, casi a la defensiva.

Cuando empiezas a sentir algo profundo, tiendes a alejarte por miedo a ser lastimado otra vez. Ese temor a la traición te ha llevado a mostrarte frío, incluso cuando dentro de ti hay ganas de conectar de verdad. Trabaja en sanar esas heridas y permite que el amor entre sin tantas barreras.

Piscis

Si estás en una relación, ten presente que el amor también se construye en equilibrio. No te desgastes dando todo tú solo si no estás recibiendo lo mismo a cambio, porque tarde o temprano eso te va a cansar. En lo sentimental, últimamente te has movido con miedo: cuando sientes que algo profundo está naciendo, prefieres tomar distancia.

Ese temor a volver a ser traicionado te hace poner una barrera y actuar con frialdad, aunque por dentro estés sintiendo mucho. Es momento de soltar un poco ese miedo y permitirte vivir lo que mereces, sin tantas reservas.

Con información de Nana Calistar.

EE