Aries

Vuelve una persona o situación del pasado que creías superada. Si esa historia te hizo daño, no la reabras. El amor también se trata de soltar lo que ya no sana. Cuida tu amor propio, porque cuando te sientes bien contigo, se nota… y atraes a quien de verdad te merece.

Tauro

Viene un encuentro que puede encender mariposas donde creías que ya no quedaba nada . Déjate llevar, suelta el control un rato y permite que el amor fluya sin filtros. También podrías sentir nostalgia por alguien que está lejos o que fue importante… y ese lazo podría reactivarse.

Géminis

Estás sobrepensando demasiado lo emocional. No inventes historias que no existen ni te tortures por futuros que aún no pasan. El amor no debería dar ansiedad. Si alguien no te da paz, quizá no es ahí. Confía en lo que sientes, pero también en lo que mereces.

Cáncer

Ese amor ideal que tanto sueñas no está tan lejos como crees. Sal de la cueva emocional y atrévete a vivir algo nuevo. Esta semana el romance y el deseo están al tope… solo necesitas dejar de poner barreras donde deberías estar abriendo puertas.

Leo

Tu brillo atrae, pero también incomoda a quienes no saben amar bonito. Sé más reservado con tu corazón, no todos lo merecen. Te llegará un mensaje que puede ilusionarte, pero mantén los pies en la tierra. No idealices lo que apenas empieza.

Virgo

Si estás en una relación, cuidado con los fantasmas del pasado. Una expareja podría reaparecer solo para generar dudas y mover tus emociones. También podrías enterarte de algo que te hará cuestionarte en quién confías… incluso en temas del corazón.

Libra

El amor se complica cuando no te das tiempo para ti. Esta semana el trabajo puede absorberte, pero recuerda que el cariño también se cultiva con detalles y presencia. La buena noticia es que alguien está notando tu esfuerzo… y eso puede fortalecer la conexión.

Escorpión

Estás poniendo energía y afecto en relaciones que no te dan lo mismo a cambio. Haz una pausa y pregúntate si el amor que das también te lo das a ti. Vas a sentir la necesidad de cambiar la forma en que te relacionas… y eso es sano.

Sagitario

No insistas donde no te valoran. Si esa persona no responde, no es tu tarea convencerla. Suelta lo que duele y abre espacio a lo que sí quiera quedarse. A veces, el amor verdadero llega justo cuando dejas de perseguirlo.

Capricornio

Alguien del pasado podría regresar con ganas de volver a empezar, pero antes de decir que sí, analiza si es amor o solo costumbre. No repitas ciclos que ya sabes cómo terminan. El corazón no es un archivo que se puede abrir y cerrar tantas veces.

Acuario

Deja de ignorar lo que sientes. Tienes emociones guardadas que ya te piden salida. Habla, exprésate, no supongas. El amor necesita claridad, no juegos mentales. Y si estás en una relación, haz limpieza emocional: lo que no suma, estorba.

Piscis

El amor a distancia está a prueba, pero si es real, nada lo tumba. Si en cambio ya te sientes desconectado o con dudas constantes, es momento de cuestionar si sigues ahí por amor o por costumbre. Tu corazón merece estabilidad, no incertidumbre.

Con información de Nana Calistar.

